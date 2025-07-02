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Новости Дело Чернышова
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Директор компании, внесшей большую часть залога за Чернышова, заявил, что "впервые об этом слышит"

Чернишов

Наибольшую часть залога - 66 млн гривен за вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки, - предоставила ООО "Форавто тор" из Днепра. Ее единоличный директор и владелец Эдуард Мартыненко говорит, что ничего не знает о внесении залога за Чернышова.

Об этом говорится в материале "Схемы" (Радио Свобода), которые узнали, кто внес залог в размере более 120 миллионов гривен за Чернышова, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации журналистов, наибольшую часть залога за Чернышова в размере 66 миллионов гривен внесла ООО "Форавто тор" из Днепра. Эта компания была зарегистрирована в апреле 2025 года и специализируется на оптовой торговле деталями для автомобилей. Единоличным директором и владельцем этой компании является Эдуард Мартыненко.

Он также руководит и владеет днепровской компанией ООО "Кастомбуд", которая была создана в июне этого года и имеет основной вид деятельности - это строительство жилых и нежилых зданий.

В комментарии журналистам Мартыненко подтвердил, что является руководителем "Форавто тор", но о внесении залога за вице-премьер-министра его компанией "слышит впервые".

Журналисты опубликовали диалог с Мартыненко.

Скажите, пожалуйста, почему решили внести эти деньги за вице-премьер-министра Чернышева? - спросил журналист.

-Я впервые слышу об этом, - ответил Мартыненко.

- Вы же являетесь руководителем ООО "Форавто тор", правильно?

- Да.

- Вам об этом неизвестно?

- Мне об этом неизвестно. Я не буду с вами разговаривать, извините.

Еще 44 млн залога за вице-премьера внесла Дарья Бедя - менеджер группы компаний DIM, совладельцами которой являются застройщик Александр Насиковский и, согласно данным в СМИ, бизнесмен и инвестор Максим Криппа.

В комментарии журналистам Насиковский сообщил, что о внесении залога сотрудницей ему "неизвестно" и что от имени компании ее на это "никто не уполномочивал".

Жена подозреваемого Светлана Чернышова сначала внесла 10 миллионов гривен, а впоследствии еще 2 668 гривен. Ее сбережений, судя по декларации Чернышова за 2024 год, хватало для внесения указанной суммы.

По информации журналистов, залог внесли частями в разные дни.

Напомним, ранее ВАКС избрал Чернышеву, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.

2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.

Читайте также: За Чернышова внесли 120 млн грн залога, - СМИ

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коррупция в Минрегионе: Прокуратура будет просить отпустить Чернышова под залог в 120 миллионов

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Читайте также: Залог за Чернышова внесли жена и еще два субъекта, - журналист Ткач

Автор: 

залог (520) Чернышов Алексей (181) подозрение (515)


