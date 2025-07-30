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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Нардепи хочуть гарантій, що НАБУ і САП не переслідуватимуть тих, хто голосував за закон №12414, - ЗМІ

Нардепи бояться повернення незалежності НАБУ і САП

Напередодні голосування щодо повернення незалежності НАБУ та САП деякі депутати хочуть отримати гарантії від влади, що після цього антикорупційні органи не переслідуватимуть тих, хто підтримав закон №12414.

Про це пише УП з посиланням на співрозмовників у правоохоронних колах, інформує Цензор.НЕТ.

Вони розповідають про прагнення нардепів отримати якісь "примарні гарантії", що НАБУ і САП після повернення незалежності не почнуть з особливим завзяттям працювати саме по тих парламентарях, які так "завзято проголосували за закон №12414 під власні оплески й не приховуючи недоречного задоволення".

Джерела "Української правди", наближені до ОП, розповідають "про 6 можливих підозр нардепам президентської фракції у незаконному збагачені та недостовірному декларуванні, які, начебто, були готові ще до голосування, а зараз і поготів".

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Натомість впливові представники антикорупційної вертикалі в спілкуванні з УП наголошують: "Ну, ми ж не СБУ чи ДБР. Яке політичне переслідування? Ми на цих принципах працювали і працюємо. Це наша гарантія безпеки. Але якщо політична влада не хоче боротись з корупцією – у рази складніше зробити те, на що очікує суспільство".

"І вже цього тижня в четвер, в день голосування за повернення незалежності НАБУ і САП, українське суспільство навряд чи зможе спостерігати за цим спокійно – навіть якщо відповідний законопроєкт ухвалять", - додали вони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пул анонімних телеграм-каналів злагоджено підтримав ініціативу президента щодо ліквідації незалежності НАБУ та САП, - TEXTY.ORG

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

Також читайте: ЦПК закликає українців на мирний протест: Тільки разом можемо зупинити демонтаж антикорупційної інфраструктури

Автор: 

НАБУ (5356) ВР (15147) депутат (1793) САП (2420)


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Топ коментарі
+15
чого ви сцитесь

******** в ВР мають імунітет на прийняті в Раді закони - ЧИТАЙ ТЕ ЗАКОНИ ЗАКОНОТВОРЦІ !!!!!!!!!!!!!

щоб ви повиздихали нах
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30.07.2025 16:25 Відповісти
+15
"шо, всрався, й#баний , сцикун???"

Лесь Подерв'янський
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30.07.2025 16:25 Відповісти
+8
ДЕБІЛИ !!!!

Читайте Конституцію !!!

Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування у Верховній Раді, за винятком випадків образи чи наклепу. Це закріплено у статті 80 Конституції України. Їхня діяльність у парламенті захищена депутатською недоторканністю.

будьте прокляті ви і ваші нащадки по 7 коліно..разом з Оманської Гнидою
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30.07.2025 16:26 Відповісти
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чого ви сцитесь

******** в ВР мають імунітет на прийняті в Раді закони - ЧИТАЙ ТЕ ЗАКОНИ ЗАКОНОТВОРЦІ !!!!!!!!!!!!!

щоб ви повиздихали нах
показати весь коментар
30.07.2025 16:25 Відповісти
Вони не за голосування іммунітету хочуть, а за корупцію. Там по кільком десяткам з цих нардепів вже давно ведуться провадження, у інших так само рильце в пушку.
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30.07.2025 16:34 Відповісти
я нижче вже відписав. Оманьска Гнида забезпечить - або імунітет або безперешкодний виїзд за кордон
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30.07.2025 16:36 Відповісти
За нами вже йдуть?
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30.07.2025 17:12 Відповісти
"шо, всрався, й#баний , сцикун???"

