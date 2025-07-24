В НАБУ роз’яснили, хто проводитиме поліграф для детективів Бюро за новим законопроєктом Зеленського

У Національному антикорупційному бюро пояснили, що згідно з нормами президентського законопроєкту № 13533, перевірку на поліграфі проводити буде Управління внутрішнього контролю Бюро, а не СБУ.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт, який має усунути загрози незалежності антикорупційних органів, передбачає, зокрема, проходження поліграфа співробітниками НАБУ, які мають доступ до державної таємниці. Ці перевірки пропонується проводити саме УВК НАБУ", - заявили у відомстві.

Там наголосили, що застосування поліграфа в таких випадках — усталена внутрішня практика Бюро.

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Працівники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень. Це не новація, а інструмент внутрішньої доброчесності, пояснили там.

Як уточнили у відомстві, у 2024 році УВК провело понад 200 психофізіологічних опитувань співробітників НАБУ з використанням поліграфа.

"Важливо, щоби методологія таких перевірок, затверджена НАБУ і СБУ, виключала ризики втручання в оперативну діяльність або тиск на працівників", - резюмували в НАБУ.

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Нагадаємо, ввечері 24 липня на сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт № 13533 про розширення повноважень НАБУ і САП, ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Законопроєкт, зокрема, містить положення про те, що "працівники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, впродовж шести місяців будуть зобов’язані пройти поліграф, організований СБУ".