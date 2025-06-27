Чернышов, как чиновник, встречается с иностранцами. Если ему наденут "браслет", то это повлияет на государство, - адвокат

Защита Алексея Чернышева при избрании ему меры пресечения призвала "найти разумный баланс".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Защитник отметил, что Чернышов занимает высокую должность в органах власти и выполняет важную работу.

"На него возлагаются функции и задачи, безусловно, мы о многих из них не знаем, даже, может, и лучше не знать, какие задачи и функции для сохранения нашего суверенитета и государственной безопасности, решения задач, которые важны для нас ежедневно он решает", - сказал он.

По его словам, стоит найти разумный баланс.

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"Давайте представим себе ситуацию. Нашему подзащитному, например, выбирают с "браслетом" (мера пресечения. - ред.). А теперь представьте себе, наш подзащитный занимает такую высокую должность, и на беседы или на конференции с иностранными представителями, которые могут помочь нашей стране, приходит с браслетом. Скажите, пожалуйста, это будет влиять на отношение к нашему доверителю и на результаты этого влияния на наше государство? Я думаю, что да. Потому, что, как минимум, будут большие сомнения - а с кем мы разговариваем, с человеком, который на ноге с браслетом?" - сказал адвокат.

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Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

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