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Новости Дело Чернышова
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Шмыгаль сообщил, что отстранение Чернышова негативно повлияет на работу правительства, - прокурор

Отстранение Чернышова. Шмыгаль обратился с письмом

Премьер-министр Денис Шмыгаль своим письмом заявил, что отстранение Алексея Чернышова с должности вице-премьера - министра национального единства негативно повлияет на работу Кабмина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Хотел бы, ваша честь, обратить внимание на поданные адвокатами документы. В частности они подали в суд, я считаю, что это лишь подтверждает имеющиеся риски... На запрос адвоката от 1 июля 2025 года Кабинет Министров очень оперативно за подписью самого премьер-министра Дениса Шмыгаля дает ответ со своей определенной трактовкой законодательства, отмечая, что отстранение от должности Чернышова негативно повлияет на работу правительства в целом и Миннацедности в частности", - сказал прокурора.

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По его словам, на запросы НАБУ Кабмин "никогда не реагировал следующим образом".

"Их не подписывал лично премьер-министр. Оперативность предоставления ответа на указанный запрос свидетельствует о том, что Чернышов и в дальнейшем имеет возможность влиять, в частности, даже на премьер-министра Украины с целью защиты необходимых ему документов. Также интересно, каким образом они могли получить это письмо, поскольку здесь указана ошибка в адресе электронной почты адвоката. Соответственно по такому адресу этот ответ не пришел. Вышеизложенное наоборот, по моему мнению, подтверждает указанные в ходатайстве риски и свидетельствует о непосредственном влиянии Чернышова на членов правительства, премьер-министра, что негативным образом может сказаться на досудебном расследовании", - добавил он.

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Напомним, ранее ВАКС избрал Чернышову, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

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Автор: 

Антикоррупционный суд (1237) Шмыгаль Денис (2741) Чернышов Алексей (179)


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Топ комментарии
+11
Відсторонення Чернишова негативно вплине на роботу уряду по розкраданню бюджетних коштів,- Шмигаль.
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01.07.2025 17:23 Ответить
+5
Шмигаля на нари.
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01.07.2025 17:24 Ответить
+5
"рука руку моет, вор вора кроет""
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01.07.2025 17:25 Ответить
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Змушено повторююсь:
Відкрито постійну рубрику "Новини про Чернишова"?
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01.07.2025 17:22 Ответить
Чи нам чекати на відродження "Шоу довгоносиків"?
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01.07.2025 17:27 Ответить
Відсторонення Чернишова негативно вплине на роботу уряду по розкраданню бюджетних коштів,- Шмигаль.
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01.07.2025 17:23 Ответить
Шмигаля на нари.
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01.07.2025 17:24 Ответить
Коли?
Після Перемоги?
А коли вона буде, з таким шмигалем, вже не кажучи за ЕрЗе?
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01.07.2025 17:26 Ответить
"рука руку моет, вор вора кроет""
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01.07.2025 17:25 Ответить
Маю великі сумніви що відсторонення усього одного корумпованого чиновника негативно вплине на роботу.
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01.07.2025 17:26 Ответить
повірте - вплине.. ахмтовському холую шмигалю треба ж кимось буде замінити чернишова на корумпованих фінансових потоках.
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01.07.2025 17:27 Ответить
Відсторонення Шмигаля позитивно вплине на працю Кабінету міністрів.
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01.07.2025 17:26 Ответить
КМ не функціонує, я і ВР. Зараз ці структури ні на що не впливають. Welcome to the dictatorship...
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01.07.2025 17:38 Ответить
Ясно. Чернишов пообіцяв Шмигаля злити, якщо буде лишній кіпіш.
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01.07.2025 17:27 Ответить
Все простіше. В ОПЗЄ наказали відмазувати.
Сам Шмигаль ніхто і ніщо, щоб щось ще про нього зливати.
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01.07.2025 17:33 Ответить
ОПЗЄ це щось на кшталт БДСМ?
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01.07.2025 17:42 Ответить
Це як Зеля казав шо відсторонення Рєзнікова погано вплине на поставки зброї - бо він такий рішала - шо піздєц
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01.07.2025 17:28 Ответить
Ніякий міністр ніякого міністерства на щось впдиває?

