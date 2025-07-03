DIM проведе службове розслідування щодо менеджерки компанії, яка внесла 44 млн грн застави за Чернишова

Інвестор девелоперської групи DIM (Development Investment Management) Максим Кріппа ініціював службове розслідування щодо маркетингової директорки компанії Дарії Беді, яка внесла 44 млн грн застави за віцепрем'єра Олексія Чернишова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Нам про цю ситуацію (із внесенням застави. - Ред.) стало відомо із вашого запиту. Після отримання якого Максим Кріппа звернувся до партнерів по Групі з ініціативою проведення службового розслідування щодо особистої діяльності вказаного співробітника", – повідомили в пресслужбі Кріппи.

Там додали, що Кріппа "не займається операційним управлінням групою компаній та не є обізнаним щодо діяльності окремих менеджерів, тим більше діяльності, яка не стосується їх функціональних обов'язків".

Читайте також: Чернишов: Підозра мені не має об’єктивних підстав, жодних знижок на квартири не отримував

Нагадаємо, раніше ВАКС обрав Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

2 липня 2025 року ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем'єра - міністра національної єдності.

За даними ЗМІ, за віцепремє'ра внесли заставу у 120 мільйонів. Це зробили два бізнесмени-забудовники та дружина.

Найбільшу частину застави в розмірі 66 мільйонів гривень внесло ТОВ "Форавто тор" з Дніпра. Ще 44 мільйони гривень застави внесла Дарія Бедя, яка працює директоркою з маркетингу групи компаній DIM (Development Investment Management). Це український девелопер, який спеціалізується на будівництві та обслуговуванні житлової та офісної нерухомості в Києві та області.

Директор компанії, яка внесла найбільшу частину застави за Чернишова, заявив, що "вперше про це чує".

Також читайте: Я нікуди не планую тікати. Моя репутація - головна застава, - Чернишов

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Читайте: Захист Чернишова: Інформація про шкоду державі на понад 1 млрд є фактично недостовірною