Правоохоронний комітет Ради підтримав одноголосно законопроєкт про повернення повноважень НАБУ і САП
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533 про повернення повноважень НАБУ та САП.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, законопроєкт підтримали одноголосно без будь-яких змін по тексту від того, що зареєстрували.
"За" проголосували 19 осіб, а тих, хто був проти чи утримались — не було.
"Завтра (31 липня — ред.) саме це рішення буде ставитись на голосування у залі Ради. Одразу у двох читаннях. Все буде ок — голосів більше ніж достатньо", - додав Железняк.
Нагадуємо, Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт №13533 щодо повноважень НАБУ та САП 31 липня.
Топ коментарі
+5 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар30.07.2025 15:55 Відповісти Посилання
+5 Wild MadDog
показати весь коментар30.07.2025 16:02 Відповісти Посилання
+4 alexandr shamov
показати весь коментар30.07.2025 15:53 Відповісти Посилання
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а, попереду прокурор і суд.
однією революцією в історії стане більше
А наша булочка не можу бути не правий, він ж не лох якийсь.
що це за буфонада?
та і той підтримали теж одноголосно....питання : нах вони там потрібні ?
Блазень, ума як на камені, що з нього взяти.
в законопроекті Оманської Гниди закладені міни контролю НАБУ та САП
Разумков з гончаруком, можуть підтвердити!!
Імунітет. Повний імунітет. Їм і їхнім родичам... НЕДОТОРКАНІСТЬ
в україні прослуховувати високопосадовців мають право, виключно сбу.
тобто, для набу, міндіча слухало сбу.
мабуть, в якийсь момент з'явилося гундосе зе!чувирло, загасилося по повній і почало ляпати своїм гімняним ротом.
а, коли, у єрмачини зрозуміли, що трапилося, то і сталася отака кривосрака історія.
нагадаю, що у всіх цивілізованих странах, державним службам безпеки заборонено працювати на території своїх країн.