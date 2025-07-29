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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП Новий закон щодо НАБУ і САП
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Розраховуємо на ухвалення президентського законопроєкту щодо НАБУ/САП у цілому, - Стефанчук

стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що парламент 31 липня ухвалить президентський законопроєкт про підвищення ефективності НАБУ та САП у першому читанні та в цілому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що після усіх розмов, які ми провели з народними депутатами, після того, як ця ініціатива від президента України надійшла і вона має певний баланс… і в суспільстві, і у владі, я розраховую, що цей законопроєкт також буде підтримано в українському парламенті за основу і в цілому", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону.

Нагадуємо, Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт №13533 щодо повноважень НАБУ та САП 31 липня.

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Автор: 

НАБУ (5345) ВР (15147) законопроєкт (3673) Стефанчук Руслан (773)


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Топ коментарі
+6
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29.07.2025 23:05 Відповісти
+3
чекаємо такого ж потужного турборежиму
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29.07.2025 23:04 Відповісти
+2
Купи козу - продай козу.
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29.07.2025 23:08 Відповісти
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чекаємо такого ж потужного турборежиму
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29.07.2025 23:04 Відповісти
підпис КАБАНА миттєвий та факсиміле вовки - в наступну хвилину
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30.07.2025 01:23 Відповісти
У квартирі Мендича записані страшні розмови банди ЗЕ та ко на усіх попойках що там відбувалися .
Генера Омельченко - послання нижче
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30.07.2025 01:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tkOyqsjsR0k&t=213s

Омельченко каже усі ці записи вже в ЦРУ
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30.07.2025 01:30 Відповісти
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29.07.2025 23:05 Відповісти
Купи козу - продай козу.
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29.07.2025 23:08 Відповісти
за основу і в цілому

Ои після цього опозиції та західним партнерам треба дуже уважно дивитися всі деталі "нового" проєкту.
ЗЕлені явно якусь ***** у текст засунуть в останній момент.
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29.07.2025 23:10 Відповісти
як Шлюгам з Жопою накажуть, - так і проголосують... а на підпис зеледенту подадуть "ну трохи змінений після голосування у потрібну сторону"...
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29.07.2025 23:11 Відповісти
Мішок лайна !
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29.07.2025 23:12 Відповісти
Стефанчук- це помилка природи, жахлива ганьба українського народу. Краще матері мати дочку проститутку, ніж такого Стефанчука.
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30.07.2025 01:11 Відповісти
Всі ставлять акцент на слові "президентському".
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29.07.2025 23:12 Відповісти
Бо за два номери до цього надійшов проєкт опозиції.
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29.07.2025 23:28 Відповісти
Колишній президент Зеленський не може взагалі нічого підписувати.
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29.07.2025 23:12 Відповісти
І ви вірите в цю пізд2ож???
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29.07.2025 23:13 Відповісти
А якщо не ухвалять... Ну буває, нардепи ж у нас "незалежні", мають свою "думку".
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29.07.2025 23:20 Відповісти
х...р його знає ,чим керувалися українці ,коли вибирали от таких стефанчуків ,безуглих ,та 🤡 ,у 19р ?...і цікаво ,на таку муйню клюнула навіть весь політичний та журналісткий бомонд ...чи їм у той час , мізки повідшибало ?...
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29.07.2025 23:21 Відповісти
Не можливо віжшибти те,чого не має!Журналісти люди продажні,нічим не кращі за кварталівський зброд.
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29.07.2025 23:23 Відповісти
Хитропопий Свин?
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29.07.2025 23:40 Відповісти
Як в цілому?
Свиню треба спочатку розробити.
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29.07.2025 23:46 Відповісти
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30.07.2025 00:09 Відповісти
ПредОплату, служкам, уже провели??
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30.07.2025 00:48 Відповісти
Хрю хрю, *** ***. Ой ой, ай ай. Приймемо, скасуємо, внесемо зміни й проголосуємо. Стадо баранів, а не верховна рада
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30.07.2025 01:10 Відповісти
 
 