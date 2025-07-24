В НАБУ разъяснили, кто будет проводить полиграф для детективов Бюро по новому законопроекту Зеленского.
В Национальном антикоррупционном бюро объяснили, что согласно нормам президентского законопроекта № 13533, проверку на полиграфе проводить будет Управление внутреннего контроля Бюро, а не СБУ.
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Законопроект, который должен устранить угрозы независимости антикоррупционных органов, предусматривает, в частности, прохождение полиграфа сотрудниками НАБУ, которые имеют доступ к государственной тайне. Эти проверки предлагается проводить именно УИК НАБУ", - заявили в ведомстве.
Там отметили, что применение полиграфа в таких случаях - устоявшаяся внутренняя практика Бюро.
Работники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений. Это не новация, а инструмент внутренней добропорядочности, пояснили там.
Как уточнили в ведомстве, в 2024 году УВК провело более 200 психофизиологических опросов сотрудников НАБУ с использованием полиграфа.
"Важно, чтобы методология таких проверок, утвержденная НАБУ и СБУ, исключала риски вмешательства в оперативную деятельность или давление на работников", - резюмировали в НАБУ.
Напомним, вечером 24 июля на сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект № 13533 о расширении полномочий НАБУ и САП, инициированный президентом Владимиром Зеленским.
Законопроект, в частности, содержит положение о том, что "работники НАБУ, которые имеют доступ к гостайне, в течение шести месяцев будут обязаны пройти полиграф, организованный СБУ".
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зРаду.
Полько пусть на полиграфе работников ОПУ проверяют работники ОПУ.
А чё? Ведь работников НАБУ будет проверять НАБУ
А от полиграфа хорошо помогает торчащий в ботинке гвоздь. Только во время ответов нужно на него пяткой надавливать
А також в який момент ви будете на нього натискати?
П.с. ви, мабуть, дуже любили передачу в гостях у казки ))
Вас ориентируют не отвлекаться и произносить однозначные ответы "Да" или "Нет". Если вы, в первую очередь, будете думать о ноющем зубе, картина будет смазана и полиграф покажет курс индийской рупии.
Но...отдавайте себе отчет, тогда они перейдут к паяльнику
За бажанням навіть у вільному доступі можна знайти інструкцію, як обманути поліграф.
Досвід пари тисяч років каже, що під тортурами люди визнають навіть те, чого не робили і ********** самі себе.
Ну хибащо заради любові до мистецтва можна...
Але, якщо ми про естетику, то ефектніше повільно запікати у бронзовому бику. Ніяких гидотних видовищ, крові та нутрощів і акустика гарна. 😁
Если бы я носил шляпу, снял бы перед вами
Також цікаво було б почути від вас, як же обманути той поліграф?
То як же його обманути?
- фармакологічне;
- психологічне;
- психічне;
- фізичне;
- фізіологічне.
https://polygraph.ua/jak-obmanuti-poligraf-mifi-i-realnist/
Вивчай.
Я питаю, як ви його будете обманювати?
Доречі, ви б спочатку прочитали те, що мені скидаєте. Бо там написано, що поліграф не можна обманути )))
А оті всі інші слова там написані мабуть для тих, хто не засинає на першому реченні.
Доречі, висновок поліграфолога є доказом у суді.
Розкажіть нам про "способи, за допомогою яких можна обійти поліграф". Цікаво буде послухати ))