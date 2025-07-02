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Новости Дело Чернышова
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За Чернышова внесли 120 млн грн залога, - СМИ

За Чернышова внесли 120 млн грн залога. Что известно

За вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили в ВАКС.

Залог внесен в полном объеме.

Дело Чернышова. За министра внесли залог

Читайте: Чернышов обжаловал меру пресечения в виде 120 миллионов гривен залога

Напомним, ранее ВАКС избрал Чернышеву, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.

2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Читайте также: Шмыгаль сообщил, что отстранение Чернышова негативно повлияет на работу правительства, - НАБУ

Автор: 

залог (520) Антикоррупционный суд (1239) Чернышов Алексей (181)


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Топ комментарии
+21
120млн грн для зельоних гнид - копійки )
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02.07.2025 16:12 Ответить
+15
«Бігусом клянусь!»

Доречі: А скільки там перевитратив Свинарчук-Гладковський на підкуп кацапських прапорщиів, за клістрони для систем ППО С 300 ?
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02.07.2025 16:21 Ответить
+12
Хто б сумнівався - свої своїх не кидають
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02.07.2025 16:12 Ответить
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02.07.2025 16:12 Ответить
120млн грн для зельоних гнид - копійки )
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02.07.2025 16:12 Ответить
«Бігусом клянусь!»

Доречі: А скільки там перевитратив Свинарчук-Гладковський на підкуп кацапських прапорщиів, за клістрони для систем ППО С 300 ?
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02.07.2025 16:21 Ответить
Навіщо ти так, просто людям не відомо що таке гривні
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02.07.2025 16:34 Ответить
глибше дивись - у 2004 році Олексій Михайлович Чернишов стає віце-президентом АВЕКУ, а наступного року займає крісло президента концерну.
АВЕК - це харківський магнат Олександр Фельдман та його концерн АВЕК.
За правління Януковича О. М. викуповує частину пакету акцій концерну АВЕК і стає повноправним господарем харківської імперії нерухомості.
Також викупив торгові точки у французів з Ашана за не зазначену суму..... купівля частки акцій у мережі супермаркетів Фуршет......дивись ширшееееее чи глибшееееее.
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02.07.2025 18:26 Ответить
Хто б сумнівався - свої своїх не кидають
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02.07.2025 16:12 Ответить
Неодмінні "новини" про Чернишова - це баг чи фіча?
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02.07.2025 16:14 Ответить
Це доля України - як той лозунг - Хуже не буде.
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02.07.2025 16:16 Ответить
Це судьба рибок-гуппі.
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02.07.2025 16:23 Ответить
Це фіча баґа.
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02.07.2025 16:24 Ответить
а він шо якийсь лошара, що три ляма баксів не знайде. Значить насхематозив на порядок більше
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02.07.2025 16:14 Ответить
Чудово, тепер можна красти далі.
Зелені корупцвонери не переможні.
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02.07.2025 16:15 Ответить
А фінмон шо скаже про особу яка внесла таку суму?
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02.07.2025 16:16 Ответить
сказали какаяразніца
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02.07.2025 16:33 Ответить
Ще один доказ, що звинувачених в корупції під заставу випускати не можна!!!!, бо людина звинувачена в корупції попадається не на першій оборудці і звичайно має достатньо грошей, що вийти під заставу.
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02.07.2025 16:19 Ответить
Бо він вміє кумів вибирати
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02.07.2025 16:19 Ответить
120 мільйонів - і ти вже не підозрюваний. А народу залишилось лише 120 причин не довіряти цій системі.
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02.07.2025 16:19 Ответить
Ну тимошенка на деякий час все ж таки відсторонили - ну потім, правда, взяли на саме хлібне місце - це там де кожного року, а особливо після повного вторгнення, кожен рік сотні нових міліонерів - це мо України та їх постачальники. Ну,а кума гниди навіть не зняли - та то не сеча в очі українцям - то еврейська роса з доларів.
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02.07.2025 16:20 Ответить
Це на хвилиночку 3 мілліони доларів , які за нього внесли Зедєдермаки 😡
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02.07.2025 16:20 Ответить
Так би гнида псевдоеліта донатила на дрони, як викупає у судах корупціонерів
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02.07.2025 16:23 Ответить
А реально міг би присісти до Перемоги. Гроші для ЗСУ не лишні були б.
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02.07.2025 16:26 Ответить
Ото у людей бабла... Капець!
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02.07.2025 16:25 Ответить
НУЛЕВАЯ ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО КОРУПЦІЇ. Генеральний прокурор. Новий. Шахраї - старі. Схеми відмазок від в'язниці - провірені усіма Генеральними прокурорами України. Особо цінний шахрай!! НЕЗАМІННИЙ!!!
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02.07.2025 16:25 Ответить
Так вибори ж неначасі. Так, українці?
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02.07.2025 16:29 Ответить
120 млн.доларів вже б призначали, так хоча б відчутно для них було б.
А то все в грн.і грн.
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02.07.2025 16:30 Ответить
Цікаво, у того хто вніс заставу звідки гроші, а також яки відношення між ними. Та чим чернишов, якщо як завжди не посадять, до речи і без закону про корупціонерів, буде розраховуватися з ним.то що корупція перемогла це вже показано владою
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02.07.2025 16:30 Ответить
Не переймайтесь, гроші з держбюджету внесли, просто з однієї кишені в другу переклали
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02.07.2025 16:37 Ответить
Ми збираємо кошти де можемо а тут вся сума в повному обсязі 120 мільйонів.
Або ми ту гниду знищимо або ми просто нікчеми . Такого знущання терпіти значить перетворитися в сміття!!!
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02.07.2025 16:37 Ответить
Такі вори та мародери як Чернишов просто потрібні оточенню Зеленського.
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02.07.2025 16:39 Ответить
Кума внесла заставу,колись віддасть,а ні то натурою відробить.
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02.07.2025 16:40 Ответить
усюди зелена плеснева. гартованим залізом треба вижигати цю хворобу
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02.07.2025 16:52 Ответить
КОРУПЦИЛНЕР ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ОТМАЗЫВАЕТ КОРУПЦИОНЕРА!ЭТО НОРМ!ТРАМП ВСТРЕЧАЙСЯ ЖАЛЬШЕ С ЮРАТОМ ТЫЖ ТАКОЙ ЖЕ!ЭТО ВСЯ ИХ СИСТЕМА!И ПРИКОЛ ВТОМ ЧТО КТОБЫ ИЗ НОВЛСТНЫХ НЕ ПАТАЛСЯ С НИМИ СДЕЛА ПО ПРАВУ-КОНСТИТУЦИИ!НЕПОЛУЧАЕТСЯ УЧИТЫВАЯ ЧТО ВСЕ ПРОКУРОРЫ И СУДЬЙ ПО ВСЕМУ МИРУ ОДИНАКОВЫЕ КАК И ПРВАТЕЛИ КОРУПЦИОНЕРЫ!ЛЮДИ ДЛЯ НИХ РАБЫ!ЭТОГО НЕИСПРАВИТЬ ЭТО СЕТЬ МАФИИ В ЗАКОНЕ!!!!
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02.07.2025 16:53 Ответить

