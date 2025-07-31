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Новини Справа Чернишова
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Чернишов влаштував у "Нафтогаз" охорону та домашній персонал. НАБУ розслідувало цей епізод, - ЗМІ

Чернишов влаштував охорону та персонал в Нафтогаз Що відомо

НАБУ проводить розслідування щодо оформлення на посади в "Нафтогаз Україна" охорони та домашнього персоналу ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова, коли той очолював НАК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.ua із посиланням на джерела.

Співрозмовники заявили, що відповідні посади передбачали зарплатню в розмірі не менше 300 тисяч грн на місяць та бронювання від мобілізації.

Видання зазначає, що про цей епізод із "працевлаштування" в НАК згадували в ухвалі суду, згідно з якою у Чернишова в червні відбулися обшуки. Однак у зв’язку з ухваленням закону, який ліквідував незалежність антикорупційних органів, НАБУ призупинили розслідування цього епізоду.

Читайте: ГУР та СБУ супроводжували Чернишова після повернення, щоб його не арештували НАБУ та САП, - ЗМІ

Справа про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

27 червня ВАКС застосував до Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 002 668 грн із покладенням низки процесуальних обов’язків.

2 липня за віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.

2 липня 2025 року ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем'єра - міністра національної єдності.

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Автор: 

НАБУ (5389) Нафтогаз (4453) Чернишов Олексій (340)


