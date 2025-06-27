ВАКС обрав запобіжний захід Чернишову у вигляді застави в 120 мільйонів
Вищий антикорупційний суд обрав віцепрем'єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.
Про це свідчить рішення ВАКС, ухвалене за результатами розгляду клопотання Національного антикорупційного бюро та Спецалізованої пнтикорупційної прокуратури, передає Інтерфакс-Україна.
"Клопотання детектива НАБУ задовільнити частково: застосувати до підозрюваного Чернишова Олексія Михайловича запобіжний захід у вигляді застави. Визначити заставу в розмірі 120 млн 2 тис. 668 грн", – заявив суддя.
Суд задовільнив клопотання частково, оскільки сторона обвинувачення просила серед інших обов'язків носіння електронного засобу контролю (браслету), про що не вказано в рішенні суду.
За рішенням суду, на підозрюваного покладені такі обов'язки:
- прибувати за кожним викликом детектива, прокурора або суду,
- повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи,
- не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурору або суду.
Крім того, Чернишов має утримуватися від спілкування з підозрюваними по справі та свідками з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру.
Термін дії покладених на Чернишова обов'язків – два місяці, до 27 серпня 2025 року.
Застава може бути внесена підозрюваним або іншою фізичною чи юридичною особою, а до внесення застави підозрюваний має виконувати покладені на нього обов'язки.
Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом п'яти днів.
Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?
Раніше НАБУ повідомило про підозру у справі про цю корупційну оборудку в будівельній сфері п'яти особам.
Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали ексчлен правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.
13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.
На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.
Детальніше читайте у матеріалі: Одинадцять квартир в обмін на землю під забудову: За що оголосили підозру Чернишову?
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Y 2017 році Олексій Чернишов викупив частку в концерні, ставши керівним партнером і акціонером АВЕКа.
Фельдман - власник найбільшого у Харкові ринку «Барабашово».
У 2008 році став президентом «Українського єврейського комітету» - неурядової організації, до складу якої входять українські політики і бізнесмени, діяльність яких декларована, як зміцнення україно-ізраїльської дружби, захист прав євреїв в Україні і допомога Ізраїлю.