РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11820 посетителей онлайн
Новости Дело Чернышова
1 975 12

DIM проведет служебное расследование в отношении менеджера компании, которая внесла 44 млн грн залога за Чернышова

Залог за Чернышова. Криппа инициировал служебное расследование в DIM

Инвестор девелоперской группы DIM (Development Investment Management) Максим Криппа инициировал служебное расследование в отношении маркетингового директора компании Дарьи Беди, которая внесла 44 млн грн залога за вице-премьера Алексея Чернышова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Нам об этой ситуации (с внесением залога. - Ред.) стало известно из вашего запроса. После получения которого Максим Криппа обратился к партнерам по Группе с инициативой проведения служебного расследования относительно личной деятельности указанного сотрудника", - сообщили в пресс-службе Криппы.

Там добавили, что Криппа "не занимается операционным управлением группой компаний и не является осведомленным о деятельности отдельных менеджеров, тем более деятельности, которая не касается их функциональных обязанностей".

Читайте также: Чернышов: Подозрение мне не имеет объективных оснований, никаких скидок на квартиры не получал

Напомним, ранее ВАКС избрал Чернышову, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.

2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.

По данным СМИ, за вице-премьера внесли залог в 120 миллионов. Это сделали два бизнесмена-застройщика и жена.

Наибольшую часть залога в размере 66 миллионов гривен внесло ООО "Форавто тор" из Днепра. Еще 44 миллиона гривен залога внесла Дарья Бедя, которая работает директором по маркетингу группы компаний DIM (Development Investment Management). Это украинский девелопер, который специализируется на строительстве и обслуживании жилой и офисной недвижимости в Киеве и области.

Директор компании, которая внесла наибольшую часть залога за Чернышова, заявил, что"впервые об этом слышит".

Также читайте: Я никуда не планирую убегать. Моя репутация - главный залог, - Чернышов

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Читайте: Защита Чернышова: Информация об ущербе государству на более чем 1 млрд является фактически недостоверной

Автор: 

залог (520) Чернышов Алексей (185) Криппа Максим (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
А скільки дронів можна було купити на заставу за носатого кума бубачкі?🤔
показать весь комментарий
03.07.2025 11:56 Ответить
+5
Корупція на корупції
З'ясується, що ніхто заставу не вносив.
Просто сфальсифікували.
показать весь комментарий
03.07.2025 11:57 Ответить
+4
Така собі крута Дарія Беді - чи прокладка - через яку проплатили Чернишова
показать весь комментарий
03.07.2025 11:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А скільки дронів можна було купити на заставу за носатого кума бубачкі?🤔
показать весь комментарий
03.07.2025 11:56 Ответить
- А давайте йому відрубаємо хвіст.
- Точно, давайте відрубаємо, але по саме носате *****
показать весь комментарий
03.07.2025 12:48 Ответить
Корупція на корупції
З'ясується, що ніхто заставу не вносив.
Просто сфальсифікували.
показать весь комментарий
03.07.2025 11:57 Ответить
Така собі крута Дарія Беді - чи прокладка - через яку проплатили Чернишова
показать весь комментарий
03.07.2025 11:59 Ответить
Можливо вона, як і дружина СБУ-шника Іллі Вітюка, надає комусь мільйонні "консультації"?
"https://tsn.ua/exclusive/vin-pracyuye-vona-kupuye-druzhina-golovi-kiberbezpeki-sbu-obzavelasya-elitnim-maynom-pid-chas-viyni-2551465.html Юлія Вітюк відкрила ФОП одразу після того як її чоловік зайняв посаду голови кібербезпеки України. І відразу почала заробляти мільйони."
показать весь комментарий
03.07.2025 12:11 Ответить
-му.А тепер слідкуємо, коли ця чергова "корабєльная сосна" опиниться у владі і займе якесь "жирне" крісло в міністерстві "нічогоНЄдєланья" з зарплатнею в сотні тисяч. Все ж дуже просто - вони підтримали ЗЕ, а ЗЕ тепер буде віддячувати їм. Для цього вони ж і голосували за цю мразоту в 19-му.
показать весь комментарий
03.07.2025 12:34 Ответить
а ДБР не збуджується від таких зашкварів?
показать весь комментарий
03.07.2025 11:59 Ответить
обмотки збудження вмикаються з ОПи.
показать весь комментарий
03.07.2025 12:03 Ответить
Возникает вопрос... Она эти деньги вносила как частное лицо или они поступили со счетов компании?
показать весь комментарий
03.07.2025 12:06 Ответить
Чи є у дєвєлоперки адвокатка? І нотариуска?
показать весь комментарий
03.07.2025 12:08 Ответить
Ну, то есть, расплатилась чужим баблом. Перспективная тётка
показать весь комментарий
03.07.2025 12:15 Ответить
Хахаха,хозяин спрятался в кустики и придуряется - типа "я тут не при делах",квартальное шоу идиотов продолжается.
показать весь комментарий
03.07.2025 12:26 Ответить
 
 