Шмыгаль сообщил, что отстранение Чернышова негативно повлияет на работу правительства, - прокурор

Премьер-министр Денис Шмыгаль своим письмом заявил, что отстранение Алексея Чернышова с должности вице-премьера - министра национального единства негативно повлияет на работу Кабмина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Хотел бы, ваша честь, обратить внимание на поданные адвокатами документы. В частности они подали в суд, я считаю, что это лишь подтверждает имеющиеся риски... На запрос адвоката от 1 июля 2025 года Кабинет Министров очень оперативно за подписью самого премьер-министра Дениса Шмыгаля дает ответ со своей определенной трактовкой законодательства, отмечая, что отстранение от должности Чернышова негативно повлияет на работу правительства в целом и Миннацедности в частности", - сказал прокурора.

Читайте также: Я никуда не планирую бежать. Моя репутация - главный залог, - Чернышов

По его словам, на запросы НАБУ Кабмин "никогда не реагировал следующим образом".

"Их не подписывал лично премьер-министр. Оперативность предоставления ответа на указанный запрос свидетельствует о том, что Чернышов и в дальнейшем имеет возможность влиять, в частности, даже на премьер-министра Украины с целью защиты необходимых ему документов. Также интересно, каким образом они могли получить это письмо, поскольку здесь указана ошибка в адресе электронной почты адвоката. Соответственно по такому адресу этот ответ не пришел. Вышеизложенное наоборот, по моему мнению, подтверждает указанные в ходатайстве риски и свидетельствует о непосредственном влиянии Чернышова на членов правительства, премьер-министра, что негативным образом может сказаться на досудебном расследовании", - добавил он.

Читайте также: ВАКС рассматривает отстранение Чернышова с должности вице-премьера - министра нацединства

Напомним, ранее ВАКС избрал Чернышову, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Также читайте: У Чернышова есть связи в органах госвласти, которые помогут ему выехать за границу при необходимости, - прокурор