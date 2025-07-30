Німеччина сподівається на швидке ухвалення ВР законопроєкту про повернення повноважень НАБУ і САП, - МЗС країни

Німеччина сподівається, що Верховна Рада України підтримає законопроєкт щодо відновлення незалежності української антикорупційної інфраструктури.

Про це заявив речник МЗС ФРН Мартін Гізе на брифінгу в середу, 30 липня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Гізе заявив, що Німеччина вітає той факт, що український уряд відреагував на чітку критику з боку українського суспільства та партнерів.

"Законопроєкт, внесений президентом до парламенту, є першим кроком у правильному напрямку. Він має бути швидко ухвалений українським парламентом, а потім підписаний президентом. Ми очікуємо, що для відновлення втраченої довіри цей процес триватиме без затримок",- сказав речник.

Він пообіцяв, що Берлін "ретельно вивчить" цей закон і уважно стежитиме за подальшим процесом. За його словами, остаточна оцінка поки не зроблена, знадобиться деякий час, перш ніж експерти винесуть свій вердикт.

Речник німецького МЗС також підтвердив, що міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль і канцлер Фрідріх Мерц минулого тижня мали інтенсивні контакти зі своїми українськими колегами, німецька сторона також перебуває у прямому контакті із зацікавленими органами влади та з українським громадянським суспільством.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

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