Чернишов оскаржив запобіжний захід у вигляді 120 мільйонів гривень застави

Віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, оскаржив запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, перед засіданням щодо розгляду клопотання про відсторонення Чернишова від посади адвокат повідомив, що відповідна апеляційна скарга уже подана.

Водночас щодо питання внесення застави адвокат заявив, що робота над збором суми триває.

Зі свого боку обвинувачення заявило, що, якщо застава не буде внесена в установлений термін, буде подано клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.

Нагадаємо, 27 червня Вищий антикорупційний суд обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Раніше НАБУ повідомило про підозру у справі про цю корупційну оборудку в будівельній сфері п'яти особам.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали ексчлен правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

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