Чернишов як посадовець зустрічається з іноземцями. Якщо йому одягнуть "браслет", то це впливатиме на державу, - адвокат

Захист Олексія Чернишов під час обрання йому запобіжного заходу закликав "знайти розумний баланс".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Захисник зауважив, що Чернишов обіймає високу посаду в органах влади та виконує важливу роботу.

"На нього покладаються функції і завдання, безумовно ми про багато з них не знаємо, навіть може і краще не знати, які завдання та функції для збереження нашого суверенітету та державної безпеки, вирішення завдань, які важливі для нас щодня він вирішує", - пояснив він.

За його словами, варто знайти розумний баланс.

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"Давайте уявимо собі ситуацію. Нашому підзахисному, наприклад, обирають з "браслетом" (запобіжний захід. - ред.). А тепер уявіть собі, наш підзахисний займає таку високу посаду і в бесідах чи на конференціях з іноземними представниками, які можуть допомогти нашій країні, приходить з браслетом. Скажіть, будь ласка, це впливатиме на ставлення до нашого довірителя та на результати цього впливу на нашу державу. Я думаю, що так. Тому, що щонайменше будуть великі сумніви. А з ким ми розмовляємо, з людиною, яка на нозі з браслетом", - сказав адвокат.

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Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

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