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Топ комментарии
+27

якщо то не їх гроші, то їх треба конфіскувати, а чернишова відправити в сізо
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02.07.2025 23:15 Ответить
+21
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02.07.2025 23:16 Ответить
+10
"Країна мрій Зеленського":
Випадково знайшлося для "доброї людини" 66 млн і ніхто не зізнається чії вони!
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02.07.2025 23:22 Ответить
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якщо то не їх гроші, то їх треба конфіскувати, а чернишова відправити в сізо
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02.07.2025 23:15 Ответить
От курва, доведеться тебе підтримати за цей коментар.
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02.07.2025 23:23 Ответить
коли до тебе дійде, що я на 90% правий?
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02.07.2025 23:24 Ответить
Бабки внесені. Якась свята людина з величезною скромністю вирішила залишитись інкогніто. А ви одразу конфіскувати, в сізо! Злий ви якийсь.
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02.07.2025 23:26 Ответить
може й так
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02.07.2025 23:30 Ответить
Я не я , і хата не моя.....
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02.07.2025 23:16 Ответить
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02.07.2025 23:16 Ответить
у ZE підставою призначення на посаду є російський паспорт кандидата на посаду, або російський паспорт його (її) родичів, або якщо немає таких найвеличніших "досягнень", тоді кандидат має бути затятим корупціонером. Інакше накой хєр він (вона) потрібні ZекоМандє найвеличнішого лідОра ?
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02.07.2025 23:29 Ответить
Хто забув - в Клімкіна половина родичів - кацапи , а син Офшоренка одружений на громадянці РФ і навіть зараз їздить до тещі ... що тепер ?
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02.07.2025 23:42 Ответить
Забув написати про громадянство жінки Ваньки Баканова Ти теж до тещі в РФ іздиш, але мовчиш
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02.07.2025 23:51 Ответить
Я не забув. У Клімкіна не було російського паспорта, російського бізнеса і бізнесу на окупованих територіях. Син Офшоренко? Так в Офшоренко дочка Олександра, а сину Кирилу виповнилося тільки 12 років. Я нагадаю, що гроші 41 мільйон доларів США знайшли незалежні журналісти тільки у Зеленського і перераховані вони Бенею з ПриватБанка. А що стосується сина Порошенка і його дружини, так ні син Порошенка, ні його дружина не призначені керівником СБУ, як баканов, чи заступником міністра внутрішніх справ, як Гогі, чоловік секретарки Зелі, який мало того, що був громадянином росії, та ще й був членом "Єдиної росії", та судимим за шахрайство і слова не знав на українській мові.
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02.07.2025 23:54 Ответить
Едік, праснітєсь! Нас абакралі!!
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02.07.2025 23:18 Ответить
Нет чтоб сказать что передумал и потребовать деньги в зад.
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02.07.2025 23:19 Ответить
шоу продовжуеться хоча Тітаник вже тоне
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02.07.2025 23:19 Ответить
"Країна мрій Зеленського":
Випадково знайшлося для "доброї людини" 66 млн і ніхто не зізнається чії вони!
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02.07.2025 23:22 Ответить
Треба бухгалтерки питати - в неї усі рахунки
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02.07.2025 23:22 Ответить
Самое интересное, что его ведь даже не то что не уволили, даже не отстранили. Они переживают что бы ему "браслет" не одели, ведь это же "удар по репутации"... "Країна мрій".
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02.07.2025 23:24 Ответить
держава шахраїв
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02.07.2025 23:27 Ответить
Як казав Паніковський: "Шура, честное, благородное слово" ))
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02.07.2025 23:28 Ответить
В мене ще питають, де брати гроші на створення ядерної зброї. А тут 60 мільйонів гривень "з повітря"!
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02.07.2025 23:31 Ответить
Надайте мені повноваження які є зараз у президента і у нас все буде! Давно зрозуміло,що не в грошах справа, це політичне питання і те під ким знаходиться Зе.
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02.07.2025 23:39 Ответить
Що саме буде? Санкції, корупція та припинення постачання озброєння?
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02.07.2025 23:55 Ответить
Яка іпана ганьба... цікаво хоч одна журнашлюха - не важливо, наша чи закордонна - спитає незламного гундосого потужника про те чому за його кума-шахрая вносять гроші підставні фірми і коли це чмо готове вже йти з посади раз в нього завівся такий жирний Свинарчук?
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02.07.2025 23:31 Ответить
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02.07.2025 23:38 Ответить
читав.
Залишилось ще студентів побити в центрі - і режим Ялинковича буде посоромлений офіційно по всім фронтам.
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02.07.2025 23:58 Ответить
Ета всьо врагі падбросілі...
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02.07.2025 23:33 Ответить
Порошенко.К гадалке не ходи.
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02.07.2025 23:37 Ответить
Фврми створені для внесення застав.
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02.07.2025 23:34 Ответить
Зелені виродки беруть з міліардерів заставу в кілька десяткі мільйонів гривень застави.
Але ті ж зелені виродки беруть з охоронців-водіїв Порошенка пів МІЛІАРДА гривень застави.
Тому я бажаю здохнути всім, хто це робить. І особисто бажаю, щоб відсохли руки у тих, хто голосував за цих виродків.
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02.07.2025 23:37 Ответить
ЕХ НАРІД, НАРІД!
Ех нарід, нарід,
Знехтував свій рід,
Зрадив козаків
Став до мудаків.

До тих мудаків,
Що вже п'ять віків
Шкуру дерли з нас,
Нищили весь час.

А ти, як мудак,
Вибрав цих макак.
Що грабують вас,
А за вас і нас.

Ви та дітки всі,
Зараз на війні.
А вони в цей час
Зраджують тут вас.

Владі марафон,
Та подовше трон.
А для нас війна,
Що немає дна.

Грьобаний нарід,
Ти продав свій рід!
Сам себе зробив,
Та ще й нас добив.
15.12.2023
Анатолій Березенський
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02.07.2025 23:38 Ответить

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02.07.2025 23:44 Ответить
А як корреспонденти страждали за часів Порошенка...
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02.07.2025 23:46 Ответить
мені це нагадує нінішню ситуацію з Трампом який зупинив всю допомогу і хіба що рашці ракети не дарує (поки що) але окремі дебіли досі згадують клятого Байдена, який мало зброї давав.

Взагалі все у світі пізнається виключно в порівнянні і тому я вже давно не дивуюсь чому ми живемо в такій сраці, якщо в нас індивідууми справді вважають, що охорона приватних осіб, яка ховаючи обличчя закриває камери журналістам і мусора які прямо посеред білого дня тягнуть кореспондентів в мусарню погрожуючи відібрати телефон - це якісь співставні речі одного порядку.
Якщо хтось не розуміє що гіркий шоколад смачніший за солодке гівно, навіть вимазавшись в ньому по самі вуха - то я шкодую тільки про те що досі живу з такими ідіотами в одній країні.
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03.07.2025 00:06 Ответить
нотаріус має бути ще!
Нотаріуска може....
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02.07.2025 23:51 Ответить
Якої національної єдності вам ще треба?
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03.07.2025 00:13 Ответить
 
 