DIM проведет служебное расследование в отношении менеджера компании, которая внесла 44 млн грн залога за Чернышова

Инвестор девелоперской группы DIM (Development Investment Management) Максим Криппа инициировал служебное расследование в отношении маркетингового директора компании Дарьи Беди, которая внесла 44 млн грн залога за вице-премьера Алексея Чернышова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Нам об этой ситуации (с внесением залога. - Ред.) стало известно из вашего запроса. После получения которого Максим Криппа обратился к партнерам по Группе с инициативой проведения служебного расследования относительно личной деятельности указанного сотрудника", - сообщили в пресс-службе Криппы.

Там добавили, что Криппа "не занимается операционным управлением группой компаний и не является осведомленным о деятельности отдельных менеджеров, тем более деятельности, которая не касается их функциональных обязанностей".

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Напомним, ранее ВАКС избрал Чернышову, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.

2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.

По данным СМИ, за вице-премьера внесли залог в 120 миллионов. Это сделали два бизнесмена-застройщика и жена.

Наибольшую часть залога в размере 66 миллионов гривен внесло ООО "Форавто тор" из Днепра. Еще 44 миллиона гривен залога внесла Дарья Бедя, которая работает директором по маркетингу группы компаний DIM (Development Investment Management). Это украинский девелопер, который специализируется на строительстве и обслуживании жилой и офисной недвижимости в Киеве и области.

Директор компании, которая внесла наибольшую часть залога за Чернышова, заявил, что"впервые об этом слышит".

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Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

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