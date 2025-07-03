САП вивчає інформацію ЗМІ про заставодавців, які внесли 120 млн грн за Чернишова, - прокурор
Спеціалізована антикорупційна прокуратура з відкритих джерел наразі вивчає інформацію про компанії, що внесли заставу за віцепрем'єра Олексія Чернишова.
Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявила прокурорка САП у кримінальному провадженні Валентина Гребенюк.
"Кримінально-процесуальний кодекс не передбачає повноважень якихось прокурора, детектива перевіряти законність походження коштів, внесених як застава. Але в кожному випадку отримання інформації від суду про внесення застави в значному розмірі, якщо вніс не підозрюваний, а інша особа, то ми вивчаємо особу заставодавця, зв'язки з підозрюваним і у разі наявності підстав, що це кошти здобуті злочинним шляхом, можемо розпочати кримінальне провадження за ст. 209 ККУ", - пояснила вона.
За словами прокурорки, у своїй практиці вона не може пригадати випадків, коли б таке відбувалося.
"Ми ще не отримали від ВАКС інформацію про заставодавця. Ми тільки з публікацій поки що знаємо це", - додала вона.
Також у САП заявили, що наразі вивчають із відкритих джерел інформацію про заставодавців.
"Детективи не можуть розпочати перевіряти в провадженні якусь інформацію, поки вона в них офіційно не з'явилася. Поки що ми вивчаємо це питання до отримання інформації з ВАКС. Коли отримаємо, зможемо допитати таких людей, зібрати інформацію про отримані заставодавцями доходи. Інформацію, викладену в публікаціях медіа ми врахували і з відкритих джерел перевіряємо", - підсумували там.
120 млн грн застави за Чернишова
Нагадаємо, раніше ВАКС обрав Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.
2 липня 2025 року ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем'єра - міністра національної єдності.
За даними ЗМІ, за віцепремє'ра внесли заставу у 120 мільйонів. Це зробили два бізнесмени-забудовники та дружина.
Найбільшу частину застави в розмірі 66 мільйонів гривень внесло ТОВ "Форавто тор" з Дніпра. Ще 44 мільйони гривень застави внесла Дарія Бедя, яка працює директоркою з маркетингу групи компаній DIM (Development Investment Management). Це український девелопер, який спеціалізується на будівництві та обслуговуванні житлової та офісної нерухомості в Києві та області.
Директор компанії, яка внесла найбільшу частину застави за Чернишова, заявив, що "вперше про це чує".
Також у DIM ініціювали службове розслідування щодо менеджерки компанії, яка внесла 44 млн грн застави за Чернишова.
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Ця кримінальна справа - "дохла кішка", чернишова саджати не будуть, а його постійна відмазка ОПою буде смердіти в змі
Дешевше було відправити в бєга в Австрії.
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І ще одне - застава повинна вноситись ВИКЛЮЧНО з банківського рахунку а не готівкою витягнутою з клітчатої торби від Луї Вітон.
Я ще розумію фізичних осіб, але геть не розумію на яку статтю розходів юридична особа віднесе ці витрати?
Здається все так просто?!! Але не в Україні.