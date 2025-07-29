Чернишов приховав нерухомість на мільйони доларів у Козині. ВIДЕО
Ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов пов'язаний з масштабним будівництвом у Козині на мільйони доларів.
Про це йдеться в розслідуванні BIHUS.Info, передає Цензор.НЕТ.
"Цього літа детективи НАБУ вперше вручили підозру (тоді ще) діючому міністру і віцепрем’єру Олексію Чернишову – людині з близького кола Президента. Водночас корупційна справа з хабарем у вигляді знижок на кілька квартир "підсвітила" ще кількох цікавих персонажів, які пов’язали вже ексміністра Чернишова з масштабним будівництвом у Козині на мільйони доларів", - розповідають розслідувачі.
Топ коментарі
+15 Погрібний Олександр
показати весь коментар29.07.2025 19:36 Відповісти Посилання
+13 Герхард
показати весь коментар29.07.2025 19:43 Відповісти Посилання
+8 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар29.07.2025 19:48 Відповісти Посилання
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Поки ЗЄ на Банковій, нічого Чернишову не загрожує.
Порнов за десятиріччя участі у рейдерських захопленнях бізнесу,ьне міг закінчиии інакше.
Ворогів серед впливових бізнесменів Портнов нажив як цуцик бліх.
Так, що ваша фсб, гуляє лісом, разом із конспірологією
Чернишов. Кум Єлени Зєлєнской.
дЄермаку !
Ви що рамси поплутали?