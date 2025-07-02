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Новости Борьба с коррупцией Дело Чернышова
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Залог за Чернышова внесли жена и еще два субъекта, - журналист Ткач

чернишов

За вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышева, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки, внесли залог жена и еще два субъекта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сообщение в фейсбуке журналиста Михаила Ткача.

Кто внес залог за Чернышева:

  • Чернышова Светлана Александровна (жена) -10 000 000 (30.06.2025);
  • Бедя Дарья Суреновна - 44 000 000 (01.07.2025);
  • ООО "Форавто тор" - 66 000 000 (01.07.2025);
  • Чернышева Светлана Александровна - 2 668 (02.07.2025)

Журналист добавил: "Бедя Дарья и ООО "Форавто тор" имеют признаки подставных. Выясняем это. Обратились к господину Чернышеву за объяснениями связей".

Также читайте: Коррупция в Минрегионе: За Чернышова внесли 120 миллионов гривен залога

Напомним, ранее ВАКС избрал Чернышеву, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.

2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Автор: 

залог (520) Чернышов Алексей (181)


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Топ комментарии
+10
Зелене мародерське гнойовище.
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02.07.2025 21:18 Ответить
+5
дружина,онуфрій та родина зеленського з єрмаком.
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02.07.2025 21:18 Ответить
+4
Хера се у них тумбочки з баблом )
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02.07.2025 21:20 Ответить
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Откель денюжки та 🤔🧐😁
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02.07.2025 21:17 Ответить
Серіал про Чернишова, 1001 сезон.
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02.07.2025 21:17 Ответить
Тут важливо, аби глядачі не відволікались на інших, "успішних і красивих"!
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02.07.2025 21:19 Ответить
Зелене мародерське гнойовище.
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02.07.2025 21:18 Ответить
дружина,онуфрій та родина зеленського з єрмаком.
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02.07.2025 21:18 Ответить
Система Зеленського діє бездоганно.
Вкрав, віддай десятину вкраденого і знову продовжуй офіційно красти.
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02.07.2025 21:19 Ответить
Хера се у них тумбочки з баблом )
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02.07.2025 21:20 Ответить
що вам ще не зрозуміло ?що ми переможем , а ворог буде розбитий !
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02.07.2025 21:26 Ответить
******* 120 млн.! Взяли и из кармана достали! Буданов не хочешь узнать, откуда у них в кармане столько бабулесов? Или опять буряты виноваты?
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02.07.2025 21:32 Ответить
Як у СБУ пояснюють свої незрозумілі мільйонні статки та маєтки:
З тещею продавали малину на базарі.

І норм конає.
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02.07.2025 23:04 Ответить
Заставу за Чернишова внесли дружина та ще два суб'єкти, - журналіст Ткач
===================
два суб'єкти-то члени її кружка?
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02.07.2025 21:33 Ответить
Зелене лайно так ганьбиться зі своїм кумом Чернишовим... Фірми без капіталу, зареєстровані в квітні цього року внесли заставу... уже як ганьбитися то до самого дна. Чекаєм потужний відосік.
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02.07.2025 21:37 Ответить
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02.07.2025 21:39 Ответить
двом суб'єктам гроші на заставу підігнали подєльники по оборудці.
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02.07.2025 21:39 Ответить
Арестуйте их всех,потом тех,кто внесет заставу за этих - и так до последнего подельника-казнокрада.
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02.07.2025 21:40 Ответить
Казали, що Зеленський збрехав і вчитель не заробляє 4 тисячі долярів. Чернишова заробляє.

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02.07.2025 21:51 Ответить
Ну так вона подружка і кума Лєнки Зеленської - а значить можна красти.
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02.07.2025 22:15 Ответить
Дружина мільйонер і два субчики
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02.07.2025 21:53 Ответить
За це бидло заставу вносити не можна.Їх кожного першого - на нари.
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02.07.2025 22:12 Ответить
Все дуже просто :1. Конфіскація
2.Суд, тюрма .
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02.07.2025 22:16 Ответить
'Бедя Дарія'...
або коли якась незрозуміла єдність перетворюється в зрозумілу тріаду: крали, крадемо і будемо красти.
.
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02.07.2025 22:29 Ответить
Нашкребли... Бідосі
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02.07.2025 22:38 Ответить
 
 