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Топ коментарі
+16
Барін! Фулє! Зєльона еліта, блін! Чому я не можу свою кухарку, охоронця і садівника алаштувати у який-небудь Нафтогаз? 🤔 Ааа! Згадав, чому - у мене їх нема!
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31.07.2025 10:49 Відповісти
+14
Зараз гундрс скаже що потрібні гроші на дрони ракети
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31.07.2025 10:45 Відповісти
+13
О сцукі Зелені спіймали бога за бороду,що витворяють.
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31.07.2025 10:48 Відповісти
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Зараз гундрс скаже що потрібні гроші на дрони ракети
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31.07.2025 10:45 Відповісти
вони дійсно потрібні, але зе все робить , щоб у нас цих грошей не було!
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31.07.2025 10:57 Відповісти
Яка ментальна прірва між зрадником України і
Левком Лук'яненком (РІК СВОБОДИ
Левко Лук'яненко) **********, збірка 1977_N09_201
Eлектронна бiбліотека української діаспори в Америці: www.biblioteka.us
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31.07.2025 11:43 Відповісти
"у зв'язку з ухваленням закону, який ліквідував незалежність антикорупційних органів, НАБУ призупинили розслідування цього епізоду " - МАЯЧНЯ
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31.07.2025 10:47 Відповісти
Що маячня? Закон маячня, бо так сцарь рішив? Чи призупинка згідно того закону маячня?
А чи квітень 19-го то маячня? Повна, дика, а ось результат.
У вікно подивись... країна його мірій! Повна і безконтрольна його влада. Зелений кагал краде, але не вдавиться, а країна власною кров`ю вмивається.
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31.07.2025 11:02 Відповісти
уважно прочитай
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31.07.2025 11:28 Відповісти
О сцукі Зелені спіймали бога за бороду,що витворяють.
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31.07.2025 10:48 Відповісти
Потрібно щоб спіймали мотузку на шию та стульчик з під ніг
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31.07.2025 11:10 Відповісти
Хто посмів ціпати кума Зе, представника дніпропетровської хуцпи, який будує в Козині замки своїй сворі: Зе, єлдаку, татарову, міндічу і собі?
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31.07.2025 10:48 Відповісти
Барін! Фулє! Зєльона еліта, блін! Чому я не можу свою кухарку, охоронця і садівника алаштувати у який-небудь Нафтогаз? 🤔 Ааа! Згадав, чому - у мене їх нема!
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31.07.2025 10:49 Відповісти
ну чого ви... на його місті так вчинив би кожний...
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31.07.2025 10:54 Відповісти
і взагалі запамьятате - форум не місце для обговорювання новин!
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31.07.2025 11:01 Відповісти
лайк під прапорцем Австралії,
допис під США - піпець на Цензорі внятні масюні ...
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31.07.2025 11:15 Відповісти
ухуєлі вкрай
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31.07.2025 10:52 Відповісти
******** пдрс...
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31.07.2025 10:52 Відповісти
Зелені паскуди!
П.С.
Можу влаштувати всю цю сволоту у роту до свата, що воює на Покровському напрямку!
Даром...
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31.07.2025 10:54 Відповісти
"Однак у зв'язку з ухваленням закону, який ліквідував незалежність антикорупційних органів, НАБУ призупинили розслідування цього епізоду. Джерело: https://censor.net/ua/n3566215" А чого це? Була вказівка Генпрокурора? Чи просто зображання жертви?
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31.07.2025 10:55 Відповісти
так це ж вже було у Полтаві з Мамаєм? і знову? у зелених це що правило?
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31.07.2025 10:55 Відповісти
У нього на фізіі написано « наібу» даже НАБУ
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31.07.2025 10:57 Відповісти
коли збирається рада?
подивимось, на той новий закон.....
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31.07.2025 11:00 Відповісти
от сьогодні і збирається.
День перевершення свого власного срачю!
а хлопці і дівчята в курсах і слідкують...
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31.07.2025 11:06 Відповісти
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31.07.2025 11:01 Відповісти
зеля когда то упрекал Порошенко, а как оказалось сам оказался ну очень большим дерьмом
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31.07.2025 11:03 Відповісти
Все 3.5 года мучает только один вопрос - хоть поржалі?
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31.07.2025 11:05 Відповісти
Чернишов, ексрадник голови ОП Тимофій Милованов(зрив формування БЕБ), це все таж, дивна група осіб, які своїми діями/бездіяльністю, наносять шкоду Національній безпеці України, її національним інтересам, діють, виключно, на користь московитам!
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31.07.2025 11:05 Відповісти
ЗеКоМанда....
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31.07.2025 11:06 Відповісти
той Нафтогаз давно треба ліквідувати як пронафталінену корупційну структуру на якій жирують всі провладні з початку Незалежності
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31.07.2025 11:09 Відповісти
Этот вонючий нафтогаз какое то кубло воришек и растратчиков,работал в нафтосразе - значит виновен,не нужно искать доказы,и так понятно кто ты такой.
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31.07.2025 11:10 Відповісти
Шустрий пацанчик
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31.07.2025 11:15 Відповісти
зеленський ТИ і твоїх 6 менеджерів ви **** кончані гниди
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31.07.2025 11:17 Відповісти
Ці аферисти ведуть нас у совок
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31.07.2025 11:29 Відповісти
Як там шмара казала? Кумовство нафуй? Ню-Ню))
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31.07.2025 11:41 Відповісти
А скільки ж в Україні таких Чернишових, що своїх шестірок та бл*дей сховали від мобілізації та на теплі посади. Гроші бач економлять, щоб самим зарплати не платити. Це ж не єдиний випадок, от в чому біда. Це вже система та традиція.
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31.07.2025 11:43 Відповісти
Однак у зв'язку з ухваленням закону, який ліквідував незалежність антикорупційних органів, НАБУ призупинили розслідування цього епізоду.

Для чого такі складності. Чому не записати в Конституції України, що певні особи, їх родини, їх любовники, любовниці, їх челядь, - по списку, який складе та певна особа недоторкана - мають повний імунітет. А всякі там НАБУ незалежні...

Консенсус приголосуванні подібної статті до Коституції була б 100%, хоча боротьба за попадання у список було б запекла...
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31.07.2025 12:16 Відповісти
Мгм.
Песональний розгляд справи повії N у публічному домі.
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31.07.2025 12:20 Відповісти
Колись Луценко за таке срок мотав...при янике...
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31.07.2025 12:32 Відповісти
Та не.
За святковий концерт до дня міліції. + Іще, наче, за іменну зброю.
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31.07.2025 12:52 Відповісти
Бо талановитий.
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31.07.2025 12:50 Відповісти
Що ви тут усі так обурені.?
Кошерним друзям Зеленського і 95кварталу можна красти.
Так вирішив ''мудрий'' Український народ 73% у 2019році.
''Хоть па-ржом''.....
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31.07.2025 13:57 Відповісти
Хіба тільки Чернишов? Візьми будь-якого топ чиновника і кожен прилаштовує своє оточення та родичів на теплі посади
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31.07.2025 15:09 Відповісти
 
 