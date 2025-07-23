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Новости Дело Чернышова Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Давление в ходе дела Чернышова было очень серьезным, - директор НАБУ Кривонос

Дело Чернышова В НАБУ заявили о давлении

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос заявил о серьезном давлении во время расследования дела экс-вице-премьера Алексея Чернышова.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Могу сказать в общем, что давление в течение этого дела было очень серьезное. И под элементами давления можно многое понимать. Но, смотрите, в этом деле важен результат, а не то, что ему предшествовало. Результат достигнут в виде предъявления сообщения о подозрении. Значит, мы все выдержали, продемонстрировали эффективность, независимость, пришли к результату", - пояснил директор Бюро.

По словам Кривоноса, этот результат является промежуточным.

"Подозрение - это еще не обвинительный акт и не окончательное решение суда. Это все еще далеко впереди. И это соревновательный процесс, в котором могут быть представлены доказательства обеих сторон. Это все впереди. Но то, что мы дошли до сообщения о подозрении в конкретном деле столь высокопоставленному лицу, говорит о том, что наши детективы и прокуроры способны расследовать подобные дела. И у них есть все гарантии независимости для того, чтобы это делать. Несмотря на все препятствия, которые могут создаваться на уровне суда" ,- добавил он.

Читайте: Подозрение Чернышову демонстрирует, что НАБУ и САП - независимые институты, - Кривонос

Дело о коррупции в Минобновления во времена Чернышова

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

27 июня ВАКС применил к Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.

2 июля за вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.

2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.

Читайте также: Ситуация вокруг НАБУ и САП может повлиять на помощь от ЕС, - Кривонос

Автор: 

НАБУ (4344) Чернышов Алексей (191) Кривонос Семен (46)


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Топ комментарии
+5
Кривоносе, дай чітку інформацію народу і Генеральному прокурору - хто конкретно тиснув на НАБУ !!!! Чому раніше про це не повідомив журналістам і правоохоронцям ??? Срані корупціонери з усіх антикорупційних органів.
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23.07.2025 15:21 Ответить
+5
ЗЕбіли в ярості,сам "найвеличніший" негодує.Я строк тягнув (7рік),а вони,вони посміли друзів притягувати .Ще б Ваньку Баканова -було б справедливо.
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23.07.2025 15:24 Ответить
+2
Нічого йому не буде. Потягнуть час і тихо у ліс. Бо якщо присяде, то всі поймуть шо король голий (царь найвеличнийший) і буде занепад карточого будинку.
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23.07.2025 15:16 Ответить
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НЕ здавайтеся!
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23.07.2025 15:13 Ответить
побачишь що через пів року нічого не буде, всі забудуть.

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23.07.2025 15:22 Ответить
Нічого йому не буде. Потягнуть час і тихо у ліс. Бо якщо присяде, то всі поймуть шо король голий (царь найвеличнийший) і буде занепад карточого будинку.
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23.07.2025 15:16 Ответить
Сам Пуйло в 2022 матюкав НАБУ і АСП! Заважали Зе-шоблу розкрадати Україну!
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23.07.2025 15:20 Ответить
Кривоносе, дай чітку інформацію народу і Генеральному прокурору - хто конкретно тиснув на НАБУ !!!! Чому раніше про це не повідомив журналістам і правоохоронцям ??? Срані корупціонери з усіх антикорупційних органів.
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23.07.2025 15:21 Ответить
Ти хто такий , щоб Тобі давати чітку інформацію???Дай Тобі інформацію,то будеш своїми "зеленими" мозгами .як "зелений Василько" вирішувати "проти кого потрібно і проти кого непотрібно"???
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23.07.2025 15:27 Ответить
Ухилянте, що ти верзеш??? Розберися про що йдеться.
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23.07.2025 15:32 Ответить
Ти вже розібрався хто такий "ухилянт"?А чи такі "зелені не ухилянти".як Ти , мають якусь юридичну силу розібратися із тими .хто тиснув???
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23.07.2025 15:38 Ответить
ЗЕбіли в ярості,сам "найвеличніший" негодує.Я строк тягнув (7рік),а вони,вони посміли друзів притягувати .Ще б Ваньку Баканова -було б справедливо.
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23.07.2025 15:24 Ответить
тиснули і дотиснули, а нєхєр було боятися поки були незалежні, а тепер шістерить вам до пенсії
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23.07.2025 15:29 Ответить
Можна я трохи про тиск. На мене тисли й тиснуть вже не один десяток років. Я чесна людина. Принаймні я так сам себе вважаю. Наплювати мені на тих хто тисне і їх методи ! Звісно, крім фізичних тортур у катівні. Висновок: на чесну людину тиснути не можливо аніяк. Тоді питання: як "знущались у катівні" з Чернишова ? І про що це НЕСЕ дирехтор кривоніс ? Про своїх катів ? І це чистосєрдєчноє раскаяніє у своіх прєступлєніях ?
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23.07.2025 15:31 Ответить
Прошло время!есть фейсбук и тому подобное!люди сами себя поставили в программу Я ЛОХ!меня нет нигде в,соц сетях!!!!!!!и небудет!!!мне 55лет!!!я заю как это работает!!!!вы все просто ЛОХИ!!!
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23.07.2025 15:32 Ответить
Дающии им миллиарды не ха что! Отключить нах интенет и это будет Спасением Человечества!!!!
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23.07.2025 15:34 Ответить
Кто за ИИ тот дыбил!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.07.2025 15:36 Ответить
Так чого ж ти мовчав раніше???? Думав поживитись у кума зелебоби???
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23.07.2025 15:37 Ответить
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23.07.2025 15:40 Ответить
Ні с того, ні с цього піднявся тиск протягом справи. Сам по собі. До лікаря не звертався. Само перейшло. І це розповідає цілий директор НАБУ. Не завадило би перевірити природу тиска у директора на детекторі брехні.
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23.07.2025 15:43 Ответить
І до ворожки не ходи. Рука руку миє. Особливо коли вони БРУДНІ та ще й в крові наших захисників.
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23.07.2025 16:24 Ответить
Он як заспівав пан Кривонос.а 10 років сладко їв та м'яко спав.пане Кривоносе.державу 30 років розкрадали армію теж танки літаки ракети продавали та наживались .а вам і діла до того нема .нахрена ви такі нужні щоб вам носки купляти за долари
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23.07.2025 15:54 Ответить
ОТАКОЇ ! Зі злочинця в постраждалі ! А картату ковдру йому ще зарано ?
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23.07.2025 16:23 Ответить
Тепер буде "порядок"!! Усі справи з НАБУ, більш меньше знакові заберуть через Генерального в інші органи - і похерять!! Крапка! Перемога над корупцією! Немає вироку суду - людина невинна!! Роби Міністр далі, які такі хабарі??? Це подяка!!
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23.07.2025 16:24 Ответить
 
 