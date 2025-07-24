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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Качка провів розмову з єврокомісаркою Кос: Україна забезпечить незалежність НАБУ і САП

Віцепрем’єр-міністр з європейської інтеграції Тарас Качка

Віцепрем'єр-міністр з європейської інтеграції Тарас Качка під час розмови з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос запевнив її у гарантії незалежності антикорупційних органів України.

Про це Качка написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Він проінформував єврокомісарку Кос про підтриманий президентом Володимиром Зеленським "законопроєкт, спрямований на забезпечення незалежності НАБУ та САП".

"Законопроєкт враховує занепокоєння експертів та міжнародної спільноти. Україна залишається відкритою до діалогу з громадянським суспільством та партнерами на цьому шляху", - наголосив Качка.

Віцепрем'єр також підтвердив Кос, що Україна незмінно віддана інтеграції до ЄС та боротьбі з корупцією — "без жодних сумнівів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ і САП підтримали внесений Зеленським законопроєкт, що відновлює їх незалежність

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Увечері 24 липня на сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо посилення повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розповів Мерцу про законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів

Автор: 

НАБУ (5282) Єврокомісія (2219) корупція (4740) САП (2372) Качка Тарас (133)


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Топ коментарі
+2
Качка довів, що він - ілюгер без вдасної думки і позиції. Ще вчора і позавчлра він переконував європейців, що прийнятий закон - найкращий і нічого він не скасовує і не обмежує. Порядна людина на його місці пішла б у відставку або одразу після прийняття закону, доб не виправдовувати дисину із законом, або зараз, коли навіть зелена влада визнала дичину дичиною, зробивши з Качки клоуна.
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24.07.2025 19:50 Відповісти
+1
А що качка крякала вчора?
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24.07.2025 19:46 Відповісти
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А що качка крякала вчора?
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24.07.2025 19:46 Відповісти
"качка" - далі можна не продовжувати...

.
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24.07.2025 20:04 Відповісти
Кожну ніч крякае.
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24.07.2025 20:07 Відповісти
Пердоліт...
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24.07.2025 20:18 Відповісти
Даже зєля спать ложится,
Пусть єрмак єму пріснітся,
Попу подставляй,
Баю бай!
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24.07.2025 20:21 Відповісти
Що воно вирішує?
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24.07.2025 19:48 Відповісти
Качка передав представнику ЄС інформацію про проведення рохзслідування, непідкупними Генпрокурором, НАБУ, Сап, ДБР, БЕБ, щодо групи осіб з Урядового кварталу, по факту вчинення ними, державного заколоту???
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24.07.2025 19:49 Відповісти
Качка довів, що він - ілюгер без вдасної думки і позиції. Ще вчора і позавчлра він переконував європейців, що прийнятий закон - найкращий і нічого він не скасовує і не обмежує. Порядна людина на його місці пішла б у відставку або одразу після прийняття закону, доб не виправдовувати дисину із законом, або зараз, коли навіть зелена влада визнала дичину дичиною, зробивши з Качки клоуна.
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24.07.2025 19:50 Відповісти
Брехня.
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24.07.2025 19:51 Відповісти
"розмовляючі голови" - сбрешуть все, що їм Єрмак накаже!
Віри їм НУЛЬ!
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24.07.2025 19:59 Відповісти
Качку крякнули!
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24.07.2025 20:23 Відповісти
кря кря
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24.07.2025 20:02 Відповісти
НАБУ та САП заїли кацапські шпійони, тому ми вирішили їх зарізати

.
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24.07.2025 20:07 Відповісти
Та вже закомпостовано і маски скинуті.
Не вийде дружньої посмішки, коли вже показали дупу.

І Захід цю дупу вже побачив і все дуже добре зрозумів.
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24.07.2025 20:05 Відповісти
Це такі нові жарти зелено-синіх з Єврокомісією?
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24.07.2025 20:06 Відповісти
якась там качка у чомусь там запевнила... А хто така та качка?
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24.07.2025 20:07 Відповісти
1Україна на всі100%залежить від донорів ЄС та сша.2 ця zeпадаль хотіла ''через коліно''зламати українців?На що розраховували ці zeдебіли? Може zeпрез зробить правильні висновки і тому числі кадрові.?
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24.07.2025 20:08 Відповісти
буратінка почав відверто сцяти в очі ЄС.
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24.07.2025 20:10 Відповісти
Лище подивіться на хитрий брехливий писок цього майстра художнього пистьожу.
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24.07.2025 20:11 Відповісти
А что скажет СерЛещ
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24.07.2025 20:19 Відповісти
Качка?
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24.07.2025 20:23 Відповісти
 
 