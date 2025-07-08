Підозра Чернишову демонструє, що НАБУ і САП - незалежні інституції, - Кривонос

Підозра віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову є показником того, що НАБУ та САП є незалежними інституціями.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив директор Бюро Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у справі Чернишова основне - досягнутий результат.

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"Пред'явлені підозри всім фігурантам кримінального провадження і найголовніше – вручена підозра чинному віцепрем'єр-міністру, найвищій посадовій особі в системі органів виконавчої влади, яка коли-небудь отримувала підозру від НАБУ і взагалі від правоохоронних органів, якщо не враховувати прем’єр-міністра, котрий уже був колишнім у 1990-ті роки (Павло Лазаренко, – ред.). А коли говорити про сучасну історію України, після Майдану, то віцепрем’єр-міністр – найвищий посадовець у системі виконавчої влади, який під час свого перебування на посаді, зберігаючи відповідний вплив, отримав підозру від НАБУ. Я вважаю, що підозра віцепрем’єр-міністру демонструє, що НАБУ і САП – абсолютно незалежні інституції", - пояснив Кривонос.

Директор НАБУ зауважив, що віцепрем’єр-міністр не уник відповідальності.

"Значить, нікому нічого не вдалося, навіть якщо і намагалися. І ще раз підкреслюю, НАБУ і САП – абсолютно незалежні органи. Коли ми бачимо результат у справі, то про які домовленості може йти мова? Це все чутки і конспірологія", - підсумував він.

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Справа про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

27 червня ВАКС застосував до Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 002 668 грн із покладенням низки процесуальних обов’язків.

2 липня за віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.

2 липня 2025 року ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем'єра - міністра національної єдності.

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