Лесь Подерв'янський
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30.07.2025 16:25 Відповісти
Скажіть, без матів аж ніяк? Цей шлак російський, це гімно російське вже засмерділо всю українську мову!!! Вже діти з садику матюкаються як скажені і навіть не підозрюють, як принижують цим українство як таке!!!
Навіть в рашці заборонили матюкатися, бо кожен матюк як какашка тільки з рота яким ним серуть. Натомість ми стали тонути в цьому лайні рашистському начі мухи.
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30.07.2025 16:30 Відповісти
нагадаю чистоплюям в білих пальто, що матюки це не кацапське надбання!
і по друге, нецензурна лексика існує, абсолютно у всіх мовах світу!!!
і по третє, наші діти, яким ми дорослі переслали все життя і перспективи на майбутнє, картонками з матюками, зробили більше ніж всі ви, високоморальні ідеальномовні сноби, за шість років зеленого гімна!!!
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30.07.2025 16:41 Відповісти
Ого. То це навіть надбання для українців? Що ви верзете? Отямтесь вже.
Кацапізмом брудним аж воняє!
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30.07.2025 16:43 Відповісти
воняє?
йди!
і твоє смердіння піде за тобою!
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30.07.2025 16:45 Відповісти
Наш народ ніколи раніше не матюкався. Ми запозичили ці кляті вирази у ворожої тепер нам країни. За свідченням письменника Антоненка-Давидовича в армії УНР він ніколи не чув матюків. "І це не тому, що вона складалася з самих святих, а тому що матюки були невластиві, ба навіть чужі українській народній вдачі". Письменник згадував, як його баба з жахом на обличчі розповідала про якогось волоцюгу Федька: "То такий розбишака, що навіть по-московськи вміє лаятись!". Антоненко-Давидович писав, що матюки ми запозичили після революції в свого "старшого брата Хто не вірить мені, хай прочитає нарис М. Горького "Ярмарка в Голтве", де автор, пробувши цілий день на ярмарку, на превеликий подив собі, не почув жодного матюка й мимоволі подумав: "Який би "мат" висів у повітрі на такому ж ярмарку в Росії!..".
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30.07.2025 16:54 Відповісти
Матюки - це кацапське ! Кацапське матючиння з"явилось в Україні разом з кацапами та поширилось у 20-му столітті , особливо з масовим переселенням кацапів при комуністах. Українці до цього завжди користувались лайкою українською , а не кацапсячим матом ...
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30.07.2025 17:01 Відповісти
оскільки це цитата, то ніяк.
це ви після переглядів відео ******** мосейчук всі такі "інтелегентні" стали?
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30.07.2025 16:44 Відповісти
По-перше, я там спеціально зірочку поставив.
По-друге, якщо для вас Лесь Подерв'янський - російський шлак, прийміть таблетку
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30.07.2025 16:45 Відповісти
Нардепи хочуть гарантій, що НАБУ і САП не переслідуватимуть тих, які голосували за закон №12414, - ЗМІ

Імунітет. Повний імунітет. Їм і їхнім родичам... НЕДОТОРКАНІСТЬ
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30.07.2025 16:26 Відповісти
А де гарантії що нардепи не будуть красти?
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30.07.2025 17:00 Відповісти
ДЕБІЛИ !!!!

Читайте Конституцію !!!

Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування у Верховній Раді, за винятком випадків образи чи наклепу. Це закріплено у статті 80 Конституції України. Їхня діяльність у парламенті захищена депутатською недоторканністю.

