В НАБУ роз’яснили, хто проводитиме поліграф для детективів Бюро за новим законопроєктом Зеленського
У Національному антикорупційному бюро пояснили, що згідно з нормами президентського законопроєкту № 13533, перевірку на поліграфі проводити буде Управління внутрішнього контролю Бюро, а не СБУ.
Про це повідомили в пресслужбі НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Законопроєкт, який має усунути загрози незалежності антикорупційних органів, передбачає, зокрема, проходження поліграфа співробітниками НАБУ, які мають доступ до державної таємниці. Ці перевірки пропонується проводити саме УВК НАБУ", - заявили у відомстві.
Там наголосили, що застосування поліграфа в таких випадках — усталена внутрішня практика Бюро.
Працівники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень. Це не новація, а інструмент внутрішньої доброчесності, пояснили там.
Як уточнили у відомстві, у 2024 році УВК провело понад 200 психофізіологічних опитувань співробітників НАБУ з використанням поліграфа.
"Важливо, щоби методологія таких перевірок, затверджена НАБУ і СБУ, виключала ризики втручання в оперативну діяльність або тиск на працівників", - резюмували в НАБУ.
Нагадаємо, ввечері 24 липня на сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт № 13533 про розширення повноважень НАБУ і САП, ініційований президентом Володимиром Зеленським.
Законопроєкт, зокрема, містить положення про те, що "працівники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, впродовж шести місяців будуть зобов’язані пройти поліграф, організований СБУ".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зРаду.
Полько пусть на полиграфе работников ОПУ проверяют работники ОПУ.
А чё? Ведь работников НАБУ будет проверять НАБУ
А от полиграфа хорошо помогает торчащий в ботинке гвоздь. Только во время ответов нужно на него пяткой надавливать
А також в який момент ви будете на нього натискати?
П.с. ви, мабуть, дуже любили передачу в гостях у казки ))
За бажанням навіть у вільному доступі можна знайти інструкцію, як обманути поліграф.
Досвід пари тисяч років каже, що під тортурами люди визнають навіть те, чого не робили і ********** самі себе.
Ну хибащо заради любові до мистецтва можна...
Але, якщо ми про естетику, то ефектніше повільно запікати у бронзовому бику. Ніяких гидотних видовищ, крові та нутрощів і акустика гарна. 😁
Если бы я носил шляпу, снял бы перед вами
Також цікаво було б почути від вас, як же обманути той поліграф?
То як же його обманути?
- фармакологічне;
- психологічне;
- психічне;
- фізичне;
- фізіологічне.
https://polygraph.ua/jak-obmanuti-poligraf-mifi-i-realnist/
Вивчай.
Доречі, висновок поліграфолога є доказом у суді.
Розкажіть нам про "способи, за допомогою яких можна обійти поліграф". Цікаво буде послухати ))