Правоохоронний комітет Ради підтримав одноголосно законопроєкт про повернення повноважень НАБУ і САП

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533 про повернення повноважень НАБУ та САП.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, законопроєкт підтримали одноголосно без будь-яких змін по тексту від того, що зареєстрували.

"За" проголосували 19 осіб, а тих, хто був проти чи утримались — не було.

"Завтра (31 липня — ред.) саме це рішення буде ставитись на голосування у залі Ради. Одразу у двох читаннях. Все буде ок — голосів більше ніж достатньо", - додав Железняк.

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Нагадуємо, Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт №13533 щодо повноважень НАБУ та САП 31 липня.