будьте прокляті ви і ваші нащадки по 7 коліно..разом з Оманської Гнидою
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30.07.2025 16:26 Відповісти
А в якій ст.Конституції є про набу сап і їх абсолютну незалежність від законів України? Які це ст.ст.?
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30.07.2025 16:32 Відповісти
немає сенсу відповідати зельоним гнидам з ботоферми як Ви
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30.07.2025 16:33 Відповісти
але ж в Конституції й про СБУ або БЕБ або поліцію нічого немає.
підпорядковуємо прокуратурі?
хоча стоп, розділ VII "Прокуратура" був виключений з Конституції.
щож тепер буде з вашим світоглядом?
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30.07.2025 16:50 Відповісти
Як раз СБУ в Конституції є ст.106 п.14, ст 107, ну і оця ст. Конституції також є «Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.»
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30.07.2025 17:07 Відповісти
те, що ви знайшли в Конституції словосполучення "Служба безпеки" у різних відмінках є для вас аргументом чого?
а ст. 19 в розрізі нашої дискусії до чого?
якщо до того, що СБУ діє на підставі та в межах понвоажень вичзначених ЗУ "Про Службу безпеки України", то й НАБУ діє на підставі https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text свого Закону
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30.07.2025 17:15 Відповісти
Так а до чого тут юридична відповідальність за резудьтати голосування. Схоже, що ці гніди хочуть недоторканості за свою корупцію.
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30.07.2025 16:33 Відповісти
нехай не сцуться - в законопроекті Оманської Гниди закладені важелі впливу на НАБУ та САП
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30.07.2025 16:35 Відповісти
А шкода, що не несуть!!! Вони ж повносправні, не дебіли, довідок про неповноціннісь не мають...
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30.07.2025 16:34 Відповісти
На усе, свій час!! Портнов з ківою, можуть це підтвердити! Гарантовано!!
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30.07.2025 16:35 Відповісти
Котячі морди в сметані. З якої причини справи проти них мають знищити?
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30.07.2025 16:26 Відповісти
Які, нах…й, гаранті?! Головою треба було думати перед тим як голосувати, довбо@би, блд! Це те саме що злочинець, який вчинив замах на вбивство, хоче гарантій що його не посадять.
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30.07.2025 16:28 Відповісти
не переживайте так....посадят не за голосование, а за воровство
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30.07.2025 16:29 Відповісти
...та за хабари!
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30.07.2025 17:08 Відповісти
Яких гарантій? - ну не дурачки - пресинг всіх і вся
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30.07.2025 16:30 Відповісти
Спочатку, заробітчани-служки, нанесли шкоду Національній безпеці України, а тепер, вони спохватились, що гроші, треба повертати, які вони отримали, за продаж Національних інтересів України, під час московської війни?!?!? Аброхамія, отримав діарею, у ТУРБОРЕЖИМІ??
Сирійці, таке лайно дезактивують, у дієвий спосіб!!! Або до мордовії, або на вірьовку!
Армія! Мова! Віра!
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30.07.2025 16:30 Відповісти
Кончєні мразі
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30.07.2025 16:31 Відповісти
Що за гон - проголосував за цей закон і ти недоторканий для антикорупційних органів - це покидьки хочуть? З якого дива?
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30.07.2025 16:32 Відповісти
І хто ці утаємничені «співрозмовники»? Може час вже не боятись себе висвітлити і видати всю базупрізвищ тих хто вимагає начебто, цю дурість про гарантії?
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30.07.2025 16:34 Відповісти
не треба брати хабарі та красти - от і всі гарантії
усе просто
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30.07.2025 16:35 Відповісти
Як це не красти , якщо зелений вождь сказав , що можна ?
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30.07.2025 16:46 Відповісти
Які нахер гарантії, за все потрібно відповідати!
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30.07.2025 16:39 Відповісти
Проголусували за цей гімно-закон (звістно за отриману зарплату в конверті від зелі). Потім швиденько розбіглись типо у відпустки. А тут такий нежданчік!

