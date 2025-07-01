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Новини Справа Чернишова
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Шмигаль повідомив, що відсторонення Чернишова негативно вплине на роботу уряду, - НАБУ

Відсторонення Чернишова. Шмигаль звертався із листом

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль своїм листом заявив, що відсторонення Олексія Чернишова з посади віцепрем'єра - міністра національної єдності негативно вплине на роботу Кабміну.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Адвокат Чернишова надав ВАКС лист з відповіддю від премʼєр-міністра Дениса Шмигаля на терміновий запит щодо роботи кабміну та відсторонення Чернишова.

"Хотів би, ваша честь, звернути увагу на подані адвокатами документи. Зокрема вони подали до суду, я вважаю, що це лише підтверджує наявні ризики... На запит адвоката від 1 липня 2025 року Кабінет Міністрів дуже оперативно за підписом самого прем'єр-міністра Дениса Шмигаля дає відповідь зі своїм певним трактуванням законодавства, зазначаючи, що відсторонення від посади Чернишова негативно вплине на роботу уряду в цілому та Міннацєдності зокрема", - сказав представник НАБУ.

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За його словами, на запити НАБУ Кабмін "ніколи не реагував наступним чином".

"Їх не підписував особисто прем'єр-міністр. Оперативність надання відповіді на вказаний запит свідчить про те, що Чернишов і надалі має можливість впливати, зокрема, навіть на прем'єр-міністра України з метою захисту необхідних йому документів. Також цікаво, яким чином вони могли отримати цей лист, оскільки тут зазначена помилка в адресі електронної пошти адвоката. Відповідно вона за такою адресою ця відповідь не прийшла. Вищевикладене навпаки, на мою думку, підтверджує зазначені в клопотання ризики та свідчить про безпосередньо вплив Чернишова на членів уряду, прем'єр-міністра, що негативним чином може позначитися на досудовому розслідуванні", - додав він.

Суддя у справі вважає, що лист - це тиск на суд, адже це відповідь від премʼєр-міністра України.

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Нагадаємо, раніше ВАКС обрав Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Також читайте: У Чернишова є зв’язки в органах держвлади, які допоможуть йому виїхати за кордон за потреби, - прокурор

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2010) Шмигаль Денис (4683) Чернишов Олексій (315)


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Топ коментарі
+11
Відсторонення Чернишова негативно вплине на роботу уряду по розкраданню бюджетних коштів,- Шмигаль.
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01.07.2025 17:23 Відповісти
+5
Шмигаля на нари.
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01.07.2025 17:24 Відповісти
+5
"рука руку моет, вор вора кроет""
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01.07.2025 17:25 Відповісти
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Змушено повторююсь:
Відкрито постійну рубрику "Новини про Чернишова"?
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01.07.2025 17:22 Відповісти
Чи нам чекати на відродження "Шоу довгоносиків"?
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01.07.2025 17:27 Відповісти
Відсторонення Чернишова негативно вплине на роботу уряду по розкраданню бюджетних коштів,- Шмигаль.
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01.07.2025 17:23 Відповісти
Шмигаля на нари.
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01.07.2025 17:24 Відповісти
Коли?
Після Перемоги?
А коли вона буде, з таким шмигалем, вже не кажучи за ЕрЗе?
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01.07.2025 17:26 Відповісти
"рука руку моет, вор вора кроет""
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01.07.2025 17:25 Відповісти
Маю великі сумніви що відсторонення усього одного корумпованого чиновника негативно вплине на роботу.
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01.07.2025 17:26 Відповісти
повірте - вплине.. ахмтовському холую шмигалю треба ж кимось буде замінити чернишова на корумпованих фінансових потоках.
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01.07.2025 17:27 Відповісти
Відсторонення Шмигаля позитивно вплине на працю Кабінету міністрів.
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01.07.2025 17:26 Відповісти
КМ не функціонує, я і ВР. Зараз ці структури ні на що не впливають. Welcome to the dictatorship...
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01.07.2025 17:38 Відповісти
Ясно. Чернишов пообіцяв Шмигаля злити, якщо буде лишній кіпіш.
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01.07.2025 17:27 Відповісти
Все простіше. В ОПЗЄ наказали відмазувати.
Сам Шмигаль ніхто і ніщо, щоб щось ще про нього зливати.
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01.07.2025 17:33 Відповісти
ОПЗЄ це щось на кшталт БДСМ?
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01.07.2025 17:42 Відповісти
Це як Зеля казав шо відсторонення Рєзнікова погано вплине на поставки зброї - бо він такий рішала - шо піздєц
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01.07.2025 17:28 Відповісти
Ніякий міністр ніякого міністерства на щось впдиває?

