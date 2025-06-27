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Новости Дело Чернышова
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Я никуда не планирую бежать. Моя репутация - главный залог, - Чернышов

Чернышов не планирует бежать и скрываться

Вице-премьер-министр Алексей Чернышов, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, заявил, что не собирается скрываться от следствия.

Об этом он сказал во время заседания ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

"Я никуда не планирую убегать. Я не планирую и не понимаю, от чего и от кого мне нужно скрываться, для чего скрываться. Я не имею таких намерений и никогда не имел. Я являюсь членом украинского правительства, я давал присягу. Считаю, главное, что стоит на кону сегодня - моя репутация. И это - главный залог сегодняшнего дня. Я хотел бы, чтобы это было учтено", - сказал Чернышов.

Вице-премьер заявил о желании "разобраться в этом деле".

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Во время заседания Чернышов заявил, что считает сообщенное ему подозрение не имеющим под собой объективных оснований.

Сторона обвинения считает, что вице-премьер может выехать за границу и скрываться от органов досудебного расследования.

Антикоррупционные органы просили меру пресечения для вице-премьера Алексея Чернышева в виде залога в размере 120 млн грн и отстранения его от должности.

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Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Читайте также: У Чернышова есть связи в органах госвласти, которые помогут ему выехать за границу при необходимости, - прокурор

Автор: 

Антикоррупционный суд (1228) Чернышов Алексей (174)


