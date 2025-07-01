Шмыгаль сообщил, что отстранение Чернышова негативно повлияет на работу правительства, - прокурор
Премьер-министр Денис Шмыгаль своим письмом заявил, что отстранение Алексея Чернышова с должности вице-премьера - министра национального единства негативно повлияет на работу Кабмина.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Хотел бы, ваша честь, обратить внимание на поданные адвокатами документы. В частности они подали в суд, я считаю, что это лишь подтверждает имеющиеся риски... На запрос адвоката от 1 июля 2025 года Кабинет Министров очень оперативно за подписью самого премьер-министра Дениса Шмыгаля дает ответ со своей определенной трактовкой законодательства, отмечая, что отстранение от должности Чернышова негативно повлияет на работу правительства в целом и Миннацедности в частности", - сказал прокурора.
По его словам, на запросы НАБУ Кабмин "никогда не реагировал следующим образом".
"Их не подписывал лично премьер-министр. Оперативность предоставления ответа на указанный запрос свидетельствует о том, что Чернышов и в дальнейшем имеет возможность влиять, в частности, даже на премьер-министра Украины с целью защиты необходимых ему документов. Также интересно, каким образом они могли получить это письмо, поскольку здесь указана ошибка в адресе электронной почты адвоката. Соответственно по такому адресу этот ответ не пришел. Вышеизложенное наоборот, по моему мнению, подтверждает указанные в ходатайстве риски и свидетельствует о непосредственном влиянии Чернышова на членов правительства, премьер-министра, что негативным образом может сказаться на досудебном расследовании", - добавил он.
Напомним, ранее ВАКС избрал Чернышову, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.
Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?
На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.
13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.
На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.
По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
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Після Перемоги?
А коли вона буде, з таким шмигалем, вже не кажучи за ЕрЗе?
Сам Шмигаль ніхто і ніщо, щоб щось ще про нього зливати.
Взагалі то і сам Шмигаль - пусте місце.
З 2019 року ні Кабмін, ні ВР ні на що не впливають.
ЗЄ порушив Конституцію і узурпував владу. Це погана новина.
А хороша новина у тому, що ЗЄ відповідає за всі пройоби Кабміну та ВР.
поділите його чястку і як не було чернишова...
Хто б роз'яснив, що воно таке?
За його словами, в Україні - найбільша та найкраща антикорупційна інфраструктура серед усіх країн світу.
І використовувати їх, як секс-іграшки.
Отак і з антикорупційними інструментами (інфраструктурою). Формально вона є, але її замість використання за призначенням пхають у дупу.
Не реформував суд, не реформував шмигаля, не реформував чернишова...
Звісно, випаде одна ланка, постраждають у ланцюгу корупції всі.
Поспівчуваємо їм...