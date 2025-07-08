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Новини Справа Чернишова
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Підозра Чернишову демонструє, що НАБУ і САП - незалежні інституції, - Кривонос

Директор НАБУ Кривонос прокоментував справу Чернишова

Підозра віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову є показником того, що НАБУ та САП є незалежними інституціями.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив директор Бюро Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у справі Чернишова основне - досягнутий результат.

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"Пред'явлені підозри всім фігурантам кримінального провадження і найголовніше – вручена підозра чинному віцепрем'єр-міністру, найвищій посадовій особі в системі органів виконавчої влади, яка коли-небудь отримувала підозру від НАБУ і взагалі від правоохоронних органів, якщо не враховувати прем’єр-міністра, котрий уже був колишнім у 1990-ті роки (Павло Лазаренко, – ред.). А коли говорити про сучасну історію України, після Майдану, то віцепрем’єр-міністр – найвищий посадовець у системі виконавчої влади, який під час свого перебування на посаді, зберігаючи відповідний вплив, отримав підозру від НАБУ. Я вважаю, що підозра віцепрем’єр-міністру демонструє, що НАБУ і САП – абсолютно незалежні інституції", - пояснив Кривонос.

Директор НАБУ зауважив, що віцепрем’єр-міністр не уник відповідальності.

"Значить, нікому нічого не вдалося, навіть якщо і намагалися. І ще раз підкреслюю, НАБУ і САП – абсолютно незалежні органи. Коли ми бачимо результат у справі, то про які домовленості може йти мова? Це все чутки і конспірологія", - підсумував він.

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Справа про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

27 червня ВАКС застосував до Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 002 668 грн із покладенням низки процесуальних обов’язків.

2 липня за віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.

2 липня 2025 року ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем'єра - міністра національної єдності.

Читайте також: САП вивчає інформацію ЗМІ про заставодавців, які внесли 120 млн грн за Чернишова, - прокурор

Автор: 

НАБУ (5120) Чернишов Олексій (330) Кривонос Семен (44)


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Топ коментарі
+8
Те що ЗЄлін кум ще не звільнений демонструє, що НАБУ і САП нічого не вирішують.
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08.07.2025 14:42 Відповісти
+7
діючий віце премьєр з оголошеною підозрою - це українське но хау.
вчись Європа!
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08.07.2025 14:39 Відповісти
+4
Незалежні це коли отримає 10 років буцегарні, а так це схематоз і пил у вічі
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08.07.2025 14:33 Відповісти
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Курчат по осені рахують
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08.07.2025 14:31 Відповісти
Підозра не дорівнює посадці. Цих підозр нашльопали вже тисячі, але реальних посадок так і немає
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08.07.2025 14:31 Відповісти
А те шо Чернишов "підтягує" свою "роботу" в Кабміні - це як?
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08.07.2025 14:32 Відповісти
Це називається майстри імітації рулять стікаючою кров"ю країною.
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08.07.2025 15:19 Відповісти
Незалежні це коли отримає 10 років буцегарні, а так це схематоз і пил у вічі
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08.07.2025 14:33 Відповісти
Уряд ЄрамкоШмигаля відмінив призначення вибраного конкурсною комісією керівника БЕБ ( за участю та вирішальним голосом іноземних спостерігачів), тут о НАБУ та САП іграєм а там бабло в сундуки афшорім ???
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08.07.2025 15:17 Відповісти
Підозра - это сигнал, мол "делись" и свободен
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08.07.2025 14:34 Відповісти
Хаааааааааааа хаааааа хааааааа Людиииии зупиніть мене ,я не можу зупинитись від сміхуууууууу!
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08.07.2025 14:36 Відповісти
Ви ще не дорослі до розуміння, ось і ржете
Sem Ivan

Реєстрація: 14.05.2025
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08.07.2025 14:39 Відповісти
Рєстрація, то так, а то що, Кривонос пургу розганяє, то є факт.
Це називається " операція по відмазуванню корєша Зеленьського". Підозр наклепати- Дай Боже, щоб пеперу вистачило. Як може бути, що чувак, що розкрадав бюджет і отримав ОФІЦІЙНУ ПІДОЗРУ У ЗЛОЧИНІ, прауює на вищій державній посаді?
Як воно, буде зустрічатися із іноземними посадовцями?
Це чергове обливання репутації Держави Україна у бруді.
Хоча Зебіло- дебілам і самому ГоловЗебілу- по барабану. Воно вже " нєбожітєль"
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08.07.2025 14:47 Відповісти
а шо чернишов вже відсторонений від виконання обовьязків віце премьєра хочя б на чяс слідства?
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08.07.2025 14:37 Відповісти
Фізія у Чернишова хітрюща
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08.07.2025 14:38 Відповісти
діючий віце премьєр з оголошеною підозрою - це українське но хау.
вчись Європа!
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08.07.2025 14:39 Відповісти
в потім Трамп у всьому винен
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08.07.2025 14:57 Відповісти
не чіпайте рафіка, дуже вас прошу - він в нас нервовий...
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08.07.2025 15:16 Відповісти
Скільки в ліс пішло?
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08.07.2025 14:41 Відповісти
Те що ЗЄлін кум ще не звільнений демонструє, що НАБУ і САП нічого не вирішують.
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08.07.2025 14:42 Відповісти
Ця підозра демонструє, що Зелені ... аси! Всі без вийнятку...
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08.07.2025 14:43 Відповісти
Та да незалежні.
С3,14здив 1 000 000 000 за рахунок життів солдат, вілкатив 12% відкупного в бюджет і вільнийчк птах і на посаді залишився як цей шнобастий кум Ze.
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08.07.2025 14:46 Відповісти
в розумінні, від них нічого не залежить. не вони вирішують, вони тільки "під козирьок" беруть.
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08.07.2025 14:49 Відповісти
Або їм дали дозвіл, щоб виглядали крутими, бо вже ЄС нервує
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08.07.2025 14:53 Відповісти
це якийсь розгул демократії просто!
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08.07.2025 14:53 Відповісти
А то що він не сидить (як і всі інші) демонструє, що українські інституції ще й не позбавлені гуманізму.
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08.07.2025 14:58 Відповісти
Курчат по осені рахують.
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08.07.2025 15:03 Відповісти
Коли буде вирок???????????? А воно ДОСІ МІНІСТР!! Навіть не відсторонений!! Так,що підозри можно засунути у ........САП....або глибше
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08.07.2025 15:06 Відповісти
никогда- бо носата шида друг прензидента
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08.07.2025 15:09 Відповісти
Лауреат Шнобелівської премії!
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08.07.2025 15:08 Відповісти
в украине ничего нет независимого- только интересы можновладцев
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08.07.2025 15:08 Відповісти
потужно. це перемога
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08.07.2025 15:09 Відповісти
Не вірю.Чому не звільнений Чернишов?Чому "сприснув"від кримінального переслідування татаров?
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08.07.2025 15:12 Відповісти
 
 