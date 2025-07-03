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Новости Дело Чернышова
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САП изучает информацию СМИ о залогодателях, которые внесли 120 млн грн за Чернышова, - прокурор

120 млн залога за Чернышова. Что говорят в САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура из открытых источников сейчас изучает информацию о компаниях, которые внесли залог за вице-премьера Алексея Чернышова.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила прокурор САП в в уголовном производстве Валентина Гребенюк.

"Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает полномочий каких-то прокурора, детектива проверять законность происхождения средств, внесенных в качестве залога. Но в каждом случае получения информации от суда о внесении залога в значительном размере, если внес не подозреваемый, а другое лицо, то мы изучаем личность залогодателя, связи с подозреваемым и в случае наличия оснований, что это средства добыты преступным путем, можем начать уголовное производство по ст. 209 УКУ", - пояснила она.

По словам прокурора, в своей практике она не может вспомнить случаев, когда бы такое происходило.

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"Мы еще не получили от ВАКС информацию о залогодателе. Мы только из публикаций пока знаем это", - добавила она.

Также в САП заявили, что сейчас изучают из открытых источников информацию о залогодателях.

"Детективы не могут начать проверять в производстве какую-то информацию, пока она у них официально не появилась. Пока мы изучаем этот вопрос до получения информации из ВАКС. Когда получим, сможем допросить таких людей, собрать информацию о полученных залогодателями доходах. Информацию, изложенную в публикациях медиа мы учли и из открытых источников проверяем", - подытожили там.

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120 млн грн залога за Чернышова

Напомним, ранее ВАКС избрал Чернышеву, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.

2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.

По данным СМИ, за вице-премьера внесли залог в 120 миллионов. Это сделали два бизнесмена-застройщика и жена.

Наибольшую часть залога в размере 66 миллионов гривен внесло ООО "Форавто тор" из Днепра. Еще 44 миллиона гривен залога внесла Дарья Бедя, которая работает директором по маркетингу группы компаний DIM (Development Investment Management). Это украинский девелопер, который специализируется на строительстве и обслуживании жилой и офисной недвижимости в Киеве и области.

Директор компании, которая внесла наибольшую часть залога за Чернышова, заявил, что"впервые об этом слышит".

Также в DIM инициировали служебное расследование в отношении менеджера компании, которая внесла 44 млн грн залога за Чернышева.

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Автор: 

залог (520) САП (2082) Чернышов Алексей (185)


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дивна позиція..., а чому при внесенні застави не вимагається пояснення походження грошей? може їх вкрали, або відмили, або набули злочинним шляхом..., це ж очевидно...
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03.07.2025 12:11 Ответить
Компанії - які внесли заставу - мабуть не в накладі - на "кишенькові" трати їм підкинули
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03.07.2025 12:13 Ответить
Ну звичайно у правоохоронних органів немає повноважень, бо ТІ хто малював ці закони не такі дурні як їх виборці - просто "забули дрібничку" законодавчо визначити, що особа (фізична чи юридична) яка вносить заставу повинна ОДНОМОМЕНТНО подати до суду свою декларацію.
І ще одне - застава повинна вноситись ВИКЛЮЧНО з банківського рахунку а не готівкою витягнутою з клітчатої торби від Луї Вітон.
Я ще розумію фізичних осіб, але геть не розумію на яку статтю розходів юридична особа віднесе ці витрати?
Здається все так просто?!! Але не в Україні.
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03.07.2025 12:30 Ответить
Краще застрелись - тобі гнида цього вивчання так просто не залишить - підеш на фронт.
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03.07.2025 12:45 Ответить
Є приклади?
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03.07.2025 12:58 Ответить
А САП завжди вивчає інформацію про заставодавців, чи тільки в цьому випадку, просто цікаво, не чула про це раніше
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03.07.2025 12:57 Ответить
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03.07.2025 12:58 Ответить
 
 