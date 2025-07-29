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Новини Розслідування Bihus.Info про Чернишова
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Чернишов приховав нерухомість на мільйони доларів у Козині. ВIДЕО

Ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов пов'язаний з масштабним будівництвом у Козині на мільйони доларів.

Про це йдеться в розслідуванні BIHUS.Info, передає Цензор.НЕТ.

"Цього літа детективи НАБУ вперше вручили підозру (тоді ще) діючому міністру і віцепрем’єру Олексію Чернишову – людині з близького кола Президента. Водночас корупційна справа з хабарем у вигляді знижок на кілька квартир "підсвітила" ще кількох цікавих персонажів, які пов’язали вже ексміністра Чернишова з масштабним будівництвом у Козині на мільйони доларів", - розповідають розслідувачі.

Також читайте: Десятка найгучніших антикорупційних справ НАБУ і САП: Серед фігурантів - Чернишов, Кириленко та Смирнов

Автор: 

корупція (4747) розслідування (2289) Чернишов Олексій (336)


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Топ коментарі
+15
Хрипатий куманьок відмаже!
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29.07.2025 19:36 Відповісти
+13
Його ГУР та СБУ від НАБУ охороняють.
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29.07.2025 19:43 Відповісти
+8
Не завжди коту масляна - Портнов теж думав шо він вічний рішала а попав в місце вічної охоти - індіанці не дадуть збрехати
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29.07.2025 19:48 Відповісти
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Хрипатий куманьок відмаже!
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29.07.2025 19:36 Відповісти
Ловлять?
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29.07.2025 19:37 Відповісти
Його ГУР та СБУ від НАБУ охороняють.
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29.07.2025 19:43 Відповісти
Не завжди коту масляна - Портнов теж думав шо він вічний рішала а попав в місце вічної охоти - індіанці не дадуть збрехати
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29.07.2025 19:48 Відповісти
Портнова такі ж уйобки, як він сам, завалили. Конфлікт інтересів.

Поки ЗЄ на Банковій, нічого Чернишову не загрожує.
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29.07.2025 19:53 Відповісти
Чуйка шо це його Україна прибрала - дохера знав - нема людини і немає проблем
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29.07.2025 20:01 Відповісти
Ця чуйка виросла в тебе із фсб.
Порнов за десятиріччя участі у рейдерських захопленнях бізнесу,ьне міг закінчиии інакше.
Ворогів серед впливових бізнесменів Портнов нажив як цуцик бліх.
Так, що ваша фсб, гуляє лісом, разом із конспірологією
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29.07.2025 20:14 Відповісти
Ахметов в свій час багато *********** - чого ж його братки не прибрали?
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29.07.2025 20:18 Відповісти
якщо і попав, то як вгодований хряк, на якого весь час полюватимуть індіанці
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29.07.2025 20:22 Відповісти
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29.07.2025 19:51 Відповісти
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29.07.2025 20:00 Відповісти
Щось він дуже сурьйозний, нє - не схожий на вєсьолого і находчівого
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29.07.2025 20:34 Відповісти
Та не може бути він самий чесний і самий зелений серед зелених.
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29.07.2025 19:38 Відповісти
та ні! брехня! він чесний як і вся влада!
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29.07.2025 19:39 Відповісти
Я звичайно вибачаюсь, але в цього хлопа якийсь шнобель підозрілий. Може кошерний?
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29.07.2025 19:40 Відповісти
Сайгак.
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29.07.2025 19:45 Відповісти
Носато-пейсатий фітіль
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29.07.2025 20:31 Відповісти
Має проходити по підозрі як держслужбовець? Масштабне будівництво в Украіні. Це добре, чи не дуже?
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29.07.2025 19:46 Відповісти
Та ти шо? Бігус, окрім боротьби з клятими ухилянтами, щось ще й розслідує?
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29.07.2025 19:51 Відповісти
- Українці! Я вкрав від вас мільярд. Давайте єднатись!
Чернишов. Кум Єлени Зєлєнской.
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29.07.2025 19:56 Відповісти
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29.07.2025 20:07 Відповісти
У кожного з них, своє персональне кладовище з вбитих українців.
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29.07.2025 20:16 Відповісти
А єврик Чернишов все сміється! Над нами, напевно?
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29.07.2025 20:30 Відповісти
Покусилия на св'яте зелені!
дЄермаку !
Ви що рамси поплутали?
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29.07.2025 20:32 Відповісти
Зельцман, іди на...! І кума свого Чернишова прихопи...
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29.07.2025 20:33 Відповісти
 
 