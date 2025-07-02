За Чернышова внесли 120 млн грн залога, - СМИ
За вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили в ВАКС.
Залог внесен в полном объеме.
Напомним, ранее ВАКС избрал Чернышеву, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.
2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.
Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?
На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.
13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.
На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.
По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Доречі: А скільки там перевитратив Свинарчук-Гладковський на підкуп кацапських прапорщиів, за клістрони для систем ППО С 300 ?
АВЕК - це харківський магнат Олександр Фельдман та його концерн АВЕК.
За правління Януковича О. М. викуповує частину пакету акцій концерну АВЕК і стає повноправним господарем харківської імперії нерухомості.
Також викупив торгові точки у французів з Ашана за не зазначену суму..... купівля частки акцій у мережі супермаркетів Фуршет......дивись ширшееееее чи глибшееееее.
Зелені корупцвонери не переможні.
А то все в грн.і грн.
Або ми ту гниду знищимо або ми просто нікчеми . Такого знущання терпіти значить перетворитися в сміття!!!
Хіба, що сівкович, через катлєту??…
Тепер можна і надалі красти.