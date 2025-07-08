РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13501 посетитель онлайн
Новости Дело Чернышова
1 105 34

Подозрение Чернышову демонстрирует, что НАБУ и САП - независимые институты, - Кривонос

Директор НАБУ Кривонос прокомментировал дело Чернышова

Подозрение вице-премьер-министру Алексею Чернышову является показателем того, что НАБУ и САП являются независимыми институтами.

Об этом в интервью Укринформу заявил директор Бюро Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в деле Чернышова основное - достигнутый результат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль сообщил, что отстранение Чернышова негативно повлияет на работу правительства, - НАБУ

"Предъявлены подозрения всем фигурантам уголовного производства и самое главное - вручено подозрение действующему вице-премьер-министру, самому высокому должностному лицу в системе органов исполнительной власти, которое когда-либо получало подозрение от НАБУ и вообще от правоохранительных органов, если не учитывать премьер-министра, который уже был бывшим в 1990-е годы (Павел Лазаренко, - ред.). А если говорить о современной истории Украины, после Майдана, то вице-премьер-министр - самый высокий чиновник в системе исполнительной власти, который во время своего пребывания в должности, сохраняя соответствующее влияние, получил подозрение от НАБУ. Я считаю, что подозрение вице-премьер-министру демонстрирует, что НАБУ и САП - абсолютно независимые институты", - пояснил Кривонос.

Директор НАБУ отметил, что вице-премьер-министр не избежал ответственности.

"Значит, никому ничего не удалось, даже если и пытались. И еще раз подчеркиваю, НАБУ и САП - абсолютно независимые органы. Когда мы видим результат по делу, то о каких договоренностях может идти речь? Это все слухи и конспирология", - подытожил он.

Читайте: Чернышов нанял адвокатов за 2,2 миллиона сразу после возвращения в Украину

Дело о коррупции в Минобновления во времена Чернышова

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

27 июня ВАКС применил к Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.

2 июля за вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.

2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.

Читайте также: САП изучает информацию СМИ о залогодателях, которые внесли 120 млн грн за Чернышова, - прокурор

Автор: 

