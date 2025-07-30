Нардепи хочуть гарантій, що НАБУ і САП не переслідуватимуть тих, хто голосував за закон №12414, - ЗМІ
Напередодні голосування щодо повернення незалежності НАБУ та САП деякі депутати хочуть отримати гарантії від влади, що після цього антикорупційні органи не переслідуватимуть тих, хто підтримав закон №12414.
Про це пише УП з посиланням на співрозмовників у правоохоронних колах, інформує Цензор.НЕТ.
Вони розповідають про прагнення нардепів отримати якісь "примарні гарантії", що НАБУ і САП після повернення незалежності не почнуть з особливим завзяттям працювати саме по тих парламентарях, які так "завзято проголосували за закон №12414 під власні оплески й не приховуючи недоречного задоволення".
Джерела "Української правди", наближені до ОП, розповідають "про 6 можливих підозр нардепам президентської фракції у незаконному збагачені та недостовірному декларуванні, які, начебто, були готові ще до голосування, а зараз і поготів".
Натомість впливові представники антикорупційної вертикалі в спілкуванні з УП наголошують: "Ну, ми ж не СБУ чи ДБР. Яке політичне переслідування? Ми на цих принципах працювали і працюємо. Це наша гарантія безпеки. Але якщо політична влада не хоче боротись з корупцією – у рази складніше зробити те, на що очікує суспільство".
"І вже цього тижня в четвер, в день голосування за повернення незалежності НАБУ і САП, українське суспільство навряд чи зможе спостерігати за цим спокійно – навіть якщо відповідний законопроєкт ухвалять", - додали вони.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.
Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.
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******** в ВР мають імунітет на прийняті в Раді закони - ЧИТАЙ ТЕ ЗАКОНИ ЗАКОНОТВОРЦІ !!!!!!!!!!!!!
щоб ви повиздихали нах
Лесь Подерв'янський
Навіть в рашці заборонили матюкатися, бо кожен матюк як какашка тільки з рота яким ним серуть. Натомість ми стали тонути в цьому лайні рашистському начі мухи.
і по друге, нецензурна лексика існує, абсолютно у всіх мовах світу!!!
і по третє, наші діти, яким ми дорослі переслали все життя і перспективи на майбутнє, картонками з матюками, зробили більше ніж всі ви, високоморальні ідеальномовні сноби, за шість років зеленого гімна!!!
Кацапізмом брудним аж воняє!
йди!
і твоє смердіння піде за тобою!
це ви після переглядів відео ******** мосейчук всі такі "інтелегентні" стали?
По-друге, якщо для вас Лесь Подерв'янський - російський шлак, прийміть таблетку
Імунітет. Повний імунітет. Їм і їхнім родичам... НЕДОТОРКАНІСТЬ
Читайте Конституцію !!!
Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування у Верховній Раді, за винятком випадків образи чи наклепу. Це закріплено у статті 80 Конституції України. Їхня діяльність у парламенті захищена депутатською недоторканністю.
будьте прокляті ви і ваші нащадки по 7 коліно..разом з Оманської Гнидою
підпорядковуємо прокуратурі?
хоча стоп, розділ VII "Прокуратура" був виключений з Конституції.
щож тепер буде з вашим світоглядом?
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.»
а ст. 19 в розрізі нашої дискусії до чого?
якщо до того, що СБУ діє на підставі та в межах понвоажень вичзначених ЗУ "Про Службу безпеки України", то й НАБУ діє на підставі https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text свого Закону
Сирійці, таке лайно дезактивують, у дієвий спосіб!!! Або до мордовії, або на вірьовку!
Армія! Мова! Віра!
усе просто
"І вже цього тижня в четвер, в день голосування за повернення незалежності НАБУ і САП, українське суспільство навряд чи зможе спостерігати за цим спокійно - навіть якщо відповідний законопроєкт ухвалять", - додали вони.
Ну це ж треба таке, за суспільство вони згадали! Та мусорну люстрацію на вас усіх треба провести!
Треба гарантії, а без них - хоч потоп.
У зелених колективна, алярмова проблема.