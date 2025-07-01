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Новини Справа Чернишова
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ВАКС розглядає відсторонення Чернишова з посади віцепрем’єра - міністра нацєдності

ВАКС розглядає відсторонення Чернишова від посади

Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про відсторонення від посади віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Представник НАБУ стверджує, що Чернишов може впливати на свідків.

Читайте: Я нікуди не планую тікати. Моя репутація - головна застава, - Чернишов

Нагадаємо, раніше ВАКС обрав Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Читайте: Чернишов: Підозра мені не має об’єктивних підстав, жодних знижок на квартири не отримував

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2010) Чернишов Олексій (315)


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Уважно отак, нехай розглядають, прискіпливо, не в ТУРБОРЕЖИМІ, а з різних поверхів та приміщень, в ОПУ, можливо, і ТСК з ВРУ створять, за участю, отих, НЕЗЛАМНИХ, - безумної, або і катлєти, із служок у ВРУ, або тимошенчихи!!!
Як варіант, …. можливо, я па тіхаму, в лєс…?? Або, за трубіцим схемою!!
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01.07.2025 17:16 Відповісти
Якби не гарантиї, що йому нічого не буде, він би не повернувся. Особливо гарантіїї що нічого не відберуть.
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01.07.2025 17:18 Відповісти
.ВАКС розглядає відсторонення Чернишова з посади віцепрем'єра - міністра нацєдності
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01.07.2025 17:30 Відповісти
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01.07.2025 18:05 Відповісти
бабла намутив, тепер можна і на заслужену пенсію
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01.07.2025 17:18 Відповісти
Відкрито постійну рубрику "Новини про Чернишова"?
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01.07.2025 17:19 Відповісти
Адвокат притарабанив в суд лист за підписом шмигаля, що без чернишова Земля зійде з вісі і все пропало. Вони там одна шобла. З огляду на резонанс, ця справа це тест на ступінь гнилості ЗЕ-влади.
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01.07.2025 17:22 Відповісти
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс Кум куму око не виклює… Звинувачений в розкраданні бюджетних коштів і відпущений під заставу з носінням електронного браслету МінЄд Чернишов був присутній на заходах з участю президента Зеленського.
Так Зеленський демонструє свою підтримку корупціонеру, наближеному до своєї родини.
Lida Sha:
Ця фотка - діагноз для влади. Коли міністр оборони Умеров та міністр закордонних справ Сибіга спокійно стоять на урочистостях з Дня Конституції біля улюбленця Зеленського, обґрунтовано звинувачуваного у корупції міністра Мін'єду Чернишова
Зелені можуть нагадати про презумцію..
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01.07.2025 17:23 Відповісти
 
 