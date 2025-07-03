Заставу за Чернишова внесла дружина, нова фірма з Дніпра і працівниця відомого забудовника, – "Схеми"

Заставу у розмірі понад 120 мільйонів гривень за віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова у різні дні внесли частинами його дружина, створена кілька місяців тому приватна фірма, а також менеджерка відомої будівельної компанії.

Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода) із посиланням на джерела у судових та правоохоронних органах.

За даними журналістів, дружина підозрюваного Світлана Чернишова спочатку внесла 10 мільйонів гривень, а згодом ще 2 668 гривень. Її заощаджень, судячи з декларації Чернишова за 2024 рік, вистачало для внесення вказаної суми.

Найбільшу частину застави в розмірі 66 мільйонів гривень внесло ТОВ "Форавто тор" з Дніпра. Ця компанія була зареєстрована у квітні 2025 року і спеціалізується на оптовій торгівлі деталями для автомобілів.

Директором та власником цієї компанії є Едуард Мартиненко. Він також керує і володіє дніпровською компанією ТОВ "Кастомбуд", яка була створена в червні цього року.

Сам Едуард Мартиненко підтвердив, що є керівником "Форавто тор", але про внесення застави за віцепрем’єр-міністра його компанією "чує вперше".

"Я вперше чую про це", – відповів Мартиненко на запитання, чому його компанія внесла більшу частину застави за віцепрем’єр-міністра Чернишова.

Ще 44 мільйони гривень застави внесла Дарія Бедя, яка працює директоркою з маркетингу групи компаній DIM (Development Investment Management). Це український девелопер, який спеціалізується на будівництві та обслуговуванні житлової та офісної нерухомості в Києві та області.

Сама Дарія на запитання журналістів не відповіла. Своєю чергою засновник і керуючий партнер DIM забудовник Олександр Насіковський повідомив, що про внесення застави співробітницею йому "невідомо" і що від імені компанії її на це "ніхто не уповноважував".

Насіковський також розповів, що ця співробітниця минулого тижня вирішила звільнитися, а сам він не знає Чернишова, ніколи з ним не зустрічався і не спілкувався.

У лютому цього року партнером Насіковського у цій групі став український бізнесмен Максим Кріппа, про що сам розповів публічно. Він володіє коштовною нерухомістю в Києві – бізнес-центром "Парус", готелем "Україна", Міжнародним виставковим центром на Лівому березі, а також є президентом Федерації кіберспорту України. Джерела ЕП припускали, що він може виступати "обкладинкою, яка інвестує в коштовні активи гроші кількох дуже впливових представників української влади". Сам Кріппа це заперечував.

Як повідомлялося, напередодні за віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли визначену судом у якості запобіжного заходу заставу у розмірі 120 мільйонів гривень.

Водночас ВАКС відмовився задовольнити клопотання НАБУ і відсторонити Чернишова від виконання посадових обов’язків віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності.

Нагадаємо, 23 червня НАБУ та САП повідомили чинному віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Йдеться про злочинну схему, яка існувала у час, коли Чернишов обіймав посаду міністра розвитку громад та територій.

За даними слідства, Чернишов разом із своїми підлеглими допомогли організувати схему виведення державної землі під забудову, занизивши її вартість на 1 млрд грн. Натомість учасники схеми мали отримати від забудовника квартири у зведеному на цій землі будинку за символічною ціною.

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Раніше НАБУ повідомило про підозру у справі про цю корупційну оборудку в будівельній сфері п'яти особам.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали ексчлен правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

Детальніше читайте у матеріалі: Одинадцять квартир в обмін на землю під забудову: За що оголосили підозру Чернишову?