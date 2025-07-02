Директор компанії, яка внесла найбільшу частину застави за Чернишова, заявив, що "вперше про це чує"

Найбільшу частину застави - 66 млн гривень за віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря, надала ТОВ "Форавто тор" з Дніпра. Її одноосібний директор та власник Едуард Мартиненко каже, що нічого не знає про внесення застави за Чернишова.

Про це йдеться у матеріалі "Схеми" (Радіо Свобода), які дізналися, хто вніс заставу у розмірі понад 120 мільйонів гривень за Чернишова, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією журналістів, найбільшу частину застави за Чернишова в розмірі 66 мільйонів гривень внесла ТОВ "Форавто тор" з Дніпра. Ця компанія була зареєстрована у квітні 2025 року і спеціалізується на оптовій торгівлі деталями для автомобілів. Одноосібним директором та власником цієї компанії є Едуард Мартиненко.

Він також керує і володіє дніпровською компанією ТОВ "Кастомбуд", яка була створена в червні цього року і має основний вид діяльності – це будівництво житлових та нежитлових будівель.

У коментарі журналістам Мартиненко підтвердив, що є керівником "Форавто тор", але про внесення застави за віцепрем’єр-міністра його компанією "чує вперше".

Журналісти опублікували діалог із Мартиненком.

Скажіть, будь ласка, чому вирішили внести ці гроші за віцепрем’єр-міністра Чернишова? – запитав журналіст.

– Я вперше чую про це, – відповів Мартиненко.

– Ви ж є керівником ТОВ "Форавто тор", правильно?

– Так.

– Вам про це невідомо?

– Мені про це невідомо. Я не буду з вами розмовляти, перепрошую.

Ще 44 млн застави за віцепрем’єра внесла Дарія Бедя - менеджерка групи компаній DIM, співвласниками якої є забудовник Олександр Насіковський і, відповідно до даних у ЗМІ, бізнесмен та інвестор Максим Кріппа.

У коментарі журналістам Насіковський повідомив, що про внесення застави співробітницею йому "невідомо" і що від імені компанії її на це "ніхто не уповноважував".

Дружина підозрюваного Світлана Чернишова спочатку внесла 10 мільйонів гривень, а згодом ще 2 668 гривень. Її заощаджень, судячи з декларації Чернишова за 2024 рік, вистачало для внесення вказаної суми.

За інформацією журналістів, заставу внесли частинами в різні дні.

Нагадаємо, раніше ВАКС обрав Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

2 липня 2025 року ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем'єра - міністра національної єдності.

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Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

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