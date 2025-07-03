Чернишов найняв адвокатів за 2,2 мільйона одразу після повернення в Україну

Віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов задекларував 2,19 млн грн витрат на адвокатські послуги.

Згідно із повідомленням про суттєві зміни в майновому стані у 2025 році, датою здійснення цього видатку посадовець вказав 22 червня, передає Інтерфакс-Україна.

Саме 22 червня Чернишов повідомив, що повернувся в Україну з тривалого закордонного відрядження, і заявив про намір "розібратися з кампанією з його дискредитації".

Вже 23 червня НАБУ та САП повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Йдеться про злочинну схему, яка існувала у час, коли Чернишов обіймав посаду міністра розвитку громад та територій.

За даними слідства, Чернишов разом із своїми підлеглими допомогли організувати схему виведення державної землі під забудову, занизивши її вартість на 1 млрд грн. Натомість учасники схеми мали отримати від забудовника квартири у зведеному на цій землі будинку за символічною ціною.

27 червня Вищий антикорупційний суд обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн. Станом на 2 липня кошти внесли, при цьому директор фірми, яка внесла більшу половину суми, заявив, що не знав про це.

Водночас ВАКС відмовився задовольнити клопотання НАБУ і відсторонити Чернишова від виконання посадових обов’язків віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності.

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Раніше НАБУ повідомило про підозру у справі про цю корупційну оборудку в будівельній сфері п'яти особам.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали ексчлен правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

Детальніше читайте у матеріалі: Одинадцять квартир в обмін на землю під забудову: За що оголосили підозру Чернишову?