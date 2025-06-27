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Новини Справа Чернишова
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Я нікуди не планую тікати. Моя репутація - головна застава, - Чернишов

Чернишов не планує тікати та переховуватися

Віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, заявив, що не збирається переховуватися від слідства.

Про це він сказав під час засідання ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

"Я нікуди не планую тікати. Я не планую і не розумію, від чого і від кого мені потрібно переховуватися, для чого переховуватися. Я не маю таких намірів і ніколи не мав. Я є членом українського уряду, я давав присягу. Вважаю, головне, що стоїть на кону сьогодні - моя репутація. І це головна застава сьогоднішнього дня. Я хотів би, щоб це було враховано", - сказав Чернишов.

Віцепрем'єр заявив про бажання "розібратися в цій справі".

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Під час засідання Чернишов заявив, що вважає повідомлену йому підозру такою, що не має під собою об'єктивних підстав.

Сторона обвинувачення вважає, що віцепрем'єр може виїхати за кордон та переховуватися від органів досудового розслідування.

Антикорупційні органи просили запобіжний захід для віцепрем'єра Олексія Чернишова у вигляді застави в розмірі 120 млн грн та відсторонення його від посади.

Читайте: Чернишов як посадовець зустрічається з іноземцями. Якщо йому одягнуть "браслет", то це впливатиме на державу, - адвокат

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Читайте також: У Чернишова є зв’язки в органах держвлади, які допоможуть йому виїхати за кордон за потреби, - прокурор

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2009) Чернишов Олексій (302)