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02.07.2025 16:53 Ответить
Это можно использовать,как дополнительное доказательство вины,откуда у держслужбовца и его корешей такие суммы,явно подельники постарались.
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02.07.2025 16:54 Ответить
Хто,хто вніс?Ланцюжок,не сумніваюсь,приведе до Офісу ЗЕленого шобла.
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02.07.2025 16:58 Ответить
САМ ГОВНОКОМАНДУВАЧЬ!!!ЗЕЛЕНСКИЙ!ЦЕ КРУТЬ!!!
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02.07.2025 17:06 Ответить
Мне чего-то думается, что Трамп остановил поставки оружия после того, как ему доложили о новом коррупционном кейсе Украины. Достало!
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02.07.2025 17:08 Ответить
ну, теперь, когда у партнеров будут деньги просить, надо указать на уважительную причину их нехватки, мол заставу внесли, потратились
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02.07.2025 17:18 Ответить
Ділов-то, 120 000 000 вніс в касу і ти знову чесна людина, і внукам не тісно в 11 квартирах.
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02.07.2025 17:26 Ответить
Гундоса почвара своїх крадіїв не кидає. Ми віддаємо життя за це лайно, яке всілося на Печерських пагорбах і 6 рік зі своїми дружбанами грабує країну і здає ворогу. А нам вечером запише черговий відосік який він потужний підор...
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02.07.2025 17:27 Ответить
Країна чудес! Нущо кастрюлеголові як вам?
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02.07.2025 17:35 Ответить
А хто? Таємниця? А де цей Хто взяв такі гроші? І за які заслуги вніс їх за цього маланця?
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02.07.2025 17:57 Ответить
Тю, та це копійки для них, для цих ублюдків. Сотні корупційних справ у судах лежать, міністри підсудні вже, це просто одним словом Країна Мрій, про яку мріяв Зеленський
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02.07.2025 18:16 Ответить
Сам за себе вніс, в нього ще залишились!!! Нормально так?????????
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02.07.2025 18:18 Ответить
Рука руку миє.
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02.07.2025 18:18 Ответить
Невже, знову, коломойський або фірташ???
Хіба, що сівкович, через катлєту??…
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02.07.2025 18:18 Ответить
Для кума Лєнки Зеленської - Чернишова - то кишенькові витрати.
Тепер можна і надалі красти.
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02.07.2025 18:44 Ответить
 
 