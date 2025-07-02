ВАКС не отстранил Чернышова, - постановление (обновлено)

Высший антикоррупционный суд рассмотрел ходатайство об отстранении от должности вице-премьер-министра - министра национального единства Алексея Чернышова и отказал в его принятии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию провозглашения постановления по рассмотрению ходатайства об отстранении от должности вице-премьер-министра.

Как стало понятно, ВАКС своим решением отказал в удовлетворении вышеупомянутого ходатайства.

"Во вторник, 2 июля, следователь судья Высшего антикоррупционного суда, рассмотрев ходатайство об отстранении от должности Вице-премьер-министра – Министра национального единства Украины, отказал в его удовлетворении. Полный текст решения будет провозглашен 04 июля 2025 года. Мотивы, которыми руководствовался определение Постановление может быть обжаловано в течение 5 дней с момента его провозглашения", - сообщили позже в Антикоррупционном суде.

"Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство относительно моего отстранения. Благодарен за взвешенное и логическое решение. Также отдельно хочу отметить, что, несмотря на слухи, Министерство национального единства Украины продолжает работать в штатном режиме. Впереди много важной работы", - прокомментировал определение Чернышев.

Напомним, ранее ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.

Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, ранее ВАКС избрал Чернышову, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

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