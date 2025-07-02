УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5999 відвідувачів онлайн
Новини Справа Чернишова
4 041 39

Директор компанії, яка внесла найбільшу частину застави за Чернишова, заявив, що "вперше про це чує"

Чернишов

Найбільшу частину застави - 66 млн гривень за віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря, надала ТОВ "Форавто тор" з Дніпра.  Її одноосібний директор та власник Едуард Мартиненко каже, що нічого не знає про внесення застави за Чернишова.

Про це йдеться у матеріалі "Схеми" (Радіо Свобода), які дізналися, хто вніс заставу у розмірі понад 120 мільйонів гривень за Чернишова, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією журналістів, найбільшу частину застави за Чернишова в розмірі 66 мільйонів гривень внесла ТОВ "Форавто тор" з Дніпра. Ця компанія була зареєстрована у квітні 2025 року і спеціалізується на оптовій торгівлі деталями для автомобілів. Одноосібним директором та власником цієї компанії є Едуард Мартиненко.

Він також керує і володіє дніпровською компанією ТОВ "Кастомбуд", яка була створена в червні цього року і має основний вид діяльності – це будівництво житлових та нежитлових будівель.

У коментарі журналістам Мартиненко підтвердив, що є керівником "Форавто тор", але про внесення застави за віцепрем’єр-міністра його компанією "чує вперше".

Журналісти опублікували діалог із Мартиненком.

Скажіть, будь ласка, чому вирішили внести ці гроші за віцепрем’єр-міністра Чернишова? – запитав журналіст.

– Я вперше чую про це, – відповів Мартиненко.

– Ви ж є керівником ТОВ "Форавто тор", правильно?

– Так.

– Вам про це невідомо?

– Мені про це невідомо. Я не буду з вами розмовляти, перепрошую.

Ще 44 млн застави за віцепрем’єра внесла Дарія Бедя - менеджерка групи компаній DIM, співвласниками якої є забудовник Олександр Насіковський і, відповідно до даних у ЗМІ, бізнесмен та інвестор Максим Кріппа.

У коментарі журналістам Насіковський повідомив, що про внесення застави співробітницею йому "невідомо" і що від імені компанії її на це "ніхто не уповноважував".

Дружина підозрюваного Світлана Чернишова спочатку внесла 10 мільйонів гривень, а згодом ще 2 668 гривень. Її заощаджень, судячи з декларації Чернишова за 2024 рік, вистачало для внесення вказаної суми.

За інформацією журналістів, заставу внесли частинами в різні дні.

Нагадаємо, раніше ВАКС обрав Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

2 липня 2025 року ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем'єра - міністра національної єдності.

Читайте також: За Чернишова внесли 120 млн грн застави, - ЗМІ

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Читайте також: Заставу за Чернишова внесли дружина та ще два суб’єкти, - журналіст Ткач

Автор: 

застава (691) Чернишов Олексій (318) підозра (803)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+29

якщо то не їх гроші, то їх треба конфіскувати, а чернишова відправити в сізо
показати весь коментар
02.07.2025 23:15 Відповісти
+23
показати весь коментар
02.07.2025 23:16 Відповісти
+11
"Країна мрій Зеленського":
Випадково знайшлося для "доброї людини" 66 млн і ніхто не зізнається чії вони!
показати весь коментар
02.07.2025 23:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

