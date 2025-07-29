Чернишов приховав нерухомість на мільйони доларів у Козині. ВIДЕО

Ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов пов'язаний з масштабним будівництвом у Козині на мільйони доларів.

Про це йдеться в розслідуванні BIHUS.Info, передає Цензор.НЕТ.

"Цього літа детективи НАБУ вперше вручили підозру (тоді ще) діючому міністру і віцепрем’єру Олексію Чернишову – людині з близького кола Президента. Водночас корупційна справа з хабарем у вигляді знижок на кілька квартир "підсвітила" ще кількох цікавих персонажів, які пов’язали вже ексміністра Чернишова з масштабним будівництвом у Козині на мільйони доларів", - розповідають розслідувачі.

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