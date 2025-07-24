В НАБУ разъяснили, кто будет проводить полиграф для детективов Бюро по новому законопроекту Зеленского.

В Национальном антикоррупционном бюро объяснили, что согласно нормам президентского законопроекта № 13533, проверку на полиграфе проводить будет Управление внутреннего контроля Бюро, а не СБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Законопроект, который должен устранить угрозы независимости антикоррупционных органов, предусматривает, в частности, прохождение полиграфа сотрудниками НАБУ, которые имеют доступ к государственной тайне. Эти проверки предлагается проводить именно УИК НАБУ", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что применение полиграфа в таких случаях - устоявшаяся внутренняя практика Бюро.

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Работники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений. Это не новация, а инструмент внутренней добропорядочности, пояснили там.

Как уточнили в ведомстве, в 2024 году УВК провело более 200 психофизиологических опросов сотрудников НАБУ с использованием полиграфа.

"Важно, чтобы методология таких проверок, утвержденная НАБУ и СБУ, исключала риски вмешательства в оперативную деятельность или давление на работников", - резюмировали в НАБУ.

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Напомним, вечером 24 июля на сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект № 13533 о расширении полномочий НАБУ и САП, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Законопроект, в частности, содержит положение о том, что "работники НАБУ, которые имеют доступ к гостайне, в течение шести месяцев будут обязаны пройти полиграф, организованный СБУ".