якщо то не їх гроші, то їх треба конфіскувати, а чернишова відправити в сізо
показати весь коментар
02.07.2025 23:15 Відповісти
От курва, доведеться тебе підтримати за цей коментар.
показати весь коментар
02.07.2025 23:23 Відповісти
коли до тебе дійде, що я на 90% правий?
показати весь коментар
02.07.2025 23:24 Відповісти
Бабки внесені. Якась свята людина з величезною скромністю вирішила залишитись інкогніто. А ви одразу конфіскувати, в сізо! Злий ви якийсь.
показати весь коментар
02.07.2025 23:26 Відповісти
може й так
показати весь коментар
02.07.2025 23:30 Відповісти
Я не я , і хата не моя.....
показати весь коментар
02.07.2025 23:16 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2025 23:16 Відповісти
у ZE підставою призначення на посаду є російський паспорт кандидата на посаду, або російський паспорт його (її) родичів, або якщо немає таких найвеличніших "досягнень", тоді кандидат має бути затятим корупціонером. Інакше накой хєр він (вона) потрібні ZекоМандє найвеличнішого лідОра ?
показати весь коментар
02.07.2025 23:29 Відповісти
Хто забув - в Клімкіна половина родичів - кацапи , а син Офшоренка одружений на громадянці РФ і навіть зараз їздить до тещі ... що тепер ?
показати весь коментар
02.07.2025 23:42 Відповісти
Забув написати про громадянство жінки Ваньки Баканова Ти теж до тещі в РФ іздиш, але мовчиш
показати весь коментар
02.07.2025 23:51 Відповісти
Я не забув. У Клімкіна не було російського паспорта, російського бізнеса і бізнесу на окупованих територіях. Син Офшоренко? Так в Офшоренко дочка Олександра, а сину Кирилу виповнилося тільки 12 років. Я нагадаю, що гроші 41 мільйон доларів США знайшли незалежні журналісти тільки у Зеленського і перераховані вони Бенею з ПриватБанка. А що стосується сина Порошенка і його дружини, так ні син Порошенка, ні його дружина не призначені керівником СБУ, як баканов, чи заступником міністра внутрішніх справ, як Гогі, чоловік секретарки Зелі, який мало того, що був громадянином росії, та ще й був членом "Єдиної росії", та судимим за шахрайство і слова не знав на українській мові.
показати весь коментар
02.07.2025 23:54 Відповісти
Офшоренко це про Офшор 95? https://www.youtube.com/watch?v=Pp0WWZbNGq4
показати весь коментар
03.07.2025 00:52 Відповісти
Едік, праснітєсь! Нас абакралі!!
показати весь коментар
02.07.2025 23:18 Відповісти
Нет чтоб сказать что передумал и потребовать деньги в зад.
показати весь коментар
02.07.2025 23:19 Відповісти
шоу продовжуеться хоча Тітаник вже тоне
показати весь коментар
02.07.2025 23:19 Відповісти
"Країна мрій Зеленського":
Випадково знайшлося для "доброї людини" 66 млн і ніхто не зізнається чії вони!
показати весь коментар
02.07.2025 23:22 Відповісти
Треба бухгалтерки питати - в неї усі рахунки
показати весь коментар
02.07.2025 23:22 Відповісти
Самое интересное, что его ведь даже не то что не уволили, даже не отстранили. Они переживают что бы ему "браслет" не одели, ведь это же "удар по репутации"... "Країна мрій".
показати весь коментар
02.07.2025 23:24 Відповісти
держава шахраїв
показати весь коментар
02.07.2025 23:27 Відповісти
Як казав Паніковський: "Шура, честное, благородное слово" ))
показати весь коментар
02.07.2025 23:28 Відповісти
В мене ще питають, де брати гроші на створення ядерної зброї. А тут 60 мільйонів гривень "з повітря"!
показати весь коментар
02.07.2025 23:31 Відповісти
Надайте мені повноваження які є зараз у президента і у нас все буде! Давно зрозуміло,що не в грошах справа, це політичне питання і те під ким знаходиться Зе.
показати весь коментар
02.07.2025 23:39 Відповісти
Що саме буде? Санкції, корупція та припинення постачання озброєння?
показати весь коментар
02.07.2025 23:55 Відповісти
Яка іпана ганьба... цікаво хоч одна журнашлюха - не важливо, наша чи закордонна - спитає незламного гундосого потужника про те чому за його кума-шахрая вносять гроші підставні фірми і коли це чмо готове вже йти з посади раз в нього завівся такий жирний Свинарчук?
показати весь коментар
02.07.2025 23:31 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2025 23:38 Відповісти
читав.
Залишилось ще студентів побити в центрі - і режим Ялинковича буде посоромлений офіційно по всім фронтам.
показати весь коментар
02.07.2025 23:58 Відповісти
Ета всьо врагі падбросілі...
показати весь коментар
02.07.2025 23:33 Відповісти
Порошенко.К гадалке не ходи.
показати весь коментар
02.07.2025 23:37 Відповісти
Фврми створені для внесення застав.
показати весь коментар
02.07.2025 23:34 Відповісти
Зелені виродки беруть з міліардерів заставу в кілька десяткі мільйонів гривень застави.
Але ті ж зелені виродки беруть з охоронців-водіїв Порошенка пів МІЛІАРДА гривень застави.
Тому я бажаю здохнути всім, хто це робить. І особисто бажаю, щоб відсохли руки у тих, хто голосував за цих виродків.
показати весь коментар
02.07.2025 23:37 Відповісти
ЕХ НАРІД, НАРІД!
Ех нарід, нарід,
Знехтував свій рід,
Зрадив козаків
Став до мудаків.

До тих мудаків,
Що вже п'ять віків
Шкуру дерли з нас,
Нищили весь час.

А ти, як мудак,
Вибрав цих макак.
Що грабують вас,
А за вас і нас.

Ви та дітки всі,
Зараз на війні.
А вони в цей час
Зраджують тут вас.

Владі марафон,
Та подовше трон.
А для нас війна,
Що немає дна.

Грьобаний нарід,
Ти продав свій рід!
Сам себе зробив,
Та ще й нас добив.
15.12.2023
Анатолій Березенський
показати весь коментар
02.07.2025 23:38 Відповісти

показати весь коментар
02.07.2025 23:44 Відповісти
А як корреспонденти страждали за часів Порошенка...
показати весь коментар
02.07.2025 23:46 Відповісти
мені це нагадує нінішню ситуацію з Трампом який зупинив всю допомогу і хіба що рашці ракети не дарує (поки що) але окремі дебіли досі згадують клятого Байдена, який мало зброї давав.

Взагалі все у світі пізнається виключно в порівнянні і тому я вже давно не дивуюсь чому ми живемо в такій сраці, якщо в нас індивідууми справді вважають, що охорона приватних осіб, яка ховаючи обличчя закриває камери журналістам і мусора які прямо посеред білого дня тягнуть кореспондентів в мусарню погрожуючи відібрати телефон - це якісь співставні речі одного порядку.
Якщо хтось не розуміє що гіркий шоколад смачніший за солодке гівно, навіть вимазавшись в ньому по самі вуха - то я шкодую тільки про те що досі живу з такими ідіотами в одній країні.
показати весь коментар
03.07.2025 00:06 Відповісти
нотаріус має бути ще!
Нотаріуска може....
показати весь коментар
02.07.2025 23:51 Відповісти
Якої національної єдності вам ще треба?
показати весь коментар
03.07.2025 00:13 Відповісти
Фіктивно внесені корупційні кошти потрібно негайно конфіскувати в дохід держави, а фігуранта і заставодавців - взяти під варту.
показати весь коментар
03.07.2025 00:49 Відповісти
Стаття 8. Основні обов'язки державного службовця (Чернишова)!!!
1. Державний службовець зобов'язаний:

1) дотримуватися https://protocol.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
показати весь коментар
03.07.2025 01:00 Відповісти
 
 