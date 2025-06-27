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Новости Дело Чернышова
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Чернышов, как чиновник, встречается с иностранцами. Если ему наденут "браслет", то это повлияет на государство, - адвокат

Дело Чернышова. Защита комментирует меру пресечения

Защита Алексея Чернышева при избрании ему меры пресечения призвала "найти разумный баланс".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Защитник отметил, что Чернышов занимает высокую должность в органах власти и выполняет важную работу.

"На него возлагаются функции и задачи, безусловно, мы о многих из них не знаем, даже, может, и лучше не знать, какие задачи и функции для сохранения нашего суверенитета и государственной безопасности, решения задач, которые важны для нас ежедневно он решает", - сказал он.

По его словам, стоит найти разумный баланс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернышова есть связи в органах госвласти, которые помогут ему выехать за границу в случае необходимости, - прокурор

"Давайте представим себе ситуацию. Нашему подзащитному, например, выбирают с "браслетом" (мера пресечения. - ред.). А теперь представьте себе, наш подзащитный занимает такую высокую должность, и на беседы или на конференции с иностранными представителями, которые могут помочь нашей стране, приходит с браслетом. Скажите, пожалуйста, это будет влиять на отношение к нашему доверителю и на результаты этого влияния на наше государство? Я думаю, что да. Потому, что, как минимум, будут большие сомнения - а с кем мы разговариваем, с человеком, который на ноге с браслетом?" - сказал адвокат.

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Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Также читайте: Чернышов: Подозрение мне не имеет объективных оснований, никаких скидок на квартиры не получал

Автор: 

Антикоррупционный суд (1228) Чернышов Алексей (174)


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Топ комментарии
+22
Вони і так знатимуть, що розмовляють з корупціонером. Браслет тут ні до чого.
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27.06.2025 17:06 Ответить
+18
То може його посадити, а міністром поставити іншого, і він спілкуватиметься з іноземцями без браслета (перші кілька місяців)?
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27.06.2025 17:08 Ответить
+13
Зрадник,казнокрад і корупціонер може зустрічатись з іноземцями тільки без браслету.Бо інакше іноземці можуть подумати що у нас є зрадники,казнокради та корупціонери...
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27.06.2025 17:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вони і так знатимуть, що розмовляють з корупціонером. Браслет тут ні до чого.
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27.06.2025 17:06 Ответить
До того ж є оригінальне рішення. Замість браслета повісити таку елегантну штучку. ЇЇ майже нікому не видно. В замок поставити GPS трекер з заздалегідь узгодженим маршрутом. А в кільце навколо corpus cavernosum penis детонуючий шнур.
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27.06.2025 18:46 Ответить
Ой ти ж, божечки, яка лапуся )))
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27.06.2025 17:07 Ответить
Так гоните его взашей из правительства. Урка представляет страну ПЕРЕМОГА!
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27.06.2025 17:07 Ответить
В нас вже женуть тих хто не краде.
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27.06.2025 19:50 Ответить
То може його посадити, а міністром поставити іншого, і він спілкуватиметься з іноземцями без браслета (перші кілька місяців)?
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27.06.2025 17:08 Ответить
А що він незамінний ???? Розумний баланс - звільнити від корита!!
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27.06.2025 17:09 Ответить
Зрадник,казнокрад і корупціонер може зустрічатись з іноземцями тільки без браслету.Бо інакше іноземці можуть подумати що у нас є зрадники,казнокради та корупціонери...
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27.06.2025 17:11 Ответить
Інакше вони запитають: "А чому всі інші без браслетів ходять?"
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27.06.2025 18:16 Ответить
Це адвокат чи ********?
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27.06.2025 17:12 Ответить
Це синоніми.
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27.06.2025 17:14 Ответить
Оце нах#євертив. Типовий адвокат.
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27.06.2025 17:15 Ответить
Цирк Сомалії...
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27.06.2025 17:15 Ответить
А мысли выгнать его в шею из вице-премьера просто не возникает?
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27.06.2025 17:16 Ответить
Недавно за його відрядження сам Зе виправдовувався
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27.06.2025 17:21 Ответить
Да вони всі бажають щоби їх вигнали, а не до камери відправили
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27.06.2025 17:37 Ответить
Розумний баланс? - можна кайданки на ноги - вони себе чують? - піздєц!
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27.06.2025 17:18 Ответить
Яка ще зустріч з іноземцями, що це за цирк, не ганьбіть Україну!
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27.06.2025 17:19 Ответить
В сауні буде дуже невдобно )
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27.06.2025 17:22 Ответить
95% адвокатів яких я знаю мали б носити браслет на нозі на постійній основі
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27.06.2025 17:22 Ответить
Адвокат, Чернишова, згенерував випадковий набір слів!
На городі бузина, а в Києві, дядько!! Тому, як же це, чернишов з браслетом, і до жінки у кровать?! Це, може вплинути на його потенцію, і тоді, сім'ї гаплик, розпадеться… Портновські адвокати, гадять, як не в себе!! Сирійці, більш дієво, з такими фантазерами, завершують! І подібне, більше не повторюється, з року в рік!
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27.06.2025 17:32 Ответить
Мародер який на крові мародере іще щось буде вирішувати від імені держави
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27.06.2025 17:34 Ответить
Дійсно яки браслети, яка корупція, без нього Україна розвалиться, іноземці вже привикли до його такси, а зараз що, хаос
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27.06.2025 17:34 Ответить
Ну дивляться на цей ціркус Європеці і розуміють, за влади цих поофесійних клєптоманів, ми Україну і ЄС точно не візьмемо.
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27.06.2025 17:38 Ответить
Вони й не збирались Україну туди брати
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27.06.2025 17:56 Ответить
Якщо ти в Банді Єрмака-Зеленського - тобі можна красти - і тобі за це нічого не буде.
Ураааааа.
''Слава'' Зеленському.
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27.06.2025 17:38 Ответить
Іноземці з розумінням поставляться!!! 😆😂🤡🤣🥳
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27.06.2025 18:03 Ответить
І видадуть новий грант **** на браслети для всіх інших міністрів
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27.06.2025 18:17 Ответить
розумний балянс це відсторонити на час слідства від роботи.
на*уй винаходити велосипед?
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27.06.2025 18:12 Ответить
Відсторонити від посади на час слідчих дій і сам фігурант буде зацікавлений в прискорені розляду при умові що не винуватий в скоєні зловживань а іноземці знаючи це самі не будуть зацікавлені в таких зустрічах щоб самим пристойно виглядати.
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27.06.2025 18:12 Ответить
Ще й як впливатиме.Арешт такого рівня посадовця-цілий міністр,хоч формально покаже що Україна бореться з корупцією.Будучи з браслетом,Чернишову ніхто з західних посадовців руки йому не подасть,тому треба відсторонити від виконання службових обов'язків друга на ЗЕленського.
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27.06.2025 18:23 Ответить
А браслет так би пасував до його «чесного» обличчя! Можна було, навіть, одягти його на носа!
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27.06.2025 18:42 Ответить
Нема чому дивуватися... Поки найдосвідченіший зелений виродок потужно буде при владі - країна буде помирати.... Потрібна смертна кара за корупцію для поважних чиновників...
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27.06.2025 18:51 Ответить
****,клоуни квартальні.
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27.06.2025 21:01 Ответить
Шмигаль,звільни корупціонера.Чи слабо?Єрмак з ЗЕленським не дозволять?
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27.06.2025 21:06 Ответить
" вор повинен сидіти в тюрмі!"
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27.06.2025 21:18 Ответить
 
 