Взагалі то і сам Шмигаль - пусте місце.
З 2019 року ні Кабмін, ні ВР ні на що не впливають.
ЗЄ порушив Конституцію і узурпував владу. Це погана новина.

А хороша новина у тому, що ЗЄ відповідає за всі пройоби Кабміну та ВР.
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01.07.2025 17:31 Відповісти
і чим це?
поділите його чястку і як не було чернишова...
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01.07.2025 17:31 Відповісти
А що воно вирішувало?
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01.07.2025 17:32 Відповісти
Якимись мін'єдами займався...
Хто б роз'яснив, що воно таке?
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01.07.2025 17:35 Відповісти
Боротьбу з корупцією в Україні оцінили на найвищому рівні, - Шмигаль

За його словами, в Україні - найбільша та найкраща антикорупційна інфраструктура серед усіх країн світу.
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01.07.2025 17:32 Відповісти
Ну криворукий дебіл може купити найкращі у світі інструменти.
І використовувати їх, як секс-іграшки.

Отак і з антикорупційними інструментами (інфраструктурою). Формально вона є, але її замість використання за призначенням пхають у дупу.
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01.07.2025 17:39 Відповісти
І тебе повісять ,гнида зелена.
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01.07.2025 17:33 Відповісти
"Боротьба з корупцією в Україні оцінена на найвищому рівні - у нас найбільша й найефективніша антикорупційна інфраструктура" - заявила сьогодні ця мерзота Шмигаль.
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01.07.2025 17:34 Відповісти
То все Порох винуватий!
Не реформував суд, не реформував шмигаля, не реформував чернишова...
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01.07.2025 17:35 Відповісти
Головне, що Зеленського не реформував років на 5 тюрми за сепаратизм після концертів у Горлівці та Москві у 2014-му. 😁
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01.07.2025 17:41 Відповісти
мінєдом більше мінєдом менше, хто ж їх рахує?
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01.07.2025 17:39 Відповісти
Отака вона "країна мрій"
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01.07.2025 17:41 Відповісти
Іншими словами - не можна звільняти кума Шашличного, який так багато знає
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01.07.2025 17:43 Відповісти
Шмигаль, не замінимих не існує!!!
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01.07.2025 17:48 Відповісти
Так, но це в тому разі якщо перестають делитися
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01.07.2025 17:54 Відповісти
95 квартал на сцені кабміну. Хто це слухав, тому у цирку не смішно. Це як треба надовбатися щоб таку чушь нести. Як раніше казали, що там де повинна бути совість у нього х...й виріс
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01.07.2025 17:53 Відповісти
Ціла команда грабунку України.
Звісно, випаде одна ланка, постраждають у ланцюгу корупції всі.
Поспівчуваємо їм...
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01.07.2025 17:53 Відповісти
..дайте ему селедки.. у чувака завышенная самооценка.. если бы они вдруг все куда то пропали (лучше навсегда в пекло). то страна бы заметила через пол года - станет лучше жить..
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01.07.2025 17:57 Відповісти
Не висіли пілотку, що відсторонення Чернишова негативно вплине на роботу уряду, так ви нікуя не здатні тоді з вашим урядом, це треба так морозити, зрозуміло ніхто нікуди не йде, ті ж яйця тільки в профіль чекаємо далі.
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01.07.2025 18:02 Відповісти
Якщо всі ці недоміністри з міністерствами зникнуть разом з потужними земенеджерами,то буде набагато краще чим з ними,ненажерами ... .
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01.07.2025 18:07 Відповісти
 
 