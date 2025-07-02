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Новини Справа Чернишова
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ВАКС не відсторонив Чернишова, - ухвала (оновлено)

Олексію Чернишову обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання про відсторонення від посади віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова та відмовив в його ухваленні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію проголошення ухвали щодо розгляду клопотання про відсторонення від посади віце-прем’єр-міністра.

Як стало зрозуміло, ВАКС своїм рішенням відмовив у задоволенні вищезазначеного клопотання. 

"У вівторок, 2 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду, розглянувши клопотання про відсторонення від посади Віце-прем’єр-міністра – Міністра національної єдності України, відмовив у його задоволенні. Повний текст рішення буде проголошено 04 липня 2025 року. Мотиви, якими керувався слідчий суддя ВАКС, будуть викладені у повному тексті ухвали. Ухвала може бути оскаржена упродовж 5 днів з моменту її проголошення", - повідомили пізніше в Антикорупційному суді.

"Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання щодо мого відсторонення. Вдячний за виважене і логічне рішення. Також окремо хочу зазначити, що попри чутки, Міністерство національної єдності України продовжує працювати в штатному режимі. Попереду багато важливої роботи", - прокоментував ухвалу Чернишов.

Нагадаємо, раніше ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 002 668 грн із покладенням низки процесуальних обов’язків.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, раніше ВАКС обрав Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Читайте: Чернишов: Підозра мені не має об’єктивних підстав, жодних знижок на квартири не отримував

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2013) Чернишов Олексій (318)


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Топ коментарі
+12
Зєлю геть. Вибори. Повне перезавантаження влади. Подальший аудит всіх суддів, прокурорів, нардепів, перевірка декларацій на відповідність їх власності і власності їх рідних.
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02.07.2025 12:27 Відповісти
+9
Яких доказів ВАКСу не хватило? - чи розуму?
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02.07.2025 12:19 Відповісти
+9
Чернишов Зеленого друган. Кум Лєнки. Він так його тянув 6 років, розставляв на хлібні місця... А тепер теж кришує. Наші партнери дивляться на Гундосика як на папуаса, щоб він там їм не розповідав і в які костюми не рядився. Банда захопила владу, а ми за них життя ложимо.
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02.07.2025 12:25 Відповісти
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Буданов! Вот тебе моб резерв! Защищайте друг друга ! Если нужны буряты, Еханурова вам в помощь!
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02.07.2025 12:19 Відповісти
ВАКС, пропоную йому поставити ліміт 1 трлн. грн. В поки хай краде
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02.07.2025 12:19 Відповісти
цінний кадр
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02.07.2025 12:19 Відповісти
Яких доказів ВАКСу не хватило? - чи розуму?
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02.07.2025 12:19 Відповісти
Це ж кум найвеличнішого борцуна з корупцією, може ще й ділився, хто ж його посадить
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02.07.2025 12:56 Відповісти
Шмигаль повідомив, що відсторонення Чернишова негативно вплине на роботу уряду, - НАБУ Джерело: https://censor.net/ua/n3560968
Цінний кадр, кум Зелі
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02.07.2025 12:20 Відповісти
Будановщина ...
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02.07.2025 12:22 Відповісти
Чернишов Зеленого друган. Кум Лєнки. Він так його тянув 6 років, розставляв на хлібні місця... А тепер теж кришує. Наші партнери дивляться на Гундосика як на папуаса, щоб він там їм не розповідав і в які костюми не рядився. Банда захопила владу, а ми за них життя ложимо.
показати весь коментар
02.07.2025 12:25 Відповісти
Зєлю геть. Вибори. Повне перезавантаження влади. Подальший аудит всіх суддів, прокурорів, нардепів, перевірка декларацій на відповідність їх власності і власності їх рідних.
показати весь коментар
02.07.2025 12:27 Відповісти
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02.07.2025 12:28 Відповісти
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02.07.2025 12:47 Відповісти
Какой кофелёк? Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина!
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02.07.2025 12:54 Відповісти
Потужно.
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02.07.2025 12:29 Відповісти
А судді хто ? це найкорумпованіша гілка влади з космічними зарплатами і пенсіями ,тільки за що цих дармоїдів під час війни утримує український народ ?
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02.07.2025 12:30 Відповісти
Дійсно країна МРІЙ! от тільки для мародерів злочинців аферистів, а не для ЛЮДЕЙ!
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02.07.2025 12:32 Відповісти
так не зря он вернулся- пообещали не трогать, а то какая фуйня получалась- министр по возврату не вернулся
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02.07.2025 12:32 Відповісти
Все правильно - не можна рухати Чернишова - кума Лєнки Зеленської - йому можна красти...
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02.07.2025 12:34 Відповісти
Звична схема: мільярдні втрати, "свої люди", підозри, застави - і далі працюють.
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02.07.2025 12:38 Відповісти
Значить куму скумбрії можна і дплі мародерити на крові , а потім воно поїде за кордон
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02.07.2025 12:40 Відповісти
де рожеві бородаті борцуни проти корупції у владі? не чую
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02.07.2025 12:40 Відповісти
120 лямів вже поступили на картки суддям? Судячи зі всього - саме так.
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02.07.2025 12:43 Відповісти
А хто сказав, що він той ВАКС не підгодовує?
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02.07.2025 12:44 Відповісти
Вакс (вболівальникам футболу дуже знайома ця абревіатура) відмовилася відстороняти корупціонера від влади.
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02.07.2025 12:46 Відповісти
Це антакорупційний суд чи корупційний?

Яке ганьбіще!!!
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02.07.2025 12:52 Відповісти
Не смешите конечноже КОРРУПЦИОННЫЙ КАК И ВСЯ ВЛАСТЬ!!!
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02.07.2025 13:01 Відповісти
У назві ВАКС друга літера явно зайва.
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02.07.2025 12:55 Відповісти
СТРАНА ВОРОВ И КОРРУПЦИОНЕРОВ!!!КАКОЕ НАХ НАТО КАКОЕ ЕС?!ТОЛЬКО В МЕЧТАХ!И ЭТОМУ ВСЁОДНО НЕБЫВАТЬ!!!
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02.07.2025 13:00 Відповісти
А ми то думали, ось зараз Зе і ахметівська шістка Шмигаль як почнуть садити своїх друзів, показуючи чесність і порядність)
Сидимо і чекаємо і думаємо: чого Україну називають корумпованою країною?
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02.07.2025 13:02 Відповісти
Мне очень жаль но это правда как таковой Украины уже несуществует!только сборище воров Коррупционеров и их рабов!
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02.07.2025 13:04 Відповісти
 
 