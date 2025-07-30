Нардепи хочуть гарантій, що НАБУ і САП не переслідуватимуть тих, хто голосував за закон №12414, - ЗМІ

Напередодні голосування щодо повернення незалежності НАБУ та САП деякі депутати хочуть отримати гарантії від влади, що після цього антикорупційні органи не переслідуватимуть тих, хто підтримав закон №12414.

Про це пише УП з посиланням на співрозмовників у правоохоронних колах, інформує Цензор.НЕТ.

Вони розповідають про прагнення нардепів отримати якісь "примарні гарантії", що НАБУ і САП після повернення незалежності не почнуть з особливим завзяттям працювати саме по тих парламентарях, які так "завзято проголосували за закон №12414 під власні оплески й не приховуючи недоречного задоволення".

Джерела "Української правди", наближені до ОП, розповідають "про 6 можливих підозр нардепам президентської фракції у незаконному збагачені та недостовірному декларуванні, які, начебто, були готові ще до голосування, а зараз і поготів".

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Натомість впливові представники антикорупційної вертикалі в спілкуванні з УП наголошують: "Ну, ми ж не СБУ чи ДБР. Яке політичне переслідування? Ми на цих принципах працювали і працюємо. Це наша гарантія безпеки. Але якщо політична влада не хоче боротись з корупцією – у рази складніше зробити те, на що очікує суспільство".

"І вже цього тижня в четвер, в день голосування за повернення незалежності НАБУ і САП, українське суспільство навряд чи зможе спостерігати за цим спокійно – навіть якщо відповідний законопроєкт ухвалять", - додали вони.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

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