Я никуда не планирую бежать. Моя репутация - главный залог, - Чернышов

Вице-премьер-министр Алексей Чернышов, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, заявил, что не собирается скрываться от следствия.

Об этом он сказал во время заседания ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

"Я никуда не планирую убегать. Я не планирую и не понимаю, от чего и от кого мне нужно скрываться, для чего скрываться. Я не имею таких намерений и никогда не имел. Я являюсь членом украинского правительства, я давал присягу. Считаю, главное, что стоит на кону сегодня - моя репутация. И это - главный залог сегодняшнего дня. Я хотел бы, чтобы это было учтено", - сказал Чернышов.

Вице-премьер заявил о желании "разобраться в этом деле".

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Во время заседания Чернышов заявил, что считает сообщенное ему подозрение не имеющим под собой объективных оснований.

Сторона обвинения считает, что вице-премьер может выехать за границу и скрываться от органов досудебного расследования.

Антикоррупционные органы просили меру пресечения для вице-премьера Алексея Чернышева в виде залога в размере 120 млн грн и отстранения его от должности.

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Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

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