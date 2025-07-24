Качка провів розмову з єврокомісаркою Кос: Україна забезпечить незалежність НАБУ і САП

Віцепрем'єр-міністр з європейської інтеграції Тарас Качка під час розмови з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос запевнив її у гарантії незалежності антикорупційних органів України.

Про це Качка написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Він проінформував єврокомісарку Кос про підтриманий президентом Володимиром Зеленським "законопроєкт, спрямований на забезпечення незалежності НАБУ та САП".

"Законопроєкт враховує занепокоєння експертів та міжнародної спільноти. Україна залишається відкритою до діалогу з громадянським суспільством та партнерами на цьому шляху", - наголосив Качка.

Віцепрем'єр також підтвердив Кос, що Україна незмінно віддана інтеграції до ЄС та боротьбі з корупцією — "без жодних сумнівів".

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Увечері 24 липня на сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо посилення повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП.

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