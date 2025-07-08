Подозрение Чернышову демонстрирует, что НАБУ и САП - независимые институты, - Кривонос
Подозрение вице-премьер-министру Алексею Чернышову является показателем того, что НАБУ и САП являются независимыми институтами.
Об этом в интервью Укринформу заявил директор Бюро Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в деле Чернышова основное - достигнутый результат.
"Предъявлены подозрения всем фигурантам уголовного производства и самое главное - вручено подозрение действующему вице-премьер-министру, самому высокому должностному лицу в системе органов исполнительной власти, которое когда-либо получало подозрение от НАБУ и вообще от правоохранительных органов, если не учитывать премьер-министра, который уже был бывшим в 1990-е годы (Павел Лазаренко, - ред.). А если говорить о современной истории Украины, после Майдана, то вице-премьер-министр - самый высокий чиновник в системе исполнительной власти, который во время своего пребывания в должности, сохраняя соответствующее влияние, получил подозрение от НАБУ. Я считаю, что подозрение вице-премьер-министру демонстрирует, что НАБУ и САП - абсолютно независимые институты", - пояснил Кривонос.
Директор НАБУ отметил, что вице-премьер-министр не избежал ответственности.
"Значит, никому ничего не удалось, даже если и пытались. И еще раз подчеркиваю, НАБУ и САП - абсолютно независимые органы. Когда мы видим результат по делу, то о каких договоренностях может идти речь? Это все слухи и конспирология", - подытожил он.
Дело о коррупции в Минобновления во времена Чернышова
На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.
13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.
На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.
По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
27 июня ВАКС применил к Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.
2 июля за вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.
2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.
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Це називається " операція по відмазуванню корєша Зеленьського". Підозр наклепати- Дай Боже, щоб пеперу вистачило. Як може бути, що чувак, що розкрадав бюджет і отримав ОФІЦІЙНУ ПІДОЗРУ У ЗЛОЧИНІ, прауює на вищій державній посаді?
Як воно, буде зустрічатися із іноземними посадовцями?
Це чергове обливання репутації Держави Україна у бруді.
Хоча Зебіло- дебілам і самому ГоловЗебілу- по барабану. Воно вже " нєбожітєль"
вчись Європа!
С3,14здив 1 000 000 000 за рахунок життів солдат, вілкатив 12% відкупного в бюджет і вільнийчк птах і на посаді залишився як цей шнобастий кум Ze.
Чекаємо на конфіскацію і позбавлення волі.