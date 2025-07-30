Германия надеется на быстрое принятие ВР законопроекта о возвращении полномочий НАБУ и САП, - МИД страны

Германия надеется, что Верховная Рада Украины поддержит законопроект о восстановлении независимости украинской антикоррупционной инфраструктуры.

Об этом заявил спикер МИД ФРГ Мартин Гизе на брифинге в среду, 30 июля, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Гизе заявил, что Германия приветствует тот факт, что украинское правительство отреагировало на четкую критику со стороны украинского общества и партнеров.

"Законопроект, внесенный президентом в парламент, является первым шагом в правильном направлении. Он должен быть быстро принят украинским парламентом, а затем подписан президентом. Мы ожидаем, что для восстановления утраченного доверия этот процесс будет продолжаться без задержек",- сказал спикер.

Он пообещал, что Берлин "тщательно изучит" этот закон и внимательно будет следить за дальнейшим процессом. По его словам, окончательная оценка пока не сделана, понадобится некоторое время, прежде чем эксперты вынесут свой вердикт.

Представитель немецкого МИД также подтвердил, что министр иностранных дел Иоганн Вадефуль и канцлер Фридрих Мерц на прошлой неделе имели интенсивные контакты со своими украинскими коллегами, немецкая сторона также находится в прямом контакте с заинтересованными органами власти и с украинским гражданским обществом.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

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