Чернышев скрыл недвижимость на миллионы долларов в Козине. ВИДЕО
Экс-вице-премьер Алексей Чернышов связан с масштабным строительством в Козине на миллионы долларов.
Об этом говорится в расследовании BIHUS.Info, передает Цензор.НЕТ.
"Этим летом детективы НАБУ впервые вручили подозрение (тогда еще) действующему министру и вице-премьеру Алексею Чернышеву - человеку из близкого круга президента. В то же время коррупционное дело со взяткой в виде скидок на несколько квартир "подсветило" еще нескольких интересных персонажей, которые связали уже экс-министра Чернышова с масштабным строительством в Козине на миллионы долларов", - рассказывают расследователи.
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+19 Погрібний Олександр
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Поки ЗЄ на Банковій, нічого Чернишову не загрожує.
Порнов за десятиріччя участі у рейдерських захопленнях бізнесу,ьне міг закінчиии інакше.
Ворогів серед впливових бізнесменів Портнов нажив як цуцик бліх.
Так, що ваша фсб, гуляє лісом, разом із конспірологією
Чернишов. Кум Єлени Зєлєнской.
дЄермаку !
Ви що рамси поплутали?
Неймовірно!
Схоже вплав та влада Зеленського остаточно ПОСИПАЛИСЯ.