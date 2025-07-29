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Рассчитываем на принятие президентского законопроекта о НАБУ/САП в целом, - Стефанчук

стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассчитывает, что парламент 31 июля примет президентский законопроект о повышении эффективности НАБУ и САП в первом чтении и в целом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что после всех разговоров, которые мы провели с народными депутатами, после того, как эта инициатива от президента Украины поступила и она имеет определенный баланс... и в обществе, и во власти, я рассчитываю, что этот законопроект также будет поддержан в украинском парламенте за основу и в целом", - сказал Стефанчук в эфире национального телемарафона.

Напоминаем, Верховная Рада рассмотрит президентский законопроект №13533 относительно полномочий НАБУ и САП 31 июля.

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Автор: 

НАБУ (4460) ВР (29363) законопроект (3263) Стефанчук Руслан (671)


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Топ комментарии
+3
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29.07.2025 23:05 Ответить
+1
Купи козу - продай козу.
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29.07.2025 23:08 Ответить
+1
за основу і в цілому

Ои після цього опозиції та західним партнерам треба дуже уважно дивитися всі деталі "нового" проєкту.
ЗЕлені явно якусь ***** у текст засунуть в останній момент.
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29.07.2025 23:10 Ответить
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чекаємо такого ж потужного турборежиму
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29.07.2025 23:04 Ответить
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29.07.2025 23:05 Ответить
Купи козу - продай козу.
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29.07.2025 23:08 Ответить
за основу і в цілому

Ои після цього опозиції та західним партнерам треба дуже уважно дивитися всі деталі "нового" проєкту.
ЗЕлені явно якусь ***** у текст засунуть в останній момент.
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29.07.2025 23:10 Ответить
як Шлюгам з Жопою накажуть, - так і проголосують... а на підпис зеледенту подадуть "ну трохи змінений після голосування у потрібну сторону"...
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29.07.2025 23:11 Ответить
Мішок лайна !
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29.07.2025 23:12 Ответить
Всі ставлять акцент на слові "президентському".
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29.07.2025 23:12 Ответить
Бо за два номери до цього надійшов проєкт опозиції.
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29.07.2025 23:28 Ответить
Колишній президент Зеленський не може взагалі нічого підписувати.
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29.07.2025 23:12 Ответить
І ви вірите в цю пізд2ож???
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29.07.2025 23:13 Ответить
А якщо не ухвалять... Ну буває, нардепи ж у нас "незалежні", мають свою "думку".
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29.07.2025 23:20 Ответить
х...р його знає ,чим керувалися українці ,коли вибирали от таких стефанчуків ,безуглих ,та 🤡 ,у 19р ?...і цікаво ,на таку муйню клюнула навіть весь політичний та журналісткий бомонд ...чи їм у той час , мізки повідшибало ?...
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29.07.2025 23:21 Ответить
Не можливо віжшибти те,чого не має!Журналісти люди продажні,нічим не кращі за кварталівський зброд.
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29.07.2025 23:23 Ответить
Хитропопий Свин?
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29.07.2025 23:40 Ответить
 
 