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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Качка провел беседу с еврокомиссаром Кос: Украина обеспечит независимость НАБУ и САП

Вице-премьер-министр по европейской интеграции Тарас Качка

Вице-премьер-министр по европейской интеграции Тарас Качка во время разговора с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос заверил ее в гарантии независимости антикоррупционных органов Украины.

Об этом Качка написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Он проинформировал еврокомиссара Кос о поддержанном президентом Владимиром Зеленским "законопроекте, направленном на обеспечение независимости НАБУ и САП".

"Законопроект учитывает беспокойство экспертов и международного сообщества. Украина остается открытой к диалогу с гражданским обществом и партнерами на этом пути", - подчеркнул Качка.

Вице-премьер также подтвердил Кос, что Украина неизменно предана интеграции в ЕС и борьбе с коррупцией - "без всяких сомнений".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП поддержали внесенный Зеленским законопроект, восстанавливающий их независимость

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Вечером 24 июля на сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект президента Украины Владимира Зеленского по усилению полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский рассказал Мерцу о законопроекте, который гарантирует независимость антикоррупционных органов

НАБУ (4400) Еврокомиссия (1493) коррупция (8594) САП (2209) Качка Тарас (54)


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Топ комментарии
+4
Та вже закомпостовано і маски скинуті.
Не вийде дружньої посмішки, коли вже показали дупу.

І Захід цю дупу вже побачив і все дуже добре зрозумів.
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24.07.2025 20:05 Ответить
+3
Качка довів, що він - ілюгер без вдасної думки і позиції. Ще вчора і позавчлра він переконував європейців, що прийнятий закон - найкращий і нічого він не скасовує і не обмежує. Порядна людина на його місці пішла б у відставку або одразу після прийняття закону, доб не виправдовувати дисину із законом, або зараз, коли навіть зелена влада визнала дичину дичиною, зробивши з Качки клоуна.
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24.07.2025 19:50 Ответить
+2
А що качка крякала вчора?
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24.07.2025 19:46 Ответить
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А що качка крякала вчора?
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24.07.2025 19:46 Ответить
"качка" - далі можна не продовжувати...

.
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24.07.2025 20:04 Ответить
Пердоліт...
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24.07.2025 20:18 Ответить
Даже зєля спать ложится,
Пусть єрмак єму пріснітся,
Попу подставляй,
Баю бай!
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24.07.2025 20:21 Ответить
Що воно вирішує?
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24.07.2025 19:48 Ответить
Качка передав представнику ЄС інформацію про проведення рохзслідування, непідкупними Генпрокурором, НАБУ, Сап, ДБР, БЕБ, щодо групи осіб з Урядового кварталу, по факту вчинення ними, державного заколоту???
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24.07.2025 19:49 Ответить
Качка довів, що він - ілюгер без вдасної думки і позиції. Ще вчора і позавчлра він переконував європейців, що прийнятий закон - найкращий і нічого він не скасовує і не обмежує. Порядна людина на його місці пішла б у відставку або одразу після прийняття закону, доб не виправдовувати дисину із законом, або зараз, коли навіть зелена влада визнала дичину дичиною, зробивши з Качки клоуна.
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24.07.2025 19:50 Ответить
Украинцы собстенноручно доказали в 2019 году что голосовали ЗА ЗЕ без собственной мысли и позиции. Позор для таких избирателей будет примером для будущих поколений как Украины, так и других стран!!!
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24.07.2025 20:32 Ответить
Брехня.
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24.07.2025 19:51 Ответить
"розмовляючі голови" - сбрешуть все, що їм Єрмак накаже!
Віри їм НУЛЬ!
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24.07.2025 19:59 Ответить
Качку крякнули!
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24.07.2025 20:23 Ответить
кря кря
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24.07.2025 20:02 Ответить
НАБУ та САП заїли кацапські шпійони, тому ми вирішили їх зарізати

.
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24.07.2025 20:07 Ответить
Та вже закомпостовано і маски скинуті.
Не вийде дружньої посмішки, коли вже показали дупу.

