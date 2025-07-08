Подозрение Чернышову демонстрирует, что НАБУ и САП - независимые институты, - Кривонос

Подозрение вице-премьер-министру Алексею Чернышову является показателем того, что НАБУ и САП являются независимыми институтами.

Об этом в интервью Укринформу заявил директор Бюро Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в деле Чернышова основное - достигнутый результат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль сообщил, что отстранение Чернышова негативно повлияет на работу правительства, - НАБУ

"Предъявлены подозрения всем фигурантам уголовного производства и самое главное - вручено подозрение действующему вице-премьер-министру, самому высокому должностному лицу в системе органов исполнительной власти, которое когда-либо получало подозрение от НАБУ и вообще от правоохранительных органов, если не учитывать премьер-министра, который уже был бывшим в 1990-е годы (Павел Лазаренко, - ред.). А если говорить о современной истории Украины, после Майдана, то вице-премьер-министр - самый высокий чиновник в системе исполнительной власти, который во время своего пребывания в должности, сохраняя соответствующее влияние, получил подозрение от НАБУ. Я считаю, что подозрение вице-премьер-министру демонстрирует, что НАБУ и САП - абсолютно независимые институты", - пояснил Кривонос.

Директор НАБУ отметил, что вице-премьер-министр не избежал ответственности.

"Значит, никому ничего не удалось, даже если и пытались. И еще раз подчеркиваю, НАБУ и САП - абсолютно независимые органы. Когда мы видим результат по делу, то о каких договоренностях может идти речь? Это все слухи и конспирология", - подытожил он.

Читайте: Чернышов нанял адвокатов за 2,2 миллиона сразу после возвращения в Украину

Дело о коррупции в Минобновления во времена Чернышова

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

27 июня ВАКС применил к Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.

2 июля за вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.

2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.

Читайте также: САП изучает информацию СМИ о залогодателях, которые внесли 120 млн грн за Чернышова, - прокурор