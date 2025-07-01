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Новости Дело Чернышова
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ВАКС рассматривает отстранение Чернышова от должности вице-премьера - министра нацединства

ВАКС рассматривает отстранение Чернышова от должности

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об отстранении от должности вице-премьер-министра - министра национального единства Алексея Чернышова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сторона обвинения утверждает, что Чернышов может влиять на свидетелей.

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Напомним, ранее ВАКС избрал Чернышову, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной оборудке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

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Автор: 

Антикоррупционный суд (1237) Чернышов Алексей (179)


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Уважно отак, нехай розглядають, прискіпливо, не в ТУРБОРЕЖИМІ, а з різних поверхів та приміщень, в ОПУ, можливо, і ТСК з ВРУ створять, за участю, отих, НЕЗЛАМНИХ, - безумної, або і катлєти, із служок у ВРУ, або тимошенчихи!!!
Як варіант, …. можливо, я па тіхаму, в лєс…?? Або, за трубіцим схемою!!
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01.07.2025 17:16 Ответить
Якби не гарантиї, що йому нічого не буде, він би не повернувся. Особливо гарантіїї що нічого не відберуть.
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01.07.2025 17:18 Ответить
.ВАКС розглядає відсторонення Чернишова з посади віцепрем'єра - міністра нацєдності
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01.07.2025 17:30 Ответить
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01.07.2025 18:05 Ответить
бабла намутив, тепер можна і на заслужену пенсію
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01.07.2025 17:18 Ответить
Відкрито постійну рубрику "Новини про Чернишова"?
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01.07.2025 17:19 Ответить
Адвокат притарабанив в суд лист за підписом шмигаля, що без чернишова Земля зійде з вісі і все пропало. Вони там одна шобла. З огляду на резонанс, ця справа це тест на ступінь гнилості ЗЕ-влади.
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01.07.2025 17:22 Ответить
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс Кум куму око не виклює… Звинувачений в розкраданні бюджетних коштів і відпущений під заставу з носінням електронного браслету МінЄд Чернишов був присутній на заходах з участю президента Зеленського.
Так Зеленський демонструє свою підтримку корупціонеру, наближеному до своєї родини.
Lida Sha:
Ця фотка - діагноз для влади. Коли міністр оборони Умеров та міністр закордонних справ Сибіга спокійно стоять на урочистостях з Дня Конституції біля улюбленця Зеленського, обґрунтовано звинувачуваного у корупції міністра Мін'єду Чернишова
Зелені можуть нагадати про презумцію..
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01.07.2025 17:23 Ответить
 
 