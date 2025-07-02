Директор компанії, яка внесла найбільшу частину застави за Чернишова, заявив, що "вперше про це чує"
Найбільшу частину застави - 66 млн гривень за віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря, надала ТОВ "Форавто тор" з Дніпра. Її одноосібний директор та власник Едуард Мартиненко каже, що нічого не знає про внесення застави за Чернишова.
Про це йдеться у матеріалі "Схеми" (Радіо Свобода), які дізналися, хто вніс заставу у розмірі понад 120 мільйонів гривень за Чернишова, повідомляє Цензор.НЕТ.
За інформацією журналістів, найбільшу частину застави за Чернишова в розмірі 66 мільйонів гривень внесла ТОВ "Форавто тор" з Дніпра. Ця компанія була зареєстрована у квітні 2025 року і спеціалізується на оптовій торгівлі деталями для автомобілів. Одноосібним директором та власником цієї компанії є Едуард Мартиненко.
Він також керує і володіє дніпровською компанією ТОВ "Кастомбуд", яка була створена в червні цього року і має основний вид діяльності – це будівництво житлових та нежитлових будівель.
У коментарі журналістам Мартиненко підтвердив, що є керівником "Форавто тор", але про внесення застави за віцепрем’єр-міністра його компанією "чує вперше".
Журналісти опублікували діалог із Мартиненком.
Скажіть, будь ласка, чому вирішили внести ці гроші за віцепрем’єр-міністра Чернишова? – запитав журналіст.
– Я вперше чую про це, – відповів Мартиненко.
– Ви ж є керівником ТОВ "Форавто тор", правильно?
– Так.
– Вам про це невідомо?
– Мені про це невідомо. Я не буду з вами розмовляти, перепрошую.
Ще 44 млн застави за віцепрем’єра внесла Дарія Бедя - менеджерка групи компаній DIM, співвласниками якої є забудовник Олександр Насіковський і, відповідно до даних у ЗМІ, бізнесмен та інвестор Максим Кріппа.
У коментарі журналістам Насіковський повідомив, що про внесення застави співробітницею йому "невідомо" і що від імені компанії її на це "ніхто не уповноважував".
Дружина підозрюваного Світлана Чернишова спочатку внесла 10 мільйонів гривень, а згодом ще 2 668 гривень. Її заощаджень, судячи з декларації Чернишова за 2024 рік, вистачало для внесення вказаної суми.
За інформацією журналістів, заставу внесли частинами в різні дні.
Нагадаємо, раніше ВАКС обрав Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.
2 липня 2025 року ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем'єра - міністра національної єдності.
Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?
Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.
Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.
13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.
На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.
За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.
За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.
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якщо то не їх гроші, то їх треба конфіскувати, а чернишова відправити в сізо
Випадково знайшлося для "доброї людини" 66 млн і ніхто не зізнається чії вони!
Залишилось ще студентів побити в центрі - і режим Ялинковича буде посоромлений офіційно по всім фронтам.
Але ті ж зелені виродки беруть з охоронців-водіїв Порошенка пів МІЛІАРДА гривень застави.
Тому я бажаю здохнути всім, хто це робить. І особисто бажаю, щоб відсохли руки у тих, хто голосував за цих виродків.
Ех нарід, нарід,
Знехтував свій рід,
Зрадив козаків
Став до мудаків.
До тих мудаків,
Що вже п'ять віків
Шкуру дерли з нас,
Нищили весь час.
А ти, як мудак,
Вибрав цих макак.
Що грабують вас,
А за вас і нас.
Ви та дітки всі,
Зараз на війні.
А вони в цей час
Зраджують тут вас.
Владі марафон,
Та подовше трон.
А для нас війна,
Що немає дна.
Грьобаний нарід,
Ти продав свій рід!
Сам себе зробив,
Та ще й нас добив.
15.12.2023
Анатолій Березенський
Охоронці Медведчука перешкоджають роботі знімальної групи проекту "Схеми". ВІДЕОЖурналісти проекту "Схеми" опублікували відео інциденту з охоронцями кума Путіна Віктора Медведчука,".08.11.17
Взагалі все у світі пізнається виключно в порівнянні і тому я вже давно не дивуюсь чому ми живемо в такій сраці, якщо в нас індивідууми справді вважають, що охорона приватних осіб, яка ховаючи обличчя закриває камери журналістам і мусора які прямо посеред білого дня тягнуть кореспондентів в мусарню погрожуючи відібрати телефон - це якісь співставні речі одного порядку.
Якщо хтось не розуміє що гіркий шоколад смачніший за солодке гівно, навіть вимазавшись в ньому по самі вуха - то я шкодую тільки про те що досі живу з такими ідіотами в одній країні.
Нотаріуска може....
1. Державний службовець зобов'язаний:
1) дотримуватися https://protocol.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;