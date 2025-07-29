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Новости Расследование Bihus.Info о Чернышеве
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Чернышев скрыл недвижимость на миллионы долларов в Козине. ВИДЕО

Экс-вице-премьер Алексей Чернышов связан с масштабным строительством в Козине на миллионы долларов.

Об этом говорится в расследовании BIHUS.Info, передает Цензор.НЕТ.

"Этим летом детективы НАБУ впервые вручили подозрение (тогда еще) действующему министру и вице-премьеру Алексею Чернышеву - человеку из близкого круга президента. В то же время коррупционное дело со взяткой в виде скидок на несколько квартир "подсветило" еще нескольких интересных персонажей, которые связали уже экс-министра Чернышова с масштабным строительством в Козине на миллионы долларов", - рассказывают расследователи.

Также читайте: Десятка самых громких антикоррупционных дел НАБУ и САП: Среди фигурантов - Чернышов, Кириленко и Смирнов

Автор: 

коррупция (8601) расследование (3059) Чернышов Алексей (193)


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Топ комментарии
+19
Хрипатий куманьок відмаже!
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29.07.2025 19:36 Ответить
+17
Його ГУР та СБУ від НАБУ охороняють.
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29.07.2025 19:43 Ответить
+11
Сайгак.
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29.07.2025 19:45 Ответить
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Хрипатий куманьок відмаже!
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29.07.2025 19:36 Ответить
Ловлять?
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29.07.2025 19:37 Ответить
Його ГУР та СБУ від НАБУ охороняють.
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29.07.2025 19:43 Ответить
Не завжди коту масляна - Портнов теж думав шо він вічний рішала а попав в місце вічної охоти - індіанці не дадуть збрехати
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29.07.2025 19:48 Ответить
Портнова такі ж уйобки, як він сам, завалили. Конфлікт інтересів.

Поки ЗЄ на Банковій, нічого Чернишову не загрожує.
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29.07.2025 19:53 Ответить
Чуйка шо це його Україна прибрала - дохера знав - нема людини і немає проблем
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29.07.2025 20:01 Ответить
Ця чуйка виросла в тебе із фсб.
Порнов за десятиріччя участі у рейдерських захопленнях бізнесу,ьне міг закінчиии інакше.
Ворогів серед впливових бізнесменів Портнов нажив як цуцик бліх.
Так, що ваша фсб, гуляє лісом, разом із конспірологією
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29.07.2025 20:14 Ответить
Ахметов в свій час багато *********** - чого ж його братки не прибрали?
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29.07.2025 20:18 Ответить
Піди до медведчука та спитай, він краще знає.
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29.07.2025 20:43 Ответить
Ти ж мене запитуєш - то я тобі й відповів - яволь!
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29.07.2025 20:46 Ответить
якщо і попав, то як вгодований хряк, на якого весь час полюватимуть індіанці
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29.07.2025 20:22 Ответить
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29.07.2025 19:51 Ответить
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29.07.2025 20:00 Ответить
Щось він дуже сурьйозний, нє - не схожий на вєсьолого і находчівого
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29.07.2025 20:34 Ответить
Та не може бути він самий чесний і самий зелений серед зелених.
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29.07.2025 19:38 Ответить
та ні! брехня! він чесний як і вся влада!
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29.07.2025 19:39 Ответить
Я звичайно вибачаюсь, але в цього хлопа якийсь шнобель підозрілий. Може кошерний?
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29.07.2025 19:40 Ответить
Сайгак.
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29.07.2025 19:45 Ответить
Носато-пейсатий фітіль
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29.07.2025 20:31 Ответить
Має проходити по підозрі як держслужбовець? Масштабне будівництво в Украіні. Це добре, чи не дуже?
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29.07.2025 19:46 Ответить
Та ти шо? Бігус, окрім боротьби з клятими ухилянтами, щось ще й розслідує?
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29.07.2025 19:51 Ответить
- Українці! Я вкрав від вас мільярд. Давайте єднатись!
Чернишов. Кум Єлени Зєлєнской.
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29.07.2025 19:56 Ответить
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29.07.2025 20:07 Ответить
У кожного з них, своє персональне кладовище з вбитих українців.
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29.07.2025 20:16 Ответить
А єврик Чернишов все сміється! Над нами, напевно?
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29.07.2025 20:30 Ответить
Покусилия на св'яте зелені!
дЄермаку !
Ви що рамси поплутали?
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29.07.2025 20:32 Ответить
Зельцман, іди на...! І кума свого Чернишова прихопи...
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29.07.2025 20:33 Ответить
BIHUS.Info на гаманець Зеленського наїхали?!!
Неймовірно!
Схоже вплав та влада Зеленського остаточно ПОСИПАЛИСЯ.
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29.07.2025 20:38 Ответить
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29.07.2025 20:40 Ответить
єрмак і ко хочуть його змінити (фсб зуб дає). Але як? За законом, у разі складання повноважень його має замістити голова вр, тобто, уйобище стефанчук. Якщо і той відмовиться, тоді... а що тоді? Уряд національної єдності на чолі з ким? Свириденкою чи єрмаком? А що робити з тим зеленим збродом у вр? Вони ж розбіжаться, як криси. ****, хоч до орбана приєднуйся...
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29.07.2025 20:42 Ответить
Невже посадять ???
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29.07.2025 20:43 Ответить
Ой як несподівано!!!!
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29.07.2025 21:01 Ответить
харя крадія як не крути......має сидіти тварина з повною конфіскацією
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29.07.2025 21:02 Ответить
то результат кропіткої роботи міністерства єднання земельних ділянок.
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29.07.2025 21:09 Ответить
Розширення спецури треба використати для фізичного знищення тварюк з болот.
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29.07.2025 21:09 Ответить
 
 