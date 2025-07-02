Директор компании, внесшей большую часть залога за Чернышова, заявил, что "впервые об этом слышит"
Наибольшую часть залога - 66 млн гривен за вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки, - предоставила ООО "Форавто тор" из Днепра. Ее единоличный директор и владелец Эдуард Мартыненко говорит, что ничего не знает о внесении залога за Чернышова.
Об этом говорится в материале "Схемы" (Радио Свобода), которые узнали, кто внес залог в размере более 120 миллионов гривен за Чернышова, сообщает Цензор.НЕТ.
По информации журналистов, наибольшую часть залога за Чернышова в размере 66 миллионов гривен внесла ООО "Форавто тор" из Днепра. Эта компания была зарегистрирована в апреле 2025 года и специализируется на оптовой торговле деталями для автомобилей. Единоличным директором и владельцем этой компании является Эдуард Мартыненко.
Он также руководит и владеет днепровской компанией ООО "Кастомбуд", которая была создана в июне этого года и имеет основной вид деятельности - это строительство жилых и нежилых зданий.
В комментарии журналистам Мартыненко подтвердил, что является руководителем "Форавто тор", но о внесении залога за вице-премьер-министра его компанией "слышит впервые".
Журналисты опубликовали диалог с Мартыненко.
Скажите, пожалуйста, почему решили внести эти деньги за вице-премьер-министра Чернышева? - спросил журналист.
-Я впервые слышу об этом, - ответил Мартыненко.
- Вы же являетесь руководителем ООО "Форавто тор", правильно?
- Да.
- Вам об этом неизвестно?
- Мне об этом неизвестно. Я не буду с вами разговаривать, извините.
Еще 44 млн залога за вице-премьера внесла Дарья Бедя - менеджер группы компаний DIM, совладельцами которой являются застройщик Александр Насиковский и, согласно данным в СМИ, бизнесмен и инвестор Максим Криппа.
В комментарии журналистам Насиковский сообщил, что о внесении залога сотрудницей ему "неизвестно" и что от имени компании ее на это "никто не уполномочивал".
Жена подозреваемого Светлана Чернышова сначала внесла 10 миллионов гривен, а впоследствии еще 2 668 гривен. Ее сбережений, судя по декларации Чернышова за 2024 год, хватало для внесения указанной суммы.
По информации журналистов, залог внесли частями в разные дни.
Напомним, ранее ВАКС избрал Чернышеву, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.
2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.
Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?
На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.
13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.
На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.
По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
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якщо то не їх гроші, то їх треба конфіскувати, а чернишова відправити в сізо
Випадково знайшлося для "доброї людини" 66 млн і ніхто не зізнається чії вони!
Залишилось ще студентів побити в центрі - і режим Ялинковича буде посоромлений офіційно по всім фронтам.
Але ті ж зелені виродки беруть з охоронців-водіїв Порошенка пів МІЛІАРДА гривень застави.
Тому я бажаю здохнути всім, хто це робить. І особисто бажаю, щоб відсохли руки у тих, хто голосував за цих виродків.
Ех нарід, нарід,
Знехтував свій рід,
Зрадив козаків
Став до мудаків.
До тих мудаків,
Що вже п'ять віків
Шкуру дерли з нас,
Нищили весь час.
А ти, як мудак,
Вибрав цих макак.
Що грабують вас,
А за вас і нас.
Ви та дітки всі,
Зараз на війні.
А вони в цей час
Зраджують тут вас.
Владі марафон,
Та подовше трон.
А для нас війна,
Що немає дна.
Грьобаний нарід,
Ти продав свій рід!
Сам себе зробив,
Та ще й нас добив.
15.12.2023
Анатолій Березенський
Охоронці Медведчука перешкоджають роботі знімальної групи проекту "Схеми". ВІДЕОЖурналісти проекту "Схеми" опублікували відео інциденту з охоронцями кума Путіна Віктора Медведчука,".08.11.17
Взагалі все у світі пізнається виключно в порівнянні і тому я вже давно не дивуюсь чому ми живемо в такій сраці, якщо в нас індивідууми справді вважають, що охорона приватних осіб, яка ховаючи обличчя закриває камери журналістам і мусора які прямо посеред білого дня тягнуть кореспондентів в мусарню погрожуючи відібрати телефон - це якісь співставні речі одного порядку.
Якщо хтось не розуміє що гіркий шоколад смачніший за солодке гівно, навіть вимазавшись в ньому по самі вуха - то я шкодую тільки про те що досі живу з такими ідіотами в одній країні.
Нотаріуска може....