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Топ комментарии
+9
Та ти шо?во ***!
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27.06.2025 17:19 Ответить
+7
Тікати не буде, тіьки раптово у нього діагностують страшну невиліковну хворобу, назву якої не кожний лікар вимовить, і яку можна тільки за кордоном лікувати. )
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27.06.2025 17:29 Ответить
+5
Яка репутація?
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27.06.2025 17:20 Ответить
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Та ти шо?во ***!
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27.06.2025 17:19 Ответить
воБла)рыба такая с пивамом сушоная прикольная!
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27.06.2025 17:33 Ответить
Яка репутація?
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27.06.2025 17:20 Ответить
репутація зельоної гниди
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27.06.2025 17:21 Ответить
Яка репутація? - тут як в медицині - здорових людей немає - є тільки недообстежені
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27.06.2025 17:21 Ответить
Нє пєрєживайтє,ви імєєтє дєло с Паніковскім!
Вот етово я и боюсь...
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27.06.2025 17:22 Ответить
ух ти...
я, так розумію, цьому зеленому дегенерату мародеру, сам малюк подзвонив, з наполегливим побажанням повернутися?
або, хтось пообіцяв недоторканість. татаров?
****, все мародерське рило, аж відсвічує. але ж, щось там булькає.
чи, суцільна безкарність зриває флягу?
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27.06.2025 17:22 Ответить
оточення Зеленського, того самого якій не з політики, якій все змінить, буде на роботу їздити на лесопеде, хабарники, корупціонери, мародери
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27.06.2025 17:22 Ответить
Застава - повний неліквід
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27.06.2025 17:22 Ответить
- Тут всі джентльмени, всі один одному вірять.
- І тут мені так "поперло"!
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27.06.2025 17:23 Ответить
якась трохи хєровата застава.
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27.06.2025 17:24 Ответить
Оце буде розводити піздь*ж, хтож його посадить коли за нього сам Зе виправдовується
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27.06.2025 17:24 Ответить
Гусаков, Стефанішина, брати шифери, костін, міндіч, рябошапка, венедіктова, чумак, та інші, по СПИСУК з 2019 року, особи, давляться від істеричного сміху та нервово гризуть ніхті!!!
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27.06.2025 17:25 Ответить
Звісно які підстави, хабарі для чиновників справа буденна
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27.06.2025 17:26 Ответить
То у зе "репутацію" боялися через цього поцика втратити. Тепер сам поцик торочить про "репутацію". Та у повії клофелінової репутації більше
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27.06.2025 17:27 Ответить
Тікати не буде, тіьки раптово у нього діагностують страшну невиліковну хворобу, назву якої не кожний лікар вимовить, і яку можна тільки за кордоном лікувати. )
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27.06.2025 17:29 Ответить
РЕПУТАЦИЯ ВОРА В ЗАКОНЕ С ПОДДЕЖКОЙ ЗЕЛЕНСКОГО И ДЕРЬМАКА!!!!ХА ХА ХА!!!
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27.06.2025 17:32 Ответить
всі юзери запитують про якість його репутації. Підозюю, хочуть ще помацати її... десь в районі кадика...
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27.06.2025 17:33 Ответить
Вот такие лица древние люди на стенах пещер рисовали. Злых духов отпугивать. Главное чтоб и дети заодно не испугались...
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27.06.2025 17:39 Ответить
Послом не рахувати
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27.06.2025 17:43 Ответить
Все правильно.
Чернишов - кум Лєнки Зеленської.
А це означає що йому можна красти - і йому за це нічого не буде.
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27.06.2025 17:46 Ответить
Да, дорогой зритель, Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
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27.06.2025 17:51 Ответить
Репутація! Я чуть зі сміху не намочив штани!
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27.06.2025 18:00 Ответить
Застава так собі, краще млрд.грн.
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27.06.2025 18:01 Ответить
Моя репутація - головна застава, яку гарантувала кума і кум, яким пообцяв Татаров
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27.06.2025 18:05 Ответить
такі не тікають. виїзджають з листами СБУ або ГУР, у відрядження або на лікування
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27.06.2025 18:15 Ответить
Цей поц вернувся і блотує, тому що отримав гарантії від зе.
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27.06.2025 18:28 Ответить
А ще буде про Чернишова?
Просимо, просимо!
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27.06.2025 18:28 Ответить
Твоя репутація-це пожиттєвий термін. Носатий брехливий уї@ан.
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27.06.2025 18:30 Ответить
Теперь я понимаю бабушек у моего подъезда
Они все время СТАЛИНА добрым словом вспоминают
Сталин бы и ВАНЬКУ БАКАНОВА расстрелял
И Чернышова
Жен ихних в лагерь бы отправил
А деток БАКАНОВА и Чернышова в штрафной батальон- на передовую
Боюсь, я тоже стала мечтать о Сталине ....
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27.06.2025 18:32 Ответить
В світі апріорі немає ні одного чесного політика чи можновладця! "Чесність" цього можновладця намальована на його носі. Не дивно, що теорію Ломброзо заборонили використовувати на практиці.
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27.06.2025 18:44 Ответить
Есть честные !
Вот только украинцы честных не любят
Это же украинцы придумали КУМОВСТВО
Это же украинцы выбрали того ,кто сравнивал Украину с порноактрисой
Британцы такого не выберут
У такого нет шансов даже в россии
Не надо говорить ПРО ВСЕХ
Когда сами облажались круче всех!

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27.06.2025 19:05 Ответить
Я никуда не планирую бежать. Моя репутация - главный залог Источник: https://censor.net/ru/n3560336
Кажется, дядя перепутал страну. Это в развитых политических системах, но не Украине. А здесь главный залогом может стать только все имущество, в том числе попечителей (а именно близких родственников) финансовые активы и загран. паспорт.
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27.06.2025 18:48 Ответить
Яка репутація? Хто він такий, звідки вискочив, з якого кварталу??
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27.06.2025 19:35 Ответить
Яка репутація ? Він сміється над нами ? Репутація крадія та мародера ?
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27.06.2025 20:10 Ответить
Може все ж таки попроситься до лісу...
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27.06.2025 20:28 Ответить
Кагал чесних і порядних "людей".... вір-те ...
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27.06.2025 21:32 Ответить
моя репутація - головна застава, суд повірив і оцінив її вартість в 120 млн., після виплати яких сторони дійшли згоди, що обвинувачений може робити, що хоче. Бо репутація - справа наживна, рік-два і на нову заробить.
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27.06.2025 21:36 Ответить
 
 