Взагалі то і сам Шмигаль - пусте місце.
З 2019 року ні Кабмін, ні ВР ні на що не впливають.
ЗЄ порушив Конституцію і узурпував владу. Це погана новина.

А хороша новина у тому, що ЗЄ відповідає за всі пройоби Кабміну та ВР.
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01.07.2025 17:31 Ответить
і чим це?
поділите його чястку і як не було чернишова...
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01.07.2025 17:31 Ответить
А що воно вирішувало?
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01.07.2025 17:32 Ответить
Якимись мін'єдами займався...
Хто б роз'яснив, що воно таке?
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01.07.2025 17:35 Ответить
Боротьбу з корупцією в Україні оцінили на найвищому рівні, - Шмигаль

За його словами, в Україні - найбільша та найкраща антикорупційна інфраструктура серед усіх країн світу.
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01.07.2025 17:32 Ответить
Ну криворукий дебіл може купити найкращі у світі інструменти.
І використовувати їх, як секс-іграшки.

Отак і з антикорупційними інструментами (інфраструктурою). Формально вона є, але її замість використання за призначенням пхають у дупу.
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01.07.2025 17:39 Ответить
І тебе повісять ,гнида зелена.
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01.07.2025 17:33 Ответить
"Боротьба з корупцією в Україні оцінена на найвищому рівні - у нас найбільша й найефективніша антикорупційна інфраструктура" - заявила сьогодні ця мерзота Шмигаль.
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01.07.2025 17:34 Ответить
То все Порох винуватий!
Не реформував суд, не реформував шмигаля, не реформував чернишова...
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01.07.2025 17:35 Ответить
Головне, що Зеленського не реформував років на 5 тюрми за сепаратизм після концертів у Горлівці та Москві у 2014-му. 😁
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01.07.2025 17:41 Ответить
мінєдом більше мінєдом менше, хто ж їх рахує?
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01.07.2025 17:39 Ответить
Отака вона "країна мрій"
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01.07.2025 17:41 Ответить
Іншими словами - не можна звільняти кума Шашличного, який так багато знає
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01.07.2025 17:43 Ответить
Шмигаль, не замінимих не існує!!!
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01.07.2025 17:48 Ответить
Так, но це в тому разі якщо перестають делитися
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01.07.2025 17:54 Ответить
95 квартал на сцені кабміну. Хто це слухав, тому у цирку не смішно. Це як треба надовбатися щоб таку чушь нести. Як раніше казали, що там де повинна бути совість у нього х...й виріс
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01.07.2025 17:53 Ответить
Ціла команда грабунку України.
Звісно, випаде одна ланка, постраждають у ланцюгу корупції всі.
Поспівчуваємо їм...
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01.07.2025 17:53 Ответить
..дайте ему селедки.. у чувака завышенная самооценка.. если бы они вдруг все куда то пропали (лучше навсегда в пекло). то страна бы заметила через пол года - станет лучше жить..
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01.07.2025 17:57 Ответить
Не висіли пілотку, що відсторонення Чернишова негативно вплине на роботу уряду, так ви нікуя не здатні тоді з вашим урядом, це треба так морозити, зрозуміло ніхто нікуди не йде, ті ж яйця тільки в профіль чекаємо далі.
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01.07.2025 18:02 Ответить
Якщо всі ці недоміністри з міністерствами зникнуть разом з потужними земенеджерами,то буде набагато краще чим з ними,ненажерами ... .
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01.07.2025 18:07 Ответить
Жуліки ЗЕлені ублюдки.Ні, негативно не вплине відсторонення Чернишова на роботу уряду.Це справедливо коли хабарник піде на нари.Попридумали застави,а треба чим вища посада-міністри,прокурори,мери та заступники,воєнкоми і інша нечисть,скоїв злочин то без права застави.Зробили захмарні зарплати суддям щоб не хабарнічали і що? Та як брали то ще більше брати почали.Тому,щоб не повадно було і при посаді то строк по вироку більший і максимальний.
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01.07.2025 18:12 Ответить
штопаний лідор кришує своїх незамінних підорів.
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01.07.2025 18:14 Ответить
скумбрия всё порешала за своего куманька.....уроды моральные блд...
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01.07.2025 18:18 Ответить
 
 