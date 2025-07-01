Шмигаль повідомив, що відсторонення Чернишова негативно вплине на роботу уряду, - НАБУ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль своїм листом заявив, що відсторонення Олексія Чернишова з посади віцепрем'єра - міністра національної єдності негативно вплине на роботу Кабміну.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Адвокат Чернишова надав ВАКС лист з відповіддю від премʼєр-міністра Дениса Шмигаля на терміновий запит щодо роботи кабміну та відсторонення Чернишова.

"Хотів би, ваша честь, звернути увагу на подані адвокатами документи. Зокрема вони подали до суду, я вважаю, що це лише підтверджує наявні ризики... На запит адвоката від 1 липня 2025 року Кабінет Міністрів дуже оперативно за підписом самого прем'єр-міністра Дениса Шмигаля дає відповідь зі своїм певним трактуванням законодавства, зазначаючи, що відсторонення від посади Чернишова негативно вплине на роботу уряду в цілому та Міннацєдності зокрема", - сказав представник НАБУ.

Читайте також: Я нікуди не планую тікати. Моя репутація - головна застава, - Чернишов

За його словами, на запити НАБУ Кабмін "ніколи не реагував наступним чином".

"Їх не підписував особисто прем'єр-міністр. Оперативність надання відповіді на вказаний запит свідчить про те, що Чернишов і надалі має можливість впливати, зокрема, навіть на прем'єр-міністра України з метою захисту необхідних йому документів. Також цікаво, яким чином вони могли отримати цей лист, оскільки тут зазначена помилка в адресі електронної пошти адвоката. Відповідно вона за такою адресою ця відповідь не прийшла. Вищевикладене навпаки, на мою думку, підтверджує зазначені в клопотання ризики та свідчить про безпосередньо вплив Чернишова на членів уряду, прем'єр-міністра, що негативним чином може позначитися на досудовому розслідуванні", - додав він.

Суддя у справі вважає, що лист - це тиск на суд, адже це відповідь від премʼєр-міністра України.

Читайте також: ВАКС розглядає відсторонення Чернишова з посади віцепрем’єра - міністра нацєдності

Нагадаємо, раніше ВАКС обрав Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Також читайте: У Чернишова є зв’язки в органах держвлади, які допоможуть йому виїхати за кордон за потреби, - прокурор