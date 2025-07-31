Возле ВР началась акция в поддержку принятия законопроекта о восстановлении независимости НАБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В столичном Мариинском парке, неподалеку от Верховной Рады, проходит акция протеста с требованием принять законопроект, который вернет независимость антикоррупционным органам.
Об этом пишет Oboz.ua, передает Цензор.НЕТ.
Участники призывают парламентариев не тянуть время.
Напомним, сегодня парламент должен рассмотреть президентский законопроект о возвращении независимости антикоррупционным органам.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.
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"піди внучок під раду, щоб мені Урсула хоч щось на пенсію дала"
чи не так?
пенсіонери в засаді на лавочках
.
то їх повісять, за яйці, прямо в Мариїнці на деревах
.
"Спасите наши
душидупы,
Спасите нас !..."
В.Высоцкий
.