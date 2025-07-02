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Новости Дело Чернышова
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ВАКС не отстранил Чернышова, - постановление (обновлено)

Алексею Чернышову избрана мера пресечения

Высший антикоррупционный суд рассмотрел ходатайство об отстранении от должности вице-премьер-министра - министра национального единства Алексея Чернышова и отказал в его принятии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию провозглашения постановления по рассмотрению ходатайства об отстранении от должности вице-премьер-министра.

Как стало понятно, ВАКС своим решением отказал в удовлетворении вышеупомянутого ходатайства.

"Во вторник, 2 июля, следователь судья Высшего антикоррупционного суда, рассмотрев ходатайство об отстранении от должности Вице-премьер-министра – Министра национального единства Украины, отказал в его удовлетворении. Полный текст решения будет провозглашен 04 июля 2025 года. Мотивы, которыми руководствовался определение Постановление может быть обжаловано в течение 5 дней с момента его провозглашения", - сообщили позже в Антикоррупционном суде.

"Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство относительно моего отстранения. Благодарен за взвешенное и логическое решение. Также отдельно хочу отметить, что, несмотря на слухи, Министерство национального единства Украины продолжает работать в штатном режиме. Впереди много важной работы", - прокомментировал определение Чернышев.

Напомним, ранее ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.

Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, ранее ВАКС избрал Чернышову, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Читайте: Чернышов: Подозрение мне не имеет объективных оснований, никаких скидок на квартиры не получал

Автор: 

Антикоррупционный суд (1239) Чернышов Алексей (181)


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Топ комментарии
+16
Зєлю геть. Вибори. Повне перезавантаження влади. Подальший аудит всіх суддів, прокурорів, нардепів, перевірка декларацій на відповідність їх власності і власності їх рідних.
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02.07.2025 12:27 Ответить
+15
Чернишов Зеленого друган. Кум Лєнки. Він так його тянув 6 років, розставляв на хлібні місця... А тепер теж кришує. Наші партнери дивляться на Гундосика як на папуаса, щоб він там їм не розповідав і в які костюми не рядився. Банда захопила владу, а ми за них життя ложимо.
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02.07.2025 12:25 Ответить
+12
Яких доказів ВАКСу не хватило? - чи розуму?
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02.07.2025 12:19 Ответить
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Буданов! Вот тебе моб резерв! Защищайте друг друга ! Если нужны буряты, Еханурова вам в помощь!
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02.07.2025 12:19 Ответить
ВАКС, пропоную йому поставити ліміт 1 трлн. грн. В поки хай краде
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02.07.2025 12:19 Ответить
цінний кадр
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02.07.2025 12:19 Ответить
Яких доказів ВАКСу не хватило? - чи розуму?
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02.07.2025 12:19 Ответить
Це ж кум найвеличнішого борцуна з корупцією, може ще й ділився, хто ж його посадить
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02.07.2025 12:56 Ответить
Шмигаль повідомив, що відсторонення Чернишова негативно вплине на роботу уряду, - НАБУ Джерело: https://censor.net/ua/n3560968
Цінний кадр, кум Зелі
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02.07.2025 12:20 Ответить
Будановщина ...
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02.07.2025 12:22 Ответить
Чернишов Зеленого друган. Кум Лєнки. Він так його тянув 6 років, розставляв на хлібні місця... А тепер теж кришує. Наші партнери дивляться на Гундосика як на папуаса, щоб він там їм не розповідав і в які костюми не рядився. Банда захопила владу, а ми за них життя ложимо.
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02.07.2025 12:25 Ответить
Ну, розумні люди говорили про це ще в 19-му, але ж "мутрий наРіт" вирішив все зробити навпаки - "по приколу" щоб "поржать". Правда, зараз тих, хто за оце все проголосував, в Україні і не знайдеш - ніхто не зізнається, а рейтинги у ЗЕ і його шобли малюють стабільні - 60+ відсотків. Отак вони планують всіх пересидіти, а суди і ментяри(ДБР, НАБУ, САП...) з прокурорами(адвокатами) їм в цьому допоможуть. Але ж голоне що не Порошенко.
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02.07.2025 13:28 Ответить
Зєлю геть. Вибори. Повне перезавантаження влади. Подальший аудит всіх суддів, прокурорів, нардепів, перевірка декларацій на відповідність їх власності і власності їх рідних.
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02.07.2025 12:27 Ответить
Тут не тільки владу перезапускати треба. Всю систему, всі гілки влади. Зельоні зруйнували всі інституції. тут повний перезапуск потрібен. Як що лохторат не вибере чергового клоуна. Притулу, он, активно піарять на царство.
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02.07.2025 13:26 Ответить
Залужний перемагає за будьяких фальсіфікацій
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02.07.2025 13:45 Ответить
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02.07.2025 12:28 Ответить
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02.07.2025 12:47 Ответить
Какой кофелёк? Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина!
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02.07.2025 12:54 Ответить
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02.07.2025 13:11 Ответить
Потужно.
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02.07.2025 12:29 Ответить
А судді хто ? це найкорумпованіша гілка влади з космічними зарплатами і пенсіями ,тільки за що цих дармоїдів під час війни утримує український народ ?
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02.07.2025 12:30 Ответить
Дєло портняхи живе і процвітає...навіть після його знищення. Для цього їх ВСІХ і проштовхували у владу - щоб з держави зробити бандитську мешпуху начолі з інородцем, у якого нема і ніколи не було нічого українського - ні крові, ні відчуття рідної землі, ні поваги до самої України. Головне, що лохи самі, добровільно(!!) віддали своє життя цим ублюдкам...бо були ж дуже "вумні" і хотіли "поржать".
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02.07.2025 13:34 Ответить
Дійсно країна МРІЙ! от тільки для мародерів злочинців аферистів, а не для ЛЮДЕЙ!
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02.07.2025 12:32 Ответить
так не зря он вернулся- пообещали не трогать, а то какая фуйня получалась- министр по возврату не вернулся
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02.07.2025 12:32 Ответить
Все правильно - не можна рухати Чернишова - кума Лєнки Зеленської - йому можна красти...
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02.07.2025 12:34 Ответить
Звична схема: мільярдні втрати, "свої люди", підозри, застави - і далі працюють.
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02.07.2025 12:38 Ответить
Значить куму скумбрії можна і дплі мародерити на крові , а потім воно поїде за кордон
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02.07.2025 12:40 Ответить
де рожеві бородаті борцуни проти корупції у владі? не чую
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02.07.2025 12:40 Ответить
120 лямів вже поступили на картки суддям? Судячи зі всього - саме так.
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02.07.2025 12:43 Ответить
А хто сказав, що він той ВАКС не підгодовує?
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02.07.2025 12:44 Ответить
Вакс (вболівальникам футболу дуже знайома ця абревіатура) відмовилася відстороняти корупціонера від влади.
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02.07.2025 12:46 Ответить
Це антакорупційний суд чи корупційний?

