Качка провел беседу с еврокомиссаром Кос: Украина обеспечит независимость НАБУ и САП

Вице-премьер-министр по европейской интеграции Тарас Качка во время разговора с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос заверил ее в гарантии независимости антикоррупционных органов Украины.

Об этом Качка написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Он проинформировал еврокомиссара Кос о поддержанном президентом Владимиром Зеленским "законопроекте, направленном на обеспечение независимости НАБУ и САП".

"Законопроект учитывает беспокойство экспертов и международного сообщества. Украина остается открытой к диалогу с гражданским обществом и партнерами на этом пути", - подчеркнул Качка.

Вице-премьер также подтвердил Кос, что Украина неизменно предана интеграции в ЕС и борьбе с коррупцией - "без всяких сомнений".

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Вечером 24 июля на сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект президента Украины Владимира Зеленского по усилению полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП.

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