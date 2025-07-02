За Чернишова внесли 120 млн грн застави, - ЗМІ
За віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили у ВАКС.
Заставу внесено в повному обсязі.
Нагадаємо, раніше ВАКС обрав Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.
2 липня 2025 року ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем'єра - міністра національної єдності.
Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?
Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.
Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.
13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.
На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.
За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.
За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.
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Доречі: А скільки там перевитратив Свинарчук-Гладковський на підкуп кацапських прапорщиів, за клістрони для систем ППО С 300 ?
АВЕК - це харківський магнат Олександр Фельдман та його концерн АВЕК.
За правління Януковича О. М. викуповує частину пакету акцій концерну АВЕК і стає повноправним господарем харківської імперії нерухомості.
Також викупив торгові точки у французів з Ашана за не зазначену суму..... купівля частки акцій у мережі супермаркетів Фуршет......дивись ширшееееее чи глибшееееее.
Зелені корупцвонери не переможні.
А то все в грн.і грн.
Або ми ту гниду знищимо або ми просто нікчеми . Такого знущання терпіти значить перетворитися в сміття!!!
Хіба, що сівкович, через катлєту??…