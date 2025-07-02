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Новини Боротьба з корупцією Справа Чернишова
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Заставу за Чернишова внесли дружина та ще два суб’єкти, - журналіст Ткач

чернишов

За віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря, внесли заставу дружина та ще два суб’єкти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ,  із посиланням на допис у фейсбуці журналіста Михайла Ткача.

Хто вніс заставу за Чернишова:

  •  Чернишова Світлана Олександрівна (дружина) -10 000 000(30.06.2025);
  • Бедя Дарія Суренівна - 44 000 000(01.07.2025);
  •  ТОВ "Форавто тор"-66 000 000(01.07.2025);
  • Чернишова Світлана Олександрівна - 2 668(02.07.2025)

Журналіст додав: "Бедя Дарія та ТОВ "Форавто тор" мають ознаки підставних. Зʼясовуємо. Звернулись до пана Чернишова за поясненнями звʼязків".

Також читайте: Корупція у Мінрегіоні: За Чернишова внесли 120 мільйонів гривень застави

Нагадаємо, раніше ВАКС обрав Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

2 липня 2025 року ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем'єра - міністра національної єдності.

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Автор: 

застава (691) Чернишов Олексій (318)


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Топ коментарі
+10
Зелене мародерське гнойовище.
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02.07.2025 21:18 Відповісти
+5
дружина,онуфрій та родина зеленського з єрмаком.
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02.07.2025 21:18 Відповісти
+4
Хера се у них тумбочки з баблом )
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02.07.2025 21:20 Відповісти
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Откель денюжки та 🤔🧐😁
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02.07.2025 21:17 Відповісти
Серіал про Чернишова, 1001 сезон.
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02.07.2025 21:17 Відповісти
Тут важливо, аби глядачі не відволікались на інших, "успішних і красивих"!
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02.07.2025 21:19 Відповісти
Зелене мародерське гнойовище.
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02.07.2025 21:18 Відповісти
дружина,онуфрій та родина зеленського з єрмаком.
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02.07.2025 21:18 Відповісти
Система Зеленського діє бездоганно.
Вкрав, віддай десятину вкраденого і знову продовжуй офіційно красти.
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02.07.2025 21:19 Відповісти
Хера се у них тумбочки з баблом )
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02.07.2025 21:20 Відповісти
що вам ще не зрозуміло ?що ми переможем , а ворог буде розбитий !
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02.07.2025 21:26 Відповісти
******* 120 млн.! Взяли и из кармана достали! Буданов не хочешь узнать, откуда у них в кармане столько бабулесов? Или опять буряты виноваты?
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02.07.2025 21:32 Відповісти
Заставу за Чернишова внесли дружина та ще два суб'єкти, - журналіст Ткач
===================
два суб'єкти-то члени її кружка?
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02.07.2025 21:33 Відповісти
Зелене лайно так ганьбиться зі своїм кумом Чернишовим... Фірми без капіталу, зареєстровані в квітні цього року внесли заставу... уже як ганьбитися то до самого дна. Чекаєм потужний відосік.
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02.07.2025 21:37 Відповісти
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02.07.2025 21:39 Відповісти
двом суб'єктам гроші на заставу підігнали подєльники по оборудці.
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02.07.2025 21:39 Відповісти
Арестуйте их всех,потом тех,кто внесет заставу за этих - и так до последнего подельника-казнокрада.
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02.07.2025 21:40 Відповісти
Казали, що Зеленський збрехав і вчитель не заробляє 4 тисячі долярів. Чернишова заробляє.

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02.07.2025 21:51 Відповісти
Ну так вона подружка і кума Лєнки Зеленської - а значить можна красти.
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02.07.2025 22:15 Відповісти
Дружина мільйонер і два субчики
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02.07.2025 21:53 Відповісти
За це бидло заставу вносити не можна.Їх кожного першого - на нари.
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02.07.2025 22:12 Відповісти
Все дуже просто :1. Конфіскація
2.Суд, тюрма .
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02.07.2025 22:16 Відповісти
'Бедя Дарія'...
або коли якась незрозуміла єдність перетворюється в зрозумілу тріаду: крали, крадемо і будемо красти.
.
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02.07.2025 22:29 Відповісти
Нашкребли... Бідосі
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02.07.2025 22:38 Відповісти
 
 