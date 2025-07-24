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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП Новий закон щодо НАБУ і САП
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В НАБУ роз’яснили, хто проводитиме поліграф для детективів Бюро за новим законопроєктом Зеленського

Перевірка на поліграфі детективів НАБУ: роз’яснення Бюро

У Національному антикорупційному бюро пояснили, що згідно з нормами президентського законопроєкту № 13533, перевірку на поліграфі проводити буде Управління внутрішнього контролю Бюро, а не СБУ.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт, який має усунути загрози незалежності антикорупційних органів, передбачає, зокрема, проходження поліграфа співробітниками НАБУ, які мають доступ до державної таємниці. Ці перевірки пропонується проводити саме УВК НАБУ", - заявили у відомстві.

Там наголосили, що застосування поліграфа в таких випадках — усталена внутрішня практика Бюро.

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Працівники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень. Це не новація, а інструмент внутрішньої доброчесності, пояснили там. 

Як уточнили у відомстві, у 2024 році УВК провело понад 200 психофізіологічних опитувань співробітників НАБУ з використанням поліграфа.

"Важливо, щоби методологія таких перевірок, затверджена НАБУ і СБУ, виключала ризики втручання в оперативну діяльність або тиск на працівників", - резюмували в НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ і САП підтримали внесений Зеленським законопроєкт, що відновлює їх незалежність

Нагадаємо, ввечері 24 липня на сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт № 13533 про розширення повноважень НАБУ і САП, ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Законопроєкт, зокрема, містить положення про те, що "працівники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, впродовж шести місяців будуть зобов’язані пройти поліграф, організований СБУ".

Автор: 

НАБУ (5282) законопроєкт (3669) СБУ (13165) САП (2372) поліграф (78)


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Топ коментарі
+7
Предлагаю начать полиграф с Дерьмака и Янелоха. Под "сыворотку правды".
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24.07.2025 21:21 Відповісти
+7
Після виступу Малюка і до сбу особливої довіри нкмає
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24.07.2025 21:22 Відповісти
+1
Зеля зовсім скис
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24.07.2025 21:17 Відповісти
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Зеля зовсім скис
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24.07.2025 21:17 Відповісти
А хто буде перевіряти? Руслан Сєнтябрєвіч?
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24.07.2025 21:19 Відповісти
нє-поліграф поліграфіч...
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24.07.2025 21:25 Відповісти
увлекательное кино с хеппиэндом с массовкой из лошков. наш гарант-шоумен на это дело мастер
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24.07.2025 21:20 Відповісти
Пока Алла Борисовна ездила в Турцию подшефный все просрал!
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24.07.2025 21:20 Відповісти
Так поліграф від їхньої брехні нає#неться!
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24.07.2025 21:29 Відповісти
Треба перевірити і всю Верховну зРаду.
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24.07.2025 21:30 Відповісти
+++
Полько пусть на полиграфе работников ОПУ проверяют работники ОПУ.
А чё? Ведь работников НАБУ будет проверять НАБУ
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24.07.2025 21:43 Відповісти
Предлагаю начать полиграф с Дерьмака и Янелоха. Под "сыворотку правды".
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24.07.2025 21:21 Відповісти
От Амитал-натрия (этаминал, барбамил) можно и дуба дать тогда им прийдется инсцинировать попытку побега.
А от полиграфа хорошо помогает торчащий в ботинке гвоздь. Только во время ответов нужно на него пяткой надавливать
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24.07.2025 21:54 Відповісти
Скажіть, Сергію, а в який момент ви будете підкладати в той ботінок цвях?
А також в який момент ви будете на нього натискати?
П.с. ви, мабуть, дуже любили передачу в гостях у казки ))
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24.07.2025 22:03 Відповісти
Після виступу Малюка і до сбу особливої довіри нкмає
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24.07.2025 21:22 Відповісти
І щуку кинули у річку!
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24.07.2025 21:23 Відповісти
А всі ці прекрасні люди ж добре знають, що поліграф вже давно не вважається стовідсотковим засобом перевірки на брехню і результати можуть бути скорегованими, як тим, кого перевіряють, так і тими, хто перевіряє.
За бажанням навіть у вільному доступі можна знайти інструкцію, як обманути поліграф.
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24.07.2025 21:27 Відповісти
а якшо яйки в двері?
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24.07.2025 21:34 Відповісти
Теж не варіант.
Досвід пари тисяч років каже, що під тортурами люди визнають навіть те, чого не робили і ********** самі себе.

Ну хибащо заради любові до мистецтва можна...
Але, якщо ми про естетику, то ефектніше повільно запікати у бронзовому бику. Ніяких гидотних видовищ, крові та нутрощів і акустика гарна. 😁
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24.07.2025 21:46 Відповісти
+++
Если бы я носил шляпу, снял бы перед вами
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24.07.2025 21:55 Відповісти
було вже , при сралінові , у нас проблема - місця для біломор-каналу немає . Куди після дверей тих що "розкаялися" діватимеш ?
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24.07.2025 21:51 Відповісти
Не підкажете, з якого саме часу поліграф вважався стовідсотковим засобом перевірки на брехню? І з якого часу перестав вважатися таким?
Також цікаво було б почути від вас, як же обманути той поліграф?
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24.07.2025 22:00 Відповісти
Ну років 30-40 тому його ще вважали майже панацеєю від брехні.
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24.07.2025 22:04 Відповісти
Ну добре ))
То як же його обманути?
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24.07.2025 22:09 Відповісти
Розрізняють такі види протидії поліграфу:
- фармакологічне;
- психологічне;
- психічне;
- фізичне;
- фізіологічне.
https://polygraph.ua/jak-obmanuti-poligraf-mifi-i-realnist/

Вивчай.
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24.07.2025 22:09 Відповісти
юристи-як вам текст-зеля дурить чи все ок?
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24.07.2025 21:33 Відповісти
Поліграф не є навіть доказом в суді. Дійсно, поліграф неважко обійти і є немало способів. Окрім того, вірогідність помилок дуже висока, якщо у піддослідної особи нестабільний емоційний стан, яеий може бути виклтиканий зовсім не питаннями, які задають, а іншими проблемами.
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24.07.2025 21:36 Відповісти
Та й питання можна задавати такі і так, щоб ввести будь-яку людину в нестабільний емоційний стан.
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24.07.2025 21:45 Відповісти
Не розповідайте дурню, якщо не розбираєтеся в цій темі.
Доречі, висновок поліграфолога є доказом у суді.
Розкажіть нам про "способи, за допомогою яких можна обійти поліграф". Цікаво буде послухати ))
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24.07.2025 21:56 Відповісти
потрібно арендувати китайський поліграф ,разом з китайськими спеціалістами ,а за одно із законом,котрий вказуватиме .що 5 тисяч грн є корупційним розміром ,обкрадання українського народу,за котрий смертна кара
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24.07.2025 21:41 Відповісти
 
 