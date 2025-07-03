САП изучает информацию СМИ о залогодателях, которые внесли 120 млн грн за Чернышова, - прокурор

Специализированная антикоррупционная прокуратура из открытых источников сейчас изучает информацию о компаниях, которые внесли залог за вице-премьера Алексея Чернышова.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила прокурор САП в в уголовном производстве Валентина Гребенюк.

"Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает полномочий каких-то прокурора, детектива проверять законность происхождения средств, внесенных в качестве залога. Но в каждом случае получения информации от суда о внесении залога в значительном размере, если внес не подозреваемый, а другое лицо, то мы изучаем личность залогодателя, связи с подозреваемым и в случае наличия оснований, что это средства добыты преступным путем, можем начать уголовное производство по ст. 209 УКУ", - пояснила она.

По словам прокурора, в своей практике она не может вспомнить случаев, когда бы такое происходило.

Читайте также: НАБУ наложило временный арест на имущество Чернышова, - защита

"Мы еще не получили от ВАКС информацию о залогодателе. Мы только из публикаций пока знаем это", - добавила она.

Также в САП заявили, что сейчас изучают из открытых источников информацию о залогодателях.

"Детективы не могут начать проверять в производстве какую-то информацию, пока она у них официально не появилась. Пока мы изучаем этот вопрос до получения информации из ВАКС. Когда получим, сможем допросить таких людей, собрать информацию о полученных залогодателями доходах. Информацию, изложенную в публикациях медиа мы учли и из открытых источников проверяем", - подытожили там.

Также читайте: Защита Чернышова: Информация об ущербе государству на более 1 млрд является фактически недостоверной

120 млн грн залога за Чернышова

Напомним, ранее ВАКС избрал Чернышеву, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.

2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.

По данным СМИ, за вице-премьера внесли залог в 120 миллионов. Это сделали два бизнесмена-застройщика и жена.

Наибольшую часть залога в размере 66 миллионов гривен внесло ООО "Форавто тор" из Днепра. Еще 44 миллиона гривен залога внесла Дарья Бедя, которая работает директором по маркетингу группы компаний DIM (Development Investment Management). Это украинский девелопер, который специализируется на строительстве и обслуживании жилой и офисной недвижимости в Киеве и области.

Директор компании, которая внесла наибольшую часть залога за Чернышова, заявил, что"впервые об этом слышит".

Также в DIM инициировали служебное расследование в отношении менеджера компании, которая внесла 44 млн грн залога за Чернышева.

Читайте: Шмыгаль сообщил, что отстранение Чернышова негативно повлияет на работу правительства, - НАБУ