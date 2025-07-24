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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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В НАБУ разъяснили, кто будет проводить полиграф для детективов Бюро по новому законопроекту Зеленского.

Проверка на полиграфе детективов НАБУ: разъяснения Бюро

В Национальном антикоррупционном бюро объяснили, что согласно нормам президентского законопроекта № 13533, проверку на полиграфе проводить будет Управление внутреннего контроля Бюро, а не СБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Законопроект, который должен устранить угрозы независимости антикоррупционных органов, предусматривает, в частности, прохождение полиграфа сотрудниками НАБУ, которые имеют доступ к государственной тайне. Эти проверки предлагается проводить именно УИК НАБУ", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что применение полиграфа в таких случаях - устоявшаяся внутренняя практика Бюро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Качка провел разговор с еврокомиссаром Кос: Украина обеспечит независимость НАБУ и САП

Работники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений. Это не новация, а инструмент внутренней добропорядочности, пояснили там.

Как уточнили в ведомстве, в 2024 году УВК провело более 200 психофизиологических опросов сотрудников НАБУ с использованием полиграфа.

"Важно, чтобы методология таких проверок, утвержденная НАБУ и СБУ, исключала риски вмешательства в оперативную деятельность или давление на работников", - резюмировали в НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП поддержали внесенный Зеленским законопроект, восстанавливающий их независимость

Напомним, вечером 24 июля на сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект № 13533 о расширении полномочий НАБУ и САП, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Законопроект, в частности, содержит положение о том, что "работники НАБУ, которые имеют доступ к гостайне, в течение шести месяцев будут обязаны пройти полиграф, организованный СБУ".

НАБУ (4400) законопроект (3257) СБУ (20228) САП (2209) полиграф (78)


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Топ комментарии
+9
Предлагаю начать полиграф с Дерьмака и Янелоха. Под "сыворотку правды".
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24.07.2025 21:21 Ответить
+9
Після виступу Малюка і до сбу особливої довіри нкмає
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24.07.2025 21:22 Ответить
+1
Зеля зовсім скис
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24.07.2025 21:17 Ответить
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Зеля зовсім скис
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24.07.2025 21:17 Ответить
А хто буде перевіряти? Руслан Сєнтябрєвіч?
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24.07.2025 21:19 Ответить
нє-поліграф поліграфіч...
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24.07.2025 21:25 Ответить
увлекательное кино с хеппиэндом с массовкой из лошков. наш гарант-шоумен на это дело мастер
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24.07.2025 21:20 Ответить
Пока Алла Борисовна ездила в Турцию подшефный все просрал!
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24.07.2025 21:20 Ответить
Так поліграф від їхньої брехні нає#неться!
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24.07.2025 21:29 Ответить
Треба перевірити і всю Верховну зРаду.
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24.07.2025 21:30 Ответить
+++
Полько пусть на полиграфе работников ОПУ проверяют работники ОПУ.
А чё? Ведь работников НАБУ будет проверять НАБУ
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24.07.2025 21:43 Ответить
Предлагаю начать полиграф с Дерьмака и Янелоха. Под "сыворотку правды".
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24.07.2025 21:21 Ответить
От Амитал-натрия (этаминал, барбамил) можно и дуба дать тогда им прийдется инсцинировать попытку побега.
А от полиграфа хорошо помогает торчащий в ботинке гвоздь. Только во время ответов нужно на него пяткой надавливать
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24.07.2025 21:54 Ответить
Скажіть, Сергію, а в який момент ви будете підкладати в той ботінок цвях?
А також в який момент ви будете на нього натискати?
П.с. ви, мабуть, дуже любили передачу в гостях у казки ))
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24.07.2025 22:03 Ответить
Как бы вам объяснить. Полиграф сравнивает биотоки при произношении вами заведомо правильных ответов (ваше имя - Олександр) и заведомо лживых (корнет "Вы женщина?"
Вас ориентируют не отвлекаться и произносить однозначные ответы "Да" или "Нет". Если вы, в первую очередь, будете думать о ноющем зубе, картина будет смазана и полиграф покажет курс индийской рупии.
Но...отдавайте себе отчет, тогда они перейдут к паяльнику
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24.07.2025 22:41 Ответить
Сергію, так що з цвяхом? ))
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24.07.2025 23:13 Ответить
Після виступу Малюка і до сбу особливої довіри нкмає
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24.07.2025 21:22 Ответить
І щуку кинули у річку!
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24.07.2025 21:23 Ответить
А всі ці прекрасні люди ж добре знають, що поліграф вже давно не вважається стовідсотковим засобом перевірки на брехню і результати можуть бути скорегованими, як тим, кого перевіряють, так і тими, хто перевіряє.
За бажанням навіть у вільному доступі можна знайти інструкцію, як обманути поліграф.
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24.07.2025 21:27 Ответить
а якшо яйки в двері?
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24.07.2025 21:34 Ответить
Теж не варіант.
Досвід пари тисяч років каже, що під тортурами люди визнають навіть те, чого не робили і ********** самі себе.

