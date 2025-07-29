Розраховуємо на ухвалення президентського законопроєкту щодо НАБУ/САП у цілому, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що парламент 31 липня ухвалить президентський законопроєкт про підвищення ефективності НАБУ та САП у першому читанні та в цілому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що після усіх розмов, які ми провели з народними депутатами, після того, як ця ініціатива від президента України надійшла і вона має певний баланс… і в суспільстві, і у владі, я розраховую, що цей законопроєкт також буде підтримано в українському парламенті за основу і в цілому", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону.

Нагадуємо, Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт №13533 щодо повноважень НАБУ та САП 31 липня.

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