І Захід цю дупу вже побачив і все дуже добре зрозумів.
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24.07.2025 20:05 Ответить
Це такі нові жарти зелено-синіх з Єврокомісією?
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24.07.2025 20:06 Ответить
якась там качка у чомусь там запевнила... А хто така та качка?
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24.07.2025 20:07 Ответить
1Україна на всі100%залежить від донорів ЄС та сша.2 ця zeпадаль хотіла ''через коліно''зламати українців?На що розраховували ці zeдебіли? Може zeпрез зробить правильні висновки і тому числі кадрові.?
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24.07.2025 20:08 Ответить
буратінка почав відверто сцяти в очі ЄС.
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24.07.2025 20:10 Ответить
Лище подивіться на хитрий брехливий писок цього майстра художнього пистьожу.
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24.07.2025 20:11 Ответить
А что скажет СерЛещ
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24.07.2025 20:19 Ответить
Качка?
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24.07.2025 20:23 Ответить
вони усі ж з одного борделю МАРОДЕРНІ й ніхто не сказав давайте одумаємося... Це так показово - оця качка6 якби крикнула своє НІ, то як би вона сиділа в цьому кріслі зараз ??? В якого блд Сірка вони усі братимуть очі- ПРинижені! осміяні! А їхній Ларьчний пахан вишивав учора перед софістами з Ердоганом у той час , коли протести посилалися його нах... а ЗМІ партнерів писали наступну й наступну статтю про його НЕКОНСТИТУЦІЙНІСЬ й абсолютну вину в усіх пройбах України , Шо взяти с вовки ? воно ж під ним, за ним , воно тільки відоси гундосить та підписи ставить а потім міняє під батогом партнерів
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24.07.2025 20:32 Ответить
НУ ШО С НЕВО ВЗЯТЬ???
БИОГРАФИЯ росийськаВИКИпедия -Окончил школу в 1995 году. В школе мечтал стать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 дипломатом и даже готовился поступать в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%98%D0%9C%D0%9E МГИМО, но поступил на обучение по специальности «правоведение» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Криворожский экономический институт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Киевского национального экономического университетаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-website-42 [42], который окончил в 2000 году. По полученной специальности никогда не работалhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-43 [43]
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24.07.2025 20:44 Ответить
Та які можуть бути сумніви? Зеленскій та Єрмак звичайно ж забезпечать вільну дію антикорупційних органів! Там вже справи через одного слугу в Раді, та проти всіх "радників" Єрмака, міністрів, підміністрів, і підпідміністрів, чекають закінчення розслідування! Сядуть усі. Зеля , та Єрмак, якщо пообіцяли, то все! Титанові яйця, це вам не якісь Зелені шмарклі!
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24.07.2025 20:39 Ответить
ОСЬ КИМ ВІН БУВ ДО ВОВИ - я про Качку , і йому наказав ТАТАРОВ з Єрмаком й він сказав ЄСТЬ!

Вице-президент по стратегическому развитию (с января 2014) и и. о. президента (ноябрь 2014 - апрель 2015) Американской торговой палаты в Украине.

Работал менеджером по вопросам регуляторной политики в международных корпорациях, а также в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министерстве юстиции Украины (заместитель директора Государственного департамента по вопросам адаптации законодательства Министерства юстиции).

Был уполномоченным по вопросам предпринимательства при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Государственной фискальной службе Украины(на общественных началах). Руководил «украинским медиа центром реформ» и входил в целевую команду по налоговой реформе при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министерстве финансов Украины.
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24.07.2025 20:49 Ответить
Завгоспа кукла кожен день меле то одне то інше
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24.07.2025 21:02 Ответить
Він - не якийсь персонаж?
Насправді так виглядає?
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24.07.2025 21:23 Ответить
 
 