Рассчитываем на принятие президентского законопроекта о НАБУ/САП в целом, - Стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассчитывает, что парламент 31 июля примет президентский законопроект о повышении эффективности НАБУ и САП в первом чтении и в целом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что после всех разговоров, которые мы провели с народными депутатами, после того, как эта инициатива от президента Украины поступила и она имеет определенный баланс... и в обществе, и во власти, я рассчитываю, что этот законопроект также будет поддержан в украинском парламенте за основу и в целом", - сказал Стефанчук в эфире национального телемарафона.

Напоминаем, Верховная Рада рассмотрит президентский законопроект №13533 относительно полномочий НАБУ и САП 31 июля.

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