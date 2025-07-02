ВАКС не відсторонив Чернишова, - ухвала (оновлено)

Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання про відсторонення від посади віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова та відмовив в його ухваленні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію проголошення ухвали щодо розгляду клопотання про відсторонення від посади віце-прем’єр-міністра.

Як стало зрозуміло, ВАКС своїм рішенням відмовив у задоволенні вищезазначеного клопотання.

"У вівторок, 2 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду, розглянувши клопотання про відсторонення від посади Віце-прем’єр-міністра – Міністра національної єдності України, відмовив у його задоволенні. Повний текст рішення буде проголошено 04 липня 2025 року. Мотиви, якими керувався слідчий суддя ВАКС, будуть викладені у повному тексті ухвали. Ухвала може бути оскаржена упродовж 5 днів з моменту її проголошення", - повідомили пізніше в Антикорупційному суді.

"Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання щодо мого відсторонення. Вдячний за виважене і логічне рішення. Також окремо хочу зазначити, що попри чутки, Міністерство національної єдності України продовжує працювати в штатному режимі. Попереду багато важливої роботи", - прокоментував ухвалу Чернишов.

Нагадаємо, раніше ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 002 668 грн із покладенням низки процесуальних обов’язків.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, раніше ВАКС обрав Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

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