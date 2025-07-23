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Новини Справа Чернишова Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Тиск протягом справи Чернишова був дуже серйозний, - директор НАБУ Кривонос

Справа Чернишова У НАБУ заявили про тиск

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив про серйозний тиск під час розслідування справи ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова.

Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Можу сказати загально, що тиск протягом цієї справи був дуже серйозний. І під елементами тиску можна багато чого розуміти. Але, дивіться, у цій справі важливий результат, а не те, що їй передувало. Результат досягнений у вигляді пред'явлення повідомлення про підозру. Значить, ми все витримали, продемонстрували ефективність, незалежність, прийшли до результату", - пояснив директор Бюро.

За словами Кривоноса, цей результат є проміжним.

"Підозра - це ще не обвинувальний акт і не остаточне рішення суду. Це все ще далеко попереду. І це змагальний процес, в якому можуть бути представлені докази обох сторін. Це все попереду. Але те, що ми дійшли до повідомлення про підозру в конкретній справі настільки високопосадовій особі, говорить про те, що наші детективи й прокурори здатні розслідувати подібні справи. І в них є всі гарантії незалежності для того, щоб це робити. Попри усі перешкоди, які можуть створюватися на рівні суду" ,- додав він.

Читайте: Підозра Чернишову демонструє, що НАБУ і САП - незалежні інституції, - Кривонос

Справа про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

27 червня ВАКС застосував до Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 002 668 грн із покладенням низки процесуальних обов’язків.

2 липня за віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.

2 липня 2025 року ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем'єра - міністра національної єдності.

Читайте також: Ситуація навколо НАБУ та САП може вплинути на допомогу від ЄС, - Кривонос

Автор: 

НАБУ (5217) Чернишов Олексій (332) Кривонос Семен (58)


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Топ коментарі
+5
Кривоносе, дай чітку інформацію народу і Генеральному прокурору - хто конкретно тиснув на НАБУ !!!! Чому раніше про це не повідомив журналістам і правоохоронцям ??? Срані корупціонери з усіх антикорупційних органів.
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23.07.2025 15:21 Відповісти
+5
ЗЕбіли в ярості,сам "найвеличніший" негодує.Я строк тягнув (7рік),а вони,вони посміли друзів притягувати .Ще б Ваньку Баканова -було б справедливо.
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23.07.2025 15:24 Відповісти
+2
Нічого йому не буде. Потягнуть час і тихо у ліс. Бо якщо присяде, то всі поймуть шо король голий (царь найвеличнийший) і буде занепад карточого будинку.
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23.07.2025 15:16 Відповісти
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НЕ здавайтеся!
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23.07.2025 15:13 Відповісти
побачишь що через пів року нічого не буде, всі забудуть.

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23.07.2025 15:22 Відповісти
Нічого йому не буде. Потягнуть час і тихо у ліс. Бо якщо присяде, то всі поймуть шо король голий (царь найвеличнийший) і буде занепад карточого будинку.
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23.07.2025 15:16 Відповісти
Сам Пуйло в 2022 матюкав НАБУ і АСП! Заважали Зе-шоблу розкрадати Україну!
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23.07.2025 15:20 Відповісти
Кривоносе, дай чітку інформацію народу і Генеральному прокурору - хто конкретно тиснув на НАБУ !!!! Чому раніше про це не повідомив журналістам і правоохоронцям ??? Срані корупціонери з усіх антикорупційних органів.
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23.07.2025 15:21 Відповісти
Ти хто такий , щоб Тобі давати чітку інформацію???Дай Тобі інформацію,то будеш своїми "зеленими" мозгами .як "зелений Василько" вирішувати "проти кого потрібно і проти кого непотрібно"???
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23.07.2025 15:27 Відповісти
Ухилянте, що ти верзеш??? Розберися про що йдеться.
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23.07.2025 15:32 Відповісти
Ти вже розібрався хто такий "ухилянт"?А чи такі "зелені не ухилянти".як Ти , мають якусь юридичну силу розібратися із тими .хто тиснув???
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23.07.2025 15:38 Відповісти
ЗЕбіли в ярості,сам "найвеличніший" негодує.Я строк тягнув (7рік),а вони,вони посміли друзів притягувати .Ще б Ваньку Баканова -було б справедливо.
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23.07.2025 15:24 Відповісти
тиснули і дотиснули, а нєхєр було боятися поки були незалежні, а тепер шістерить вам до пенсії
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23.07.2025 15:29 Відповісти
Можна я трохи про тиск. На мене тисли й тиснуть вже не один десяток років. Я чесна людина. Принаймні я так сам себе вважаю. Наплювати мені на тих хто тисне і їх методи ! Звісно, крім фізичних тортур у катівні. Висновок: на чесну людину тиснути не можливо аніяк. Тоді питання: як "знущались у катівні" з Чернишова ? І про що це НЕСЕ дирехтор кривоніс ? Про своїх катів ? І це чистосєрдєчноє раскаяніє у своіх прєступлєніях ?
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23.07.2025 15:31 Відповісти
Прошло время!есть фейсбук и тому подобное!люди сами себя поставили в программу Я ЛОХ!меня нет нигде в,соц сетях!!!!!!!и небудет!!!мне 55лет!!!я заю как это работает!!!!вы все просто ЛОХИ!!!
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23.07.2025 15:32 Відповісти
Дающии им миллиарды не ха что! Отключить нах интенет и это будет Спасением Человечества!!!!
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23.07.2025 15:34 Відповісти
Кто за ИИ тот дыбил!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.07.2025 15:36 Відповісти
Так чого ж ти мовчав раніше???? Думав поживитись у кума зелебоби???
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23.07.2025 15:37 Відповісти
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23.07.2025 15:40 Відповісти
Ні с того, ні с цього піднявся тиск протягом справи. Сам по собі. До лікаря не звертався. Само перейшло. І це розповідає цілий директор НАБУ. Не завадило би перевірити природу тиска у директора на детекторі брехні.
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23.07.2025 15:43 Відповісти
Он як заспівав пан Кривонос.а 10 років сладко їв та м'яко спав.пане Кривоносе.державу 30 років розкрадали армію теж танки літаки ракети продавали та наживались .а вам і діла до того нема .нахрена ви такі нужні щоб вам носки купляти за долари
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23.07.2025 15:54 Відповісти
 
 