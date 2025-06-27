УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8899 відвідувачів онлайн
Новини Справа Чернишова
1 271 33

Чернишов як посадовець зустрічається з іноземцями. Якщо йому одягнуть "браслет", то це впливатиме на державу, - адвокат

Справа Чернишова. Захист коментує запобіжний захід

Захист Олексія Чернишов під час обрання йому запобіжного заходу закликав "знайти розумний баланс".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Захисник зауважив, що Чернишов обіймає високу посаду в органах влади та виконує важливу роботу.

"На нього покладаються функції і завдання, безумовно ми про багато з них не знаємо, навіть може і краще не знати, які завдання та функції для збереження нашого суверенітету та державної безпеки, вирішення завдань, які важливі для нас щодня він вирішує", - пояснив він.

За його словами, варто знайти розумний баланс.

Також читайте: Захист Чернишова: Інформація про шкоду державі на понад 1 млрд є фактично недостовірною

"Давайте уявимо собі ситуацію. Нашому підзахисному, наприклад, обирають з "браслетом" (запобіжний захід. - ред.). А тепер уявіть собі, наш підзахисний займає таку високу посаду і в бесідах чи на конференціях з іноземними представниками, які можуть допомогти нашій країні, приходить з браслетом. Скажіть, будь ласка, це впливатиме на ставлення до нашого довірителя та на результати цього впливу на нашу державу. Я думаю, що так. Тому, що щонайменше будуть великі сумніви. А з ким ми розмовляємо, з людиною, яка на нозі з браслетом", - сказав адвокат.

Читайте: У Чернишова є зв’язки в органах держвлади, які допоможуть йому виїхати за кордон за потреби, - прокурор

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Також читайте: Чернишов: Підозра мені не має об’єктивних підстав, жодних знижок на квартири не отримував