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Топ коментарі
+8
Та ти шо?во ***!
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27.06.2025 17:19 Відповісти
+7
Тікати не буде, тіьки раптово у нього діагностують страшну невиліковну хворобу, назву якої не кожний лікар вимовить, і яку можна тільки за кордоном лікувати. )
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27.06.2025 17:29 Відповісти
+4
Яка репутація?
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27.06.2025 17:20 Відповісти
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Та ти шо?во ***!
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27.06.2025 17:19 Відповісти
воБла)рыба такая с пивамом сушоная прикольная!
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27.06.2025 17:33 Відповісти
Яка репутація?
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27.06.2025 17:20 Відповісти
репутація зельоної гниди
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27.06.2025 17:21 Відповісти
Яка репутація? - тут як в медицині - здорових людей немає - є тільки недообстежені
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27.06.2025 17:21 Відповісти
Нє пєрєживайтє,ви імєєтє дєло с Паніковскім!
Вот етово я и боюсь...
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27.06.2025 17:22 Відповісти
ух ти...
я, так розумію, цьому зеленому дегенерату мародеру, сам малюк подзвонив, з наполегливим побажанням повернутися?
або, хтось пообіцяв недоторканість. татаров?
****, все мародерське рило, аж відсвічує. але ж, щось там булькає.
чи, суцільна безкарність зриває флягу?
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27.06.2025 17:22 Відповісти
оточення Зеленського, того самого якій не з політики, якій все змінить, буде на роботу їздити на лесопеде, хабарники, корупціонери, мародери
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27.06.2025 17:22 Відповісти
Застава - повний неліквід
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27.06.2025 17:22 Відповісти
- Тут всі джентльмени, всі один одному вірять.
- І тут мені так "поперло"!
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27.06.2025 17:23 Відповісти
якась трохи хєровата застава.
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27.06.2025 17:24 Відповісти
Оце буде розводити піздь*ж, хтож його посадить коли за нього сам Зе виправдовується
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27.06.2025 17:24 Відповісти
Гусаков, Стефанішина, брати шифери, костін, міндіч, рябошапка, венедіктова, чумак, та інші, по СПИСУК з 2019 року, особи, давляться від істеричного сміху та нервово гризуть ніхті!!!
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27.06.2025 17:25 Відповісти
Звісно які підстави, хабарі для чиновників справа буденна
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27.06.2025 17:26 Відповісти
То у зе "репутацію" боялися через цього поцика втратити. Тепер сам поцик торочить про "репутацію". Та у повії клофелінової репутації більше
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27.06.2025 17:27 Відповісти
Тікати не буде, тіьки раптово у нього діагностують страшну невиліковну хворобу, назву якої не кожний лікар вимовить, і яку можна тільки за кордоном лікувати. )
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27.06.2025 17:29 Відповісти
РЕПУТАЦИЯ ВОРА В ЗАКОНЕ С ПОДДЕЖКОЙ ЗЕЛЕНСКОГО И ДЕРЬМАКА!!!!ХА ХА ХА!!!
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27.06.2025 17:32 Відповісти
всі юзери запитують про якість його репутації. Підозюю, хочуть ще помацати її... десь в районі кадика...
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27.06.2025 17:33 Відповісти
Вот такие лица древние люди на стенах пещер рисовали. Злых духов отпугивать. Главное чтоб и дети заодно не испугались...
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27.06.2025 17:39 Відповісти
Послом не рахувати
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27.06.2025 17:43 Відповісти
Все правильно.
Чернишов - кум Лєнки Зеленської.
А це означає що йому можна красти - і йому за це нічого не буде.
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27.06.2025 17:46 Відповісти
Да, дорогой зритель, Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
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27.06.2025 17:51 Відповісти
Репутація! Я чуть зі сміху не намочив штани!
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27.06.2025 18:00 Відповісти
Застава так собі, краще млрд.грн.
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27.06.2025 18:01 Відповісти
Моя репутація - головна застава, яку гарантувала кума і кум, яким пообцяв Татаров
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27.06.2025 18:05 Відповісти
такі не тікають. виїзджають з листами СБУ або ГУР, у відрядження або на лікування
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27.06.2025 18:15 Відповісти
Цей поц вернувся і блотує, тому що отримав гарантії від зе.
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27.06.2025 18:28 Відповісти
А ще буде про Чернишова?
Просимо, просимо!
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27.06.2025 18:28 Відповісти
Твоя репутація-це пожиттєвий термін. Носатий брехливий уї@ан.
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27.06.2025 18:30 Відповісти
Теперь я понимаю бабушек у моего подъезда
Они все время СТАЛИНА добрым словом вспоминают
Сталин бы и ВАНЬКУ БАКАНОВА расстрелял
И Чернышова
Жен ихних в лагерь бы отправил
А деток БАКАНОВА и Чернышова в штрафной батальон- на передовую
Боюсь, я тоже стала мечтать о Сталине ....
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27.06.2025 18:32 Відповісти
В світі апріорі немає ні одного чесного політика чи можновладця! "Чесність" цього можновладця намальована на його носі. Не дивно, що теорію Ломброзо заборонили використовувати на практиці.
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27.06.2025 18:44 Відповісти
Есть честные !
Вот только украинцы честных не любят
Это же украинцы придумали КУМОВСТВО
Это же украинцы выбрали того ,кто сравнивал Украину с порноактрисой
Британцы такого не выберут
У такого нет шансов даже в россии
Не надо говорить ПРО ВСЕХ
Когда сами облажались круче всех!

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27.06.2025 19:05 Відповісти
Я никуда не планирую бежать. Моя репутация - главный залог Источник: https://censor.net/ru/n3560336
Кажется, дядя перепутал страну. Это в развитых политических системах, но не Украине. А здесь главный залогом может стать только все имущество, в том числе попечителей (а именно близких родственников) финансовые активы и загран. паспорт.
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27.06.2025 18:48 Відповісти
Яка репутація? Хто він такий, звідки вискочив, з якого кварталу??
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27.06.2025 19:35 Відповісти
Яка репутація ? Він сміється над нами ? Репутація крадія та мародера ?
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27.06.2025 20:10 Відповісти
Може все ж таки попроситься до лісу...
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27.06.2025 20:28 Відповісти
 
 