Директор компании, внесшей большую часть залога за Чернышова, заявил, что "впервые об этом слышит"

Наибольшую часть залога - 66 млн гривен за вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки, - предоставила ООО "Форавто тор" из Днепра. Ее единоличный директор и владелец Эдуард Мартыненко говорит, что ничего не знает о внесении залога за Чернышова.

Об этом говорится в материале "Схемы" (Радио Свобода), которые узнали, кто внес залог в размере более 120 миллионов гривен за Чернышова, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации журналистов, наибольшую часть залога за Чернышова в размере 66 миллионов гривен внесла ООО "Форавто тор" из Днепра. Эта компания была зарегистрирована в апреле 2025 года и специализируется на оптовой торговле деталями для автомобилей. Единоличным директором и владельцем этой компании является Эдуард Мартыненко.

Он также руководит и владеет днепровской компанией ООО "Кастомбуд", которая была создана в июне этого года и имеет основной вид деятельности - это строительство жилых и нежилых зданий.

В комментарии журналистам Мартыненко подтвердил, что является руководителем "Форавто тор", но о внесении залога за вице-премьер-министра его компанией "слышит впервые".

Журналисты опубликовали диалог с Мартыненко.

Скажите, пожалуйста, почему решили внести эти деньги за вице-премьер-министра Чернышева? - спросил журналист.

-Я впервые слышу об этом, - ответил Мартыненко.

- Вы же являетесь руководителем ООО "Форавто тор", правильно?

- Да.

- Вам об этом неизвестно?

- Мне об этом неизвестно. Я не буду с вами разговаривать, извините.

Еще 44 млн залога за вице-премьера внесла Дарья Бедя - менеджер группы компаний DIM, совладельцами которой являются застройщик Александр Насиковский и, согласно данным в СМИ, бизнесмен и инвестор Максим Криппа.

В комментарии журналистам Насиковский сообщил, что о внесении залога сотрудницей ему "неизвестно" и что от имени компании ее на это "никто не уполномочивал".

Жена подозреваемого Светлана Чернышова сначала внесла 10 миллионов гривен, а впоследствии еще 2 668 гривен. Ее сбережений, судя по декларации Чернышова за 2024 год, хватало для внесения указанной суммы.

По информации журналистов, залог внесли частями в разные дни.

Напомним, ранее ВАКС избрал Чернышеву, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.

2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.

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Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

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13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

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