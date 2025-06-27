Я никуда не планирую бежать. Моя репутация - главный залог, - Чернышов
Вице-премьер-министр Алексей Чернышов, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, заявил, что не собирается скрываться от следствия.
Об этом он сказал во время заседания ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.
"Я никуда не планирую убегать. Я не планирую и не понимаю, от чего и от кого мне нужно скрываться, для чего скрываться. Я не имею таких намерений и никогда не имел. Я являюсь членом украинского правительства, я давал присягу. Считаю, главное, что стоит на кону сегодня - моя репутация. И это - главный залог сегодняшнего дня. Я хотел бы, чтобы это было учтено", - сказал Чернышов.
Вице-премьер заявил о желании "разобраться в этом деле".
Во время заседания Чернышов заявил, что считает сообщенное ему подозрение не имеющим под собой объективных оснований.
Сторона обвинения считает, что вице-премьер может выехать за границу и скрываться от органов досудебного расследования.
Антикоррупционные органы просили меру пресечения для вице-премьера Алексея Чернышева в виде залога в размере 120 млн грн и отстранения его от должности.
Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?
На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.
13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.
На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.
По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
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Вот етово я и боюсь...
я, так розумію, цьому зеленому дегенерату мародеру, сам малюк подзвонив, з наполегливим побажанням повернутися?
або, хтось пообіцяв недоторканість. татаров?
****, все мародерське рило, аж відсвічує. але ж, щось там булькає.
чи, суцільна безкарність зриває флягу?
- І тут мені так "поперло"!
Чернишов - кум Лєнки Зеленської.
А це означає що йому можна красти - і йому за це нічого не буде.
Просимо, просимо!
Они все время СТАЛИНА добрым словом вспоминают
Сталин бы и ВАНЬКУ БАКАНОВА расстрелял
И Чернышова
Жен ихних в лагерь бы отправил
А деток БАКАНОВА и Чернышова в штрафной батальон- на передовую
Боюсь, я тоже стала мечтать о Сталине ....
Вот только украинцы честных не любят
Это же украинцы придумали КУМОВСТВО
Это же украинцы выбрали того ,кто сравнивал Украину с порноактрисой
Британцы такого не выберут
У такого нет шансов даже в россии
Не надо говорить ПРО ВСЕХ
Когда сами облажались круче всех!
Кажется, дядя перепутал страну. Это в развитых политических системах, но не Украине. А здесь главный залогом может стать только все имущество, в том числе попечителей (а именно близких родственников) финансовые активы и загран. паспорт.