Чернышев скрыл недвижимость на миллионы долларов в Козине. ВИДЕО

Экс-вице-премьер Алексей Чернышов связан с масштабным строительством в Козине на миллионы долларов.

Об этом говорится в расследовании BIHUS.Info, передает Цензор.НЕТ.

"Этим летом детективы НАБУ впервые вручили подозрение (тогда еще) действующему министру и вице-премьеру Алексею Чернышеву - человеку из близкого круга президента. В то же время коррупционное дело со взяткой в виде скидок на несколько квартир "подсветило" еще нескольких интересных персонажей, которые связали уже экс-министра Чернышова с масштабным строительством в Козине на миллионы долларов", - рассказывают расследователи.

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