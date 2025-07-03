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Новини Справа Чернишова
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САП вивчає інформацію ЗМІ про заставодавців, які внесли 120 млн грн за Чернишова, - прокурор

120 млн застави за Чернишова. Що кажуть у САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура з відкритих джерел наразі вивчає інформацію про компанії, що внесли заставу за віцепрем'єра Олексія Чернишова.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявила прокурорка САП у кримінальному провадженні Валентина Гребенюк.

"Кримінально-процесуальний кодекс не передбачає повноважень якихось прокурора, детектива перевіряти законність походження коштів, внесених як застава. Але в кожному випадку отримання інформації від суду про внесення застави в значному розмірі, якщо вніс не підозрюваний, а інша особа, то ми вивчаємо особу заставодавця, зв'язки з підозрюваним і у разі наявності підстав, що це кошти здобуті злочинним шляхом, можемо розпочати кримінальне провадження за ст. 209 ККУ", - пояснила вона.

За словами прокурорки, у своїй практиці вона не може пригадати випадків, коли б таке відбувалося.

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"Ми ще не отримали від ВАКС інформацію про заставодавця. Ми тільки з публікацій поки що знаємо це", - додала вона.

Також у САП заявили, що наразі вивчають із відкритих джерел інформацію про заставодавців.

"Детективи не можуть розпочати перевіряти в провадженні якусь інформацію, поки вона в них офіційно не з'явилася. Поки що ми вивчаємо це питання до отримання інформації з ВАКС. Коли отримаємо, зможемо допитати таких людей, зібрати інформацію про отримані заставодавцями доходи. Інформацію, викладену в публікаціях медіа ми врахували і з відкритих джерел перевіряємо", - підсумували там.

Також читайте: Захист Чернишова: Інформація про шкоду державі на понад 1 млрд є фактично недостовірною

120 млн грн застави за Чернишова

Нагадаємо, раніше ВАКС обрав Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

2 липня 2025 року ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем'єра - міністра національної єдності.

За даними ЗМІ, за віцепремє'ра внесли заставу у 120 мільйонів. Це зробили два бізнесмени-забудовники та дружина.

Найбільшу частину застави в розмірі 66 мільйонів гривень внесло ТОВ "Форавто тор" з Дніпра. Ще 44 мільйони гривень застави внесла Дарія Бедя, яка працює директоркою з маркетингу групи компаній DIM (Development Investment Management). Це український девелопер, який спеціалізується на будівництві та обслуговуванні житлової та офісної нерухомості в Києві та області.

Директор компанії, яка внесла найбільшу частину застави за Чернишова, заявив, що "вперше про це чує".

Також у DIM ініціювали службове розслідування щодо менеджерки компанії, яка внесла 44 млн грн застави за Чернишова.

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Автор: 

застава (691) САП (2248) Чернишов Олексій (324)


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Топ коментарі
+4
дивна позиція..., а чому при внесенні застави не вимагається пояснення походження грошей? може їх вкрали, або відмили, або набули злочинним шляхом..., це ж очевидно...
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03.07.2025 12:11 Відповісти
+3
Ну звичайно у правоохоронних органів немає повноважень, бо ТІ хто малював ці закони не такі дурні як їх виборці - просто "забули дрібничку" законодавчо визначити, що особа (фізична чи юридична) яка вносить заставу повинна ОДНОМОМЕНТНО подати до суду свою декларацію.
І ще одне - застава повинна вноситись ВИКЛЮЧНО з банківського рахунку а не готівкою витягнутою з клітчатої торби від Луї Вітон.
Я ще розумію фізичних осіб, але геть не розумію на яку статтю розходів юридична особа віднесе ці витрати?
Здається все так просто?!! Але не в Україні.
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03.07.2025 12:30 Відповісти
+2
А САП завжди вивчає інформацію про заставодавців, чи тільки в цьому випадку, просто цікаво, не чула про це раніше
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03.07.2025 12:57 Відповісти
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дивна позиція..., а чому при внесенні застави не вимагається пояснення походження грошей? може їх вкрали, або відмили, або набули злочинним шляхом..., це ж очевидно...
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03.07.2025 12:11 Відповісти
ЗЄльоні ідіоти !
Ця кримінальна справа - "дохла кішка", чернишова саджати не будуть, а його постійна відмазка ОПою буде смердіти в змі

Дешевше було відправити в бєга в Австрії.

.
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03.07.2025 13:29 Відповісти
Компанії - які внесли заставу - мабуть не в накладі - на "кишенькові" трати їм підкинули
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03.07.2025 12:13 Відповісти
Ну звичайно у правоохоронних органів немає повноважень, бо ТІ хто малював ці закони не такі дурні як їх виборці - просто "забули дрібничку" законодавчо визначити, що особа (фізична чи юридична) яка вносить заставу повинна ОДНОМОМЕНТНО подати до суду свою декларацію.
І ще одне - застава повинна вноситись ВИКЛЮЧНО з банківського рахунку а не готівкою витягнутою з клітчатої торби від Луї Вітон.
Я ще розумію фізичних осіб, але геть не розумію на яку статтю розходів юридична особа віднесе ці витрати?
Здається все так просто?!! Але не в Україні.
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03.07.2025 12:30 Відповісти
Краще застрелись - тобі гнида цього вивчання так просто не залишить - підеш на фронт.
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03.07.2025 12:45 Відповісти
Є приклади?
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03.07.2025 12:58 Відповісти
А САП завжди вивчає інформацію про заставодавців, чи тільки в цьому випадку, просто цікаво, не чула про це раніше
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03.07.2025 12:57 Відповісти
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03.07.2025 12:58 Відповісти
Клоунада!
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03.07.2025 13:17 Відповісти
Что там изучать,арестовать,допросить,наложить арест на все майно.
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03.07.2025 13:18 Відповісти
Чортишов Олексій.
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03.07.2025 13:20 Відповісти
Застава може бути внесена з бюджету через підставні фірми??. А може Трамп розщедрився???
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03.07.2025 13:27 Відповісти
... і результатом буде патужний пук ,як завжди...
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03.07.2025 13:30 Відповісти
 
 