НАБУ (4244) Чернышов Алексей (189) Кривонос Семен (33)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Те що ЗЄлін кум ще не звільнений демонструє, що НАБУ і САП нічого не вирішують.
показать весь комментарий
08.07.2025 14:42 Ответить
+11
діючий віце премьєр з оголошеною підозрою - це українське но хау.
вчись Європа!
показать весь комментарий
08.07.2025 14:39 Ответить
+9
Незалежні це коли отримає 10 років буцегарні, а так це схематоз і пил у вічі
показать весь комментарий
08.07.2025 14:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Курчат по осені рахують
показать весь комментарий
08.07.2025 14:31 Ответить
Підозра не дорівнює посадці. Цих підозр нашльопали вже тисячі, але реальних посадок так і немає
показать весь комментарий
08.07.2025 14:31 Ответить
А те шо Чернишов "підтягує" свою "роботу" в Кабміні - це як?
показать весь комментарий
08.07.2025 14:32 Ответить
Це називається майстри імітації рулять стікаючою кров"ю країною.
показать весь комментарий
08.07.2025 15:19 Ответить
Незалежні це коли отримає 10 років буцегарні, а так це схематоз і пил у вічі
показать весь комментарий
08.07.2025 14:33 Ответить
Уряд ЄрамкоШмигаля відмінив призначення вибраного конкурсною комісією керівника БЕБ ( за участю та вирішальним голосом іноземних спостерігачів), тут о НАБУ та САП іграєм а там бабло в сундуки афшорім ???
показать весь комментарий
08.07.2025 15:17 Ответить
Підозра - это сигнал, мол "делись" и свободен
показать весь комментарий
08.07.2025 14:34 Ответить
Хаааааааааааа хаааааа хааааааа Людиииии зупиніть мене ,я не можу зупинитись від сміхуууууууу!
показать весь комментарий
08.07.2025 14:36 Ответить
Рєстрація, то так, а то що, Кривонос пургу розганяє, то є факт.
Це називається " операція по відмазуванню корєша Зеленьського". Підозр наклепати- Дай Боже, щоб пеперу вистачило. Як може бути, що чувак, що розкрадав бюджет і отримав ОФІЦІЙНУ ПІДОЗРУ У ЗЛОЧИНІ, прауює на вищій державній посаді?
Як воно, буде зустрічатися із іноземними посадовцями?
Це чергове обливання репутації Держави Україна у бруді.
Хоча Зебіло- дебілам і самому ГоловЗебілу- по барабану. Воно вже " нєбожітєль"
показать весь комментарий
08.07.2025 14:47 Ответить
а шо чернишов вже відсторонений від виконання обовьязків віце премьєра хочя б на чяс слідства?
показать весь комментарий
08.07.2025 14:37 Ответить
Фізія у Чернишова хітрюща
показать весь комментарий
08.07.2025 14:38 Ответить
діючий віце премьєр з оголошеною підозрою - це українське но хау.
вчись Європа!
показать весь комментарий
08.07.2025 14:39 Ответить
в потім Трамп у всьому винен
показать весь комментарий
08.07.2025 14:57 Ответить
не чіпайте рафіка, дуже вас прошу - він в нас нервовий...
показать весь комментарий
08.07.2025 15:16 Ответить
Скільки в ліс пішло?
показать весь комментарий
08.07.2025 14:41 Ответить
Те що ЗЄлін кум ще не звільнений демонструє, що НАБУ і САП нічого не вирішують.
показать весь комментарий
08.07.2025 14:42 Ответить
Ця підозра демонструє, що Зелені ... аси! Всі без вийнятку...
показать весь комментарий
08.07.2025 14:43 Ответить
Та да незалежні.
С3,14здив 1 000 000 000 за рахунок життів солдат, вілкатив 12% відкупного в бюджет і вільнийчк птах і на посаді залишився як цей шнобастий кум Ze.
показать весь комментарий
08.07.2025 14:46 Ответить
в розумінні, від них нічого не залежить. не вони вирішують, вони тільки "під козирьок" беруть.
показать весь комментарий
08.07.2025 14:49 Ответить
Або їм дали дозвіл, щоб виглядали крутими, бо вже ЄС нервує
показать весь комментарий
08.07.2025 14:53 Ответить
це якийсь розгул демократії просто!
показать весь комментарий
08.07.2025 14:53 Ответить
А то що він не сидить (як і всі інші) демонструє, що українські інституції ще й не позбавлені гуманізму.
показать весь комментарий
08.07.2025 14:58 Ответить
Курчат по осені рахують.
показать весь комментарий
08.07.2025 15:03 Ответить
Коли буде вирок???????????? А воно ДОСІ МІНІСТР!! Навіть не відсторонений!! Так,що підозри можно засунути у ........САП....або глибше
показать весь комментарий
08.07.2025 15:06 Ответить
Лауреат Шнобелівської премії!
показать весь комментарий
08.07.2025 15:08 Ответить
в украине ничего нет независимого- только интересы можновладцев
показать весь комментарий
08.07.2025 15:08 Ответить
потужно. це перемога
показать весь комментарий
08.07.2025 15:09 Ответить
Не вірю.Чому не звільнений Чернишов?Чому "сприснув"від кримінального переслідування татаров?
показать весь комментарий
08.07.2025 15:12 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2025 15:37 Ответить
демонструє, що далі ланцюга не гавкають
показать весь комментарий
08.07.2025 15:46 Ответить
Вистава , і не більше.
показать весь комментарий
08.07.2025 15:54 Ответить
Підозра це імітація...
Чекаємо на конфіскацію і позбавлення волі.
показать весь комментарий
08.07.2025 16:05 Ответить
 
 