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2009) Чернишов Олексій (302)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
Вони і так знатимуть, що розмовляють з корупціонером. Браслет тут ні до чого.
показати весь коментар
27.06.2025 17:06 Відповісти
+16
То може його посадити, а міністром поставити іншого, і він спілкуватиметься з іноземцями без браслета (перші кілька місяців)?
показати весь коментар
27.06.2025 17:08 Відповісти
+10
Зрадник,казнокрад і корупціонер може зустрічатись з іноземцями тільки без браслету.Бо інакше іноземці можуть подумати що у нас є зрадники,казнокради та корупціонери...
показати весь коментар
27.06.2025 17:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони і так знатимуть, що розмовляють з корупціонером. Браслет тут ні до чого.
показати весь коментар
27.06.2025 17:06 Відповісти
До того ж є оригінальне рішення. Замість браслета повісити таку елегантну штучку. ЇЇ майже нікому не видно. В замок поставити GPS трекер з заздалегідь узгодженим маршрутом. А в кільце навколо corpus cavernosum penis детонуючий шнур.
показати весь коментар
27.06.2025 18:46 Відповісти
Ой ти ж, божечки, яка лапуся )))
показати весь коментар
27.06.2025 17:07 Відповісти
Так гоните его взашей из правительства. Урка представляет страну ПЕРЕМОГА!
показати весь коментар
27.06.2025 17:07 Відповісти
В нас вже женуть тих хто не краде.
показати весь коментар
27.06.2025 19:50 Відповісти
То може його посадити, а міністром поставити іншого, і він спілкуватиметься з іноземцями без браслета (перші кілька місяців)?
показати весь коментар
27.06.2025 17:08 Відповісти
А що він незамінний ???? Розумний баланс - звільнити від корита!!
показати весь коментар
27.06.2025 17:09 Відповісти
Зрадник,казнокрад і корупціонер може зустрічатись з іноземцями тільки без браслету.Бо інакше іноземці можуть подумати що у нас є зрадники,казнокради та корупціонери...
показати весь коментар
27.06.2025 17:11 Відповісти
Інакше вони запитають: "А чому всі інші без браслетів ходять?"
показати весь коментар
27.06.2025 18:16 Відповісти
Це адвокат чи ********?
показати весь коментар
27.06.2025 17:12 Відповісти
Це синоніми.
показати весь коментар
27.06.2025 17:14 Відповісти
Оце нах#євертив. Типовий адвокат.
показати весь коментар
27.06.2025 17:15 Відповісти
Цирк Сомалії...
показати весь коментар
27.06.2025 17:15 Відповісти
А мысли выгнать его в шею из вице-премьера просто не возникает?
показати весь коментар
27.06.2025 17:16 Відповісти
Недавно за його відрядження сам Зе виправдовувався
показати весь коментар
27.06.2025 17:21 Відповісти
Да вони всі бажають щоби їх вигнали, а не до камери відправили
показати весь коментар
27.06.2025 17:37 Відповісти
Розумний баланс? - можна кайданки на ноги - вони себе чують? - піздєц!
показати весь коментар
27.06.2025 17:18 Відповісти
Яка ще зустріч з іноземцями, що це за цирк, не ганьбіть Україну!
показати весь коментар
27.06.2025 17:19 Відповісти
В сауні буде дуже невдобно )
показати весь коментар
27.06.2025 17:22 Відповісти
95% адвокатів яких я знаю мали б носити браслет на нозі на постійній основі
показати весь коментар
27.06.2025 17:22 Відповісти
Адвокат, Чернишова, згенерував випадковий набір слів!
На городі бузина, а в Києві, дядько!! Тому, як же це, чернишов з браслетом, і до жінки у кровать?! Це, може вплинути на його потенцію, і тоді, сім'ї гаплик, розпадеться… Портновські адвокати, гадять, як не в себе!! Сирійці, більш дієво, з такими фантазерами, завершують! І подібне, більше не повторюється, з року в рік!
показати весь коментар
27.06.2025 17:32 Відповісти
Мародер який на крові мародере іще щось буде вирішувати від імені держави
показати весь коментар
27.06.2025 17:34 Відповісти
Дійсно яки браслети, яка корупція, без нього Україна розвалиться, іноземці вже привикли до його такси, а зараз що, хаос
показати весь коментар
27.06.2025 17:34 Відповісти
Ну дивляться на цей ціркус Європеці і розуміють, за влади цих поофесійних клєптоманів, ми Україну і ЄС точно не візьмемо.
показати весь коментар
27.06.2025 17:38 Відповісти
Вони й не збирались Україну туди брати
показати весь коментар
27.06.2025 17:56 Відповісти
Якщо ти в Банді Єрмака-Зеленського - тобі можна красти - і тобі за це нічого не буде.
Ураааааа.
''Слава'' Зеленському.
показати весь коментар
27.06.2025 17:38 Відповісти
Іноземці з розумінням поставляться!!! 😆😂🤡🤣🥳
показати весь коментар
27.06.2025 18:03 Відповісти
І видадуть новий грант **** на браслети для всіх інших міністрів
показати весь коментар
27.06.2025 18:17 Відповісти
розумний балянс це відсторонити на час слідства від роботи.
на*уй винаходити велосипед?
показати весь коментар
27.06.2025 18:12 Відповісти
Відсторонити від посади на час слідчих дій і сам фігурант буде зацікавлений в прискорені розляду при умові що не винуватий в скоєні зловживань а іноземці знаючи це самі не будуть зацікавлені в таких зустрічах щоб самим пристойно виглядати.
показати весь коментар
27.06.2025 18:12 Відповісти
Ще й як впливатиме.Арешт такого рівня посадовця-цілий міністр,хоч формально покаже що Україна бореться з корупцією.Будучи з браслетом,Чернишову ніхто з західних посадовців руки йому не подасть,тому треба відсторонити від виконання службових обов'язків друга на ЗЕленського.
показати весь коментар
27.06.2025 18:23 Відповісти
А браслет так би пасував до його «чесного» обличчя! Можна було, навіть, одягти його на носа!
показати весь коментар
27.06.2025 18:42 Відповісти
Нема чому дивуватися... Поки найдосвідченіший зелений виродок потужно буде при владі - країна буде помирати.... Потрібна смертна кара за корупцію для поважних чиновників...
показати весь коментар
27.06.2025 18:51 Відповісти
 
 