Ну хибащо заради любові до мистецтва можна...
Але, якщо ми про естетику, то ефектніше повільно запікати у бронзовому бику. Ніяких гидотних видовищ, крові та нутрощів і акустика гарна. 😁
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24.07.2025 21:46 Ответить
+++
Если бы я носил шляпу, снял бы перед вами
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24.07.2025 21:55 Ответить
було вже , при сралінові , у нас проблема - місця для біломор-каналу немає . Куди після дверей тих що "розкаялися" діватимеш ?
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24.07.2025 21:51 Ответить
Не підкажете, з якого саме часу поліграф вважався стовідсотковим засобом перевірки на брехню? І з якого часу перестав вважатися таким?
Також цікаво було б почути від вас, як же обманути той поліграф?
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24.07.2025 22:00 Ответить
Ну років 30-40 тому його ще вважали майже панацеєю від брехні.
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24.07.2025 22:04 Ответить
Ну добре ))
То як же його обманути?
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24.07.2025 22:09 Ответить
Розрізняють такі види протидії поліграфу:
- фармакологічне;
- психологічне;
- психічне;
- фізичне;
- фізіологічне.
https://polygraph.ua/jak-obmanuti-poligraf-mifi-i-realnist/

Вивчай.
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24.07.2025 22:09 Ответить
Я знаю, які є способи.
Я питаю, як ви його будете обманювати?

Доречі, ви б спочатку прочитали те, що мені скидаєте. Бо там написано, що поліграф не можна обманути )))
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24.07.2025 22:12 Ответить
Я ніяк. Просто не дам згоду. 😁
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24.07.2025 22:15 Ответить
Ну тоді до чого ці понти? ))
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24.07.2025 22:37 Ответить
А ти швидка. 😁

А оті всі інші слова там написані мабуть для тих, хто не засинає на першому реченні.
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24.07.2025 22:16 Ответить
юристи-як вам текст-зеля дурить чи все ок?
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24.07.2025 21:33 Ответить
Поліграф не є навіть доказом в суді. Дійсно, поліграф неважко обійти і є немало способів. Окрім того, вірогідність помилок дуже висока, якщо у піддослідної особи нестабільний емоційний стан, яеий може бути виклтиканий зовсім не питаннями, які задають, а іншими проблемами.
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24.07.2025 21:36 Ответить
Та й питання можна задавати такі і так, щоб ввести будь-яку людину в нестабільний емоційний стан.
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24.07.2025 21:45 Ответить
Не розповідайте дурню, якщо не розбираєтеся в цій темі.
Доречі, висновок поліграфолога є доказом у суді.
Розкажіть нам про "способи, за допомогою яких можна обійти поліграф". Цікаво буде послухати ))
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24.07.2025 21:56 Ответить
потрібно арендувати китайський поліграф ,разом з китайськими спеціалістами ,а за одно із законом,котрий вказуватиме .що 5 тисяч грн є корупційним розміром ,обкрадання українського народу,за котрий смертна кара
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24.07.2025 21:41 Ответить
Самим себе контролювати, хіба ж це не чудово?
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24.07.2025 22:24 Ответить
 
 