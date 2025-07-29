Розраховуємо на ухвалення президентського законопроєкту щодо НАБУ/САП у цілому, - Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що парламент 31 липня ухвалить президентський законопроєкт про підвищення ефективності НАБУ та САП у першому читанні та в цілому.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, що після усіх розмов, які ми провели з народними депутатами, після того, як ця ініціатива від президента України надійшла і вона має певний баланс… і в суспільстві, і у владі, я розраховую, що цей законопроєкт також буде підтримано в українському парламенті за основу і в цілому", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону.
Нагадуємо, Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт №13533 щодо повноважень НАБУ та САП 31 липня.
Топ коментарі
+6 CrossFirenko
показати весь коментар29.07.2025 23:05 Відповісти Посилання
+3 Nub Nubov #586380
показати весь коментар29.07.2025 23:04 Відповісти Посилання
+2 valeriy svan
показати весь коментар29.07.2025 23:08 Відповісти Посилання
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Генера Омельченко - послання нижче
Омельченко каже усі ці записи вже в ЦРУ
Ои після цього опозиції та західним партнерам треба дуже уважно дивитися всі деталі "нового" проєкту.
ЗЕлені явно якусь ***** у текст засунуть в останній момент.
Свиню треба спочатку розробити.