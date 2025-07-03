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Новини Справа Чернишова
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DIM проведе службове розслідування щодо менеджерки компанії, яка внесла 44 млн грн застави за Чернишова

Застава за Чернишова. Кріппа ініціював службове розслідування в DIM

Інвестор девелоперської групи DIM (Development Investment Management) Максим Кріппа ініціював службове розслідування щодо маркетингової директорки компанії Дарії Беді, яка внесла 44 млн грн застави за віцепрем'єра Олексія Чернишова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Нам про цю ситуацію (із внесенням застави. - Ред.) стало відомо із вашого запиту. Після отримання якого Максим Кріппа звернувся до партнерів по Групі з ініціативою проведення службового розслідування щодо особистої діяльності вказаного співробітника", – повідомили в пресслужбі Кріппи.

Там додали, що Кріппа "не займається операційним управлінням групою компаній та не є обізнаним щодо діяльності окремих менеджерів, тим більше діяльності, яка не стосується їх функціональних обов'язків".

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Нагадаємо, раніше ВАКС обрав Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

2 липня 2025 року ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем'єра - міністра національної єдності.

За даними ЗМІ, за віцепремє'ра внесли заставу у 120 мільйонів. Це зробили два бізнесмени-забудовники та дружина.

Найбільшу частину застави в розмірі 66 мільйонів гривень внесло ТОВ "Форавто тор" з Дніпра. Ще 44 мільйони гривень застави внесла Дарія Бедя, яка працює директоркою з маркетингу групи компаній DIM (Development Investment Management). Це український девелопер, який спеціалізується на будівництві та обслуговуванні житлової та офісної нерухомості в Києві та області.

Директор компанії, яка внесла найбільшу частину застави за Чернишова, заявив, що "вперше про це чує".

Також читайте: Я нікуди не планую тікати. Моя репутація - головна застава, - Чернишов

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Читайте: Захист Чернишова: Інформація про шкоду державі на понад 1 млрд є фактично недостовірною

Автор: 

застава (691) Чернишов Олексій (324) Кріппа Максим (3)


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Топ коментарі
+7
А скільки дронів можна було купити на заставу за носатого кума бубачкі?🤔
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03.07.2025 11:56 Відповісти
+6
Корупція на корупції
З'ясується, що ніхто заставу не вносив.
Просто сфальсифікували.
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03.07.2025 11:57 Відповісти
+5
Така собі крута Дарія Беді - чи прокладка - через яку проплатили Чернишова
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03.07.2025 11:59 Відповісти
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А скільки дронів можна було купити на заставу за носатого кума бубачкі?🤔
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03.07.2025 11:56 Відповісти
- А давайте йому відрубаємо хвіст.
- Точно, давайте відрубаємо, але по саме носате *****
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03.07.2025 12:48 Відповісти
Корупція на корупції
З'ясується, що ніхто заставу не вносив.
Просто сфальсифікували.
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03.07.2025 11:57 Відповісти
Така собі крута Дарія Беді - чи прокладка - через яку проплатили Чернишова
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03.07.2025 11:59 Відповісти
Можливо вона, як і дружина СБУ-шника Іллі Вітюка, надає комусь мільйонні "консультації"?
"https://tsn.ua/exclusive/vin-pracyuye-vona-kupuye-druzhina-golovi-kiberbezpeki-sbu-obzavelasya-elitnim-maynom-pid-chas-viyni-2551465.html Юлія Вітюк відкрила ФОП одразу після того як її чоловік зайняв посаду голови кібербезпеки України. І відразу почала заробляти мільйони."
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03.07.2025 12:11 Відповісти
-му.А тепер слідкуємо, коли ця чергова "корабєльная сосна" опиниться у владі і займе якесь "жирне" крісло в міністерстві "нічогоНЄдєланья" з зарплатнею в сотні тисяч. Все ж дуже просто - вони підтримали ЗЕ, а ЗЕ тепер буде віддячувати їм. Для цього вони ж і голосували за цю мразоту в 19-му.
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03.07.2025 12:34 Відповісти
а ДБР не збуджується від таких зашкварів?
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03.07.2025 11:59 Відповісти
обмотки збудження вмикаються з ОПи.
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03.07.2025 12:03 Відповісти
Возникает вопрос... Она эти деньги вносила как частное лицо или они поступили со счетов компании?
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03.07.2025 12:06 Відповісти
Чи є у дєвєлоперки адвокатка? І нотариуска?
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03.07.2025 12:08 Відповісти
Ну, то есть, расплатилась чужим баблом. Перспективная тётка
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03.07.2025 12:15 Відповісти
Хахаха,хозяин спрятался в кустики и придуряется - типа "я тут не при делах",квартальное шоу идиотов продолжается.
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03.07.2025 12:26 Відповісти
Якщо не пояснить походження грошей
Просто відправить їх на дрони а чернишова
Залишить під вартою і хай судяться років 20
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03.07.2025 13:14 Відповісти
Таке враження що Чернишов сам за себе вніс заставу, але розписав її по фірмам одноденкам
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03.07.2025 13:15 Відповісти
Коло аферистів зростає...
Може тому і зменшується допомога ?
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03.07.2025 13:33 Відповісти
Чувак реально дурня клеїть. Бачить розголос, а тому сцить, що за сраку можуть взяти. Як прийде податкова перевіряти на "чай" і "каву" перевіряльникам витратить більше.
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03.07.2025 13:51 Відповісти
 
 