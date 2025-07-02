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Новини Справа Чернишова
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За Чернишова внесли 120 млн грн застави, - ЗМІ

За Чернишова внесли 120 млн грн застави. Що відомо

За віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили у ВАКС.

Заставу внесено в повному обсязі.

Справа Чернишова. За міністра внесли заставу

Читайте: Чернишов оскаржив запобіжний захід у вигляді 120 мільйонів гривень застави

Нагадаємо, раніше ВАКС обрав Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

2 липня 2025 року ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем'єра - міністра національної єдності.

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Читайте також: Шмигаль повідомив, що відсторонення Чернишова негативно вплине на роботу уряду, - НАБУ

Автор: 

застава (691) ВАКС Антикорупційний суд (2017) Чернишов Олексій (318)


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Топ коментарі
+19
120млн грн для зельоних гнид - копійки )
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02.07.2025 16:12 Відповісти
+14
«Бігусом клянусь!»

Доречі: А скільки там перевитратив Свинарчук-Гладковський на підкуп кацапських прапорщиів, за клістрони для систем ППО С 300 ?
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02.07.2025 16:21 Відповісти
+11
Хто б сумнівався - свої своїх не кидають
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02.07.2025 16:12 Відповісти
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02.07.2025 16:12 Відповісти
120млн грн для зельоних гнид - копійки )
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02.07.2025 16:12 Відповісти
«Бігусом клянусь!»

Доречі: А скільки там перевитратив Свинарчук-Гладковський на підкуп кацапських прапорщиів, за клістрони для систем ППО С 300 ?
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02.07.2025 16:21 Відповісти
Навіщо ти так, просто людям не відомо що таке гривні
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02.07.2025 16:34 Відповісти
глибше дивись - у 2004 році Олексій Михайлович Чернишов стає віце-президентом АВЕКУ, а наступного року займає крісло президента концерну.
АВЕК - це харківський магнат Олександр Фельдман та його концерн АВЕК.
За правління Януковича О. М. викуповує частину пакету акцій концерну АВЕК і стає повноправним господарем харківської імперії нерухомості.
Також викупив торгові точки у французів з Ашана за не зазначену суму..... купівля частки акцій у мережі супермаркетів Фуршет......дивись ширшееееее чи глибшееееее.
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02.07.2025 18:26 Відповісти
Хто б сумнівався - свої своїх не кидають
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02.07.2025 16:12 Відповісти
Неодмінні "новини" про Чернишова - це баг чи фіча?
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02.07.2025 16:14 Відповісти
Це доля України - як той лозунг - Хуже не буде.
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02.07.2025 16:16 Відповісти
Це судьба рибок-гуппі.
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02.07.2025 16:23 Відповісти
Це фіча баґа.
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02.07.2025 16:24 Відповісти
а він шо якийсь лошара, що три ляма баксів не знайде. Значить насхематозив на порядок більше
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02.07.2025 16:14 Відповісти
Чудово, тепер можна красти далі.
Зелені корупцвонери не переможні.
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02.07.2025 16:15 Відповісти
А фінмон шо скаже про особу яка внесла таку суму?
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02.07.2025 16:16 Відповісти
сказали какаяразніца
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02.07.2025 16:33 Відповісти
Ще один доказ, що звинувачених в корупції під заставу випускати не можна!!!!, бо людина звинувачена в корупції попадається не на першій оборудці і звичайно має достатньо грошей, що вийти під заставу.
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02.07.2025 16:19 Відповісти
Бо він вміє кумів вибирати
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02.07.2025 16:19 Відповісти
120 мільйонів - і ти вже не підозрюваний. А народу залишилось лише 120 причин не довіряти цій системі.
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02.07.2025 16:19 Відповісти
Ну тимошенка на деякий час все ж таки відсторонили - ну потім, правда, взяли на саме хлібне місце - це там де кожного року, а особливо після повного вторгнення, кожен рік сотні нових міліонерів - це мо України та їх постачальники. Ну,а кума гниди навіть не зняли - та то не сеча в очі українцям - то еврейська роса з доларів.
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02.07.2025 16:20 Відповісти
Це на хвилиночку 3 мілліони доларів , які за нього внесли Зедєдермаки 😡
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02.07.2025 16:20 Відповісти
Так би гнида псевдоеліта донатила на дрони, як викупає у судах корупціонерів
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02.07.2025 16:23 Відповісти
А реально міг би присісти до Перемоги. Гроші для ЗСУ не лишні були б.
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02.07.2025 16:26 Відповісти
Ото у людей бабла... Капець!
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02.07.2025 16:25 Відповісти
НУЛЕВАЯ ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО КОРУПЦІЇ. Генеральний прокурор. Новий. Шахраї - старі. Схеми відмазок від в'язниці - провірені усіма Генеральними прокурорами України. Особо цінний шахрай!! НЕЗАМІННИЙ!!!
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02.07.2025 16:25 Відповісти
Так вибори ж неначасі. Так, українці?
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02.07.2025 16:29 Відповісти
120 млн.доларів вже б призначали, так хоча б відчутно для них було б.
А то все в грн.і грн.
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02.07.2025 16:30 Відповісти
Цікаво, у того хто вніс заставу звідки гроші, а також яки відношення між ними. Та чим чернишов, якщо як завжди не посадять, до речи і без закону про корупціонерів, буде розраховуватися з ним.то що корупція перемогла це вже показано владою
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02.07.2025 16:30 Відповісти
Не переймайтесь, гроші з держбюджету внесли, просто з однієї кишені в другу переклали
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02.07.2025 16:37 Відповісти
Ми збираємо кошти де можемо а тут вся сума в повному обсязі 120 мільйонів.
Або ми ту гниду знищимо або ми просто нікчеми . Такого знущання терпіти значить перетворитися в сміття!!!
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02.07.2025 16:37 Відповісти
Такі вори та мародери як Чернишов просто потрібні оточенню Зеленського.
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02.07.2025 16:39 Відповісти
Кума внесла заставу,колись віддасть,а ні то натурою відробить.
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02.07.2025 16:40 Відповісти
усюди зелена плеснева. гартованим залізом треба вижигати цю хворобу
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02.07.2025 16:52 Відповісти
КОРУПЦИЛНЕР ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ОТМАЗЫВАЕТ КОРУПЦИОНЕРА!ЭТО НОРМ!ТРАМП ВСТРЕЧАЙСЯ ЖАЛЬШЕ С ЮРАТОМ ТЫЖ ТАКОЙ ЖЕ!ЭТО ВСЯ ИХ СИСТЕМА!И ПРИКОЛ ВТОМ ЧТО КТОБЫ ИЗ НОВЛСТНЫХ НЕ ПАТАЛСЯ С НИМИ СДЕЛА ПО ПРАВУ-КОНСТИТУЦИИ!НЕПОЛУЧАЕТСЯ УЧИТЫВАЯ ЧТО ВСЕ ПРОКУРОРЫ И СУДЬЙ ПО ВСЕМУ МИРУ ОДИНАКОВЫЕ КАК И ПРВАТЕЛИ КОРУПЦИОНЕРЫ!ЛЮДИ ДЛЯ НИХ РАБЫ!ЭТОГО НЕИСПРАВИТЬ ЭТО СЕТЬ МАФИИ В ЗАКОНЕ!!!!
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02.07.2025 16:53 Відповісти

