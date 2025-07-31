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Новости Протесты против закона о НАБУ и САП
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Возле ВР началась акция в поддержку принятия законопроекта о восстановлении независимости НАБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столичном Мариинском парке, неподалеку от Верховной Рады, проходит акция протеста с требованием принять законопроект, который вернет независимость антикоррупционным органам.

Об этом пишет Oboz.ua, передает Цензор.НЕТ.

Участники призывают парламентариев не тянуть время.

Напомним, сегодня парламент должен рассмотреть президентский законопроект о возвращении независимости антикоррупционным органам.

Читайте: Германия надеется на быстрое принятие ВР законопроекта о возвращении полномочий НАБУ и САП, - МИД страны

Недалеко от Рады собрался митинг в отношении НАБУ и САП. Что известно
Недалеко от Рады собрался митинг в отношении НАБУ и САП. Что известно
Недалеко от Рады собрался митинг в отношении НАБУ и САП. Что известно
Недалеко от Рады собрался митинг в отношении НАБУ и САП. Что известно
Недалеко от Рады собрался митинг в отношении НАБУ и САП. Что известно
Недалеко от Рады собрался митинг в отношении НАБУ и САП. Что известно

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

Автор: 

НАБУ (4479) ВР (29370) Киев (25932) протест (5896) САП (2254)


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Комментировать
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Діти ви найкращі!
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31.07.2025 12:20 Ответить
авжеж!

"піди внучок під раду, щоб мені Урсула хоч щось на пенсію дала"

чи не так?
пенсіонери в засаді на лавочках

.
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31.07.2025 12:37 Ответить
почалась онлайн трансляція с ВР
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31.07.2025 12:22 Ответить
не буде закону, навіть на голосування не поставлять.
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31.07.2025 12:23 Ответить
якщо вони не поставлять,
то їх повісять, за яйці, прямо в Мариїнці на деревах

.
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31.07.2025 12:38 Ответить
Я думаю, що голосувати будуть, бо будуть спасати виключно свої дупи, не Україну, не наші ЗСУ, яким може зупинитися фінансування від ЄС, не закриття дороги і майбутнього цих дітей в ЄС, а виключно свої дупи. Думаю, що проголосують закопроект Боневтіка, але вже ніколи не відмиються від його бруду, який використовуючи війну робив свою диктатуру.
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31.07.2025 12:29 Ответить
+💯 👍🏿!

"Спасите наши души дупы,
Спасите нас !..."
В.Высоцкий

.
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31.07.2025 12:40 Ответить
 
 