"І вже цього тижня в четвер, в день голосування за повернення незалежності НАБУ і САП, українське суспільство навряд чи зможе спостерігати за цим спокійно - навіть якщо відповідний законопроєкт ухвалять", - додали вони.
Ну це ж треба таке, за суспільство вони згадали! Та мусорну люстрацію на вас усіх треба провести!
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30.07.2025 16:39 Відповісти
вкрай охерели..когда недоторканность с вас уже снимут? и сократят на ВОТ....
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30.07.2025 16:40 Відповісти
А я б цей закон не підтримувала. Там прокурорів збираються набирати без конкурсів, мало того навіть без стажу.
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30.07.2025 16:40 Відповісти
Риго-зелені створили проблему разом із величнішим, а зараз торуються, хлопці, вас уродів потрібнона передову із лопатами!
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30.07.2025 16:40 Відповісти
Корупционеры принимают анти-коррупционные законы с гарантиями, что их за коррупцию не будут карать. Шапито должно нахер идти из власти, потому что из за них страна кровью захлёбывается, а они не имеют эмпатии никакой, как у психически здоровых людей. И грабят страну и наносят ущерб во всех отделах государственного организма. Они занимаются самоубийством всего государства. Нигде в конституции не прописано что они могут не проводить выборы бесконечно. Этих паразитов из власти не оторвать по законам, потому что они их под себя крутят, а страдает весь народ. Нахер их всех с власти. Ссаными тряпками гнать.
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30.07.2025 16:42 Відповісти
а якщо їх є за що переслідувати?!
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30.07.2025 16:43 Відповісти
Які ще можуть бути гарантії для тих, хто голосує за корубцію та безправ'я в Україні, хто сидячи в головному органі керівництва Україною, думає лише про власні статки, перспективи подальшого незаконного збагаченная, приховування награбованого та вчасної втечі! Повна та безумовна люстрація!
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30.07.2025 16:44 Відповісти
Они продолжают дурить. Нахер нам такая власть. Они не представляют интересы народа, это уроды.
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30.07.2025 16:46 Відповісти
спочатку крали . відкатували . схематозили брали хабарі а коли попали на гачок набу дружньо голосували за ***** з опи яку видав зелєдєрьмак а тепер ці істоти двуногі прямоходячі виторговують собі захист від слідства --- цей ******* криворагульний квартал коли небудь закінчиться чи ні ???????
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30.07.2025 16:47 Відповісти
Закінчиться,коли люди візьмуть до рук вила та почнуть цю мразоту на них саджати,без цього ригозелена паскуда владу не віддасть.
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30.07.2025 16:50 Відповісти
потужно. Пофіг що ЄС готовий прикрити фінансування (відключення України від крапельниці та систем життєзабезпечення), якщо Закону завтра не буде.

Треба гарантії, а без них - хоч потоп.
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30.07.2025 16:48 Відповісти
Вони стільки накрали ( прибарахлились по їхньому) що зупинка фінансування ЄС йм похер,з тим що вони намородерили вистаче їм,їх дітям та внукам.
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30.07.2025 16:52 Відповісти
я тоже хочу недотарканість преставляєте гандони, як тяжко бути не депутатом.... кожен вонючий мусор сбу і прокурор думає що я щось йому винен....
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30.07.2025 16:51 Відповісти
Оце "небезпечна" робота в наших дупутатів. Не проголосуєш, не пустять за кордон та будуть погрожувати розбірками за корупцію. Проголосуєш неправильно, те саме, тільки в зворотньому порядку)
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30.07.2025 16:55 Відповісти
Не їла душа часнику, то й не вонятиме. Як нема приводу для переслідування, то ніхто їх і не чіпатиме. Але якщо є такий привід, то вибачайте.
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30.07.2025 16:55 Відповісти
Порада депутатам які бояться переслідувань- ідіть здавайтеся!
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30.07.2025 16:57 Відповісти
Терміново викликайте асенізаторів і багато спец-бочок.
У зелених колективна, алярмова проблема.
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30.07.2025 16:58 Відповісти
Никаких гарантий,каждое преступление должно быть раскрыто,а фигуранты наказаны.
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30.07.2025 17:03 Відповісти
Ні обіцянок, ні пробачень.
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30.07.2025 17:05 Відповісти
Та тих хто голосува за цей завідомо шахрайський закон повине переслідувати навіть Інтерпол.
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30.07.2025 17:14 Відповісти
 
 