Яке ганьбіще!!!
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02.07.2025 12:52 Ответить
Не смешите конечноже КОРРУПЦИОННЫЙ КАК И ВСЯ ВЛАСТЬ!!!
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02.07.2025 13:01 Ответить
У назві ВАКС друга літера явно зайва.
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02.07.2025 12:55 Ответить
СТРАНА ВОРОВ И КОРРУПЦИОНЕРОВ!!!КАКОЕ НАХ НАТО КАКОЕ ЕС?!ТОЛЬКО В МЕЧТАХ!И ЭТОМУ ВСЁОДНО НЕБЫВАТЬ!!!
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02.07.2025 13:00 Ответить
😢
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02.07.2025 13:43 Ответить
А ми то думали, ось зараз Зе і ахметівська шістка Шмигаль як почнуть садити своїх друзів, показуючи чесність і порядність)
Сидимо і чекаємо і думаємо: чого Україну називають корумпованою країною?
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02.07.2025 13:02 Ответить
Мне очень жаль но это правда как таковой Украины уже несуществует!только сборище воров Коррупционеров и их рабов!
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02.07.2025 13:04 Ответить
Corrupted Traitor zelenskiy is the shame for such great Ukrainian Patriots.
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02.07.2025 13:09 Ответить
3,14дори в спідницях теж вже стали дуполизами штопаного гідранта. Розумію чому більшість біженців не мають наміру повертатись в Україну.
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02.07.2025 13:15 Ответить
ТА ЗАКІНЧУЙТЕ ВЖЕ ЦЮ КОМЕДІЮ!

Причепилися до чесної і порядної людини. Свята людина ж! 🙏

Ну отримала на кишеню мільярд. Ну це ж мєлочі!

☝️Свободу, Юрію Дєточкіну!!
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02.07.2025 13:16 Ответить
Якщо порівняти те що зараз твориться у всіх гілках влади від президента до низів і то під час війни то правління епохи Януковича було "золотою епохою" в історії України де корупції не було зовсім в порівнянні з тим що зараз..
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02.07.2025 13:17 Ответить
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02.07.2025 13:24 Ответить
То міністірство єдності і нахєр нікому нє нужно. негативно повпливає, ага
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02.07.2025 13:28 Ответить
Як неочікувано! Оце поворот! 🤣
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02.07.2025 13:42 Ответить
Про все эти украинские кренделя все и вся знают и Орбаны и Фицо выставляют это где нужно при каждом случае с вопросом - на хр..а нам такая Украина, которая позволяет нужным людям разворовывать государственные бабки , в т.ч. и из помощи Европы? И поэтому очень слабо верится, что Украину примут в какую-нибудь демократию.
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02.07.2025 13:45 Ответить
 
 