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02.07.2025 16:53 Відповісти
Это можно использовать,как дополнительное доказательство вины,откуда у держслужбовца и его корешей такие суммы,явно подельники постарались.
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02.07.2025 16:54 Відповісти
Хто,хто вніс?Ланцюжок,не сумніваюсь,приведе до Офісу ЗЕленого шобла.
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02.07.2025 16:58 Відповісти
САМ ГОВНОКОМАНДУВАЧЬ!!!ЗЕЛЕНСКИЙ!ЦЕ КРУТЬ!!!
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02.07.2025 17:06 Відповісти
Мне чего-то думается, что Трамп остановил поставки оружия после того, как ему доложили о новом коррупционном кейсе Украины. Достало!
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02.07.2025 17:08 Відповісти
ну, теперь, когда у партнеров будут деньги просить, надо указать на уважительную причину их нехватки, мол заставу внесли, потратились
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02.07.2025 17:18 Відповісти
Ділов-то, 120 000 000 вніс в касу і ти знову чесна людина, і внукам не тісно в 11 квартирах.
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02.07.2025 17:26 Відповісти
Гундоса почвара своїх крадіїв не кидає. Ми віддаємо життя за це лайно, яке всілося на Печерських пагорбах і 6 рік зі своїми дружбанами грабує країну і здає ворогу. А нам вечером запише черговий відосік який він потужний підор...
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02.07.2025 17:27 Відповісти
Країна чудес! Нущо кастрюлеголові як вам?
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02.07.2025 17:35 Відповісти
А хто? Таємниця? А де цей Хто взяв такі гроші? І за які заслуги вніс їх за цього маланця?
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02.07.2025 17:57 Відповісти
Тю, та це копійки для них, для цих ублюдків. Сотні корупційних справ у судах лежать, міністри підсудні вже, це просто одним словом Країна Мрій, про яку мріяв Зеленський
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02.07.2025 18:16 Відповісти
Сам за себе вніс, в нього ще залишились!!! Нормально так?????????
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02.07.2025 18:18 Відповісти
Рука руку миє.
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02.07.2025 18:18 Відповісти
Невже, знову, коломойський або фірташ???
Хіба, що сівкович, через катлєту??…
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02.07.2025 18:18 Відповісти
 
 