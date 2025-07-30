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Новини Новий закон щодо НАБУ і САП
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Правоохоронний комітет Ради підтримав одноголосно законопроєкт про повернення повноважень НАБУ і САП

Незалежність НАБУ і САП: Комітет ВР підтримав одноголосно

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533 про повернення повноважень НАБУ та САП.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, законопроєкт підтримали одноголосно без будь-яких змін по тексту від того, що зареєстрували. 

"За" проголосували 19 осіб, а тих, хто був проти чи утримались — не було.

"Завтра (31 липня — ред.) саме це рішення буде ставитись на голосування у залі Ради. Одразу у двох читаннях. Все буде ок — голосів більше ніж достатньо", - додав Железняк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР проводить засідання щодо законопроєктів про НАБУ та САП. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Нагадуємо, Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт №13533 щодо повноважень НАБУ та САП 31 липня.

Автор: 

НАБУ (5356) ВР (15147) САП (2420) Железняк Ярослав (586)


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Топ коментарі
+5
Правоохоронний комітет Ради підтримав одноголосно Джерело: https://censor.net/ua/n3566090
та і той підтримали теж одноголосно....питання : нах вони там потрібні ?
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30.07.2025 15:55 Відповісти
+5
гроші й так тю-тю - директора беб не призначили, децентралізацію не провели, конкурсну комісію по ваксу не зробили
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30.07.2025 16:02 Відповісти
+4
Да уже говорили, нафига такие завороты. Достаточно бубику было отозвать свою подпись, з недоумкуватого зедокументу.
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30.07.2025 15:53 Відповісти
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цікаво: в один день проголосують, підпишуть та опублікують?
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30.07.2025 15:53 Відповісти
але, буржуйські грошики тютю.
а, попереду прокурор і суд.
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30.07.2025 15:55 Відповісти
гроші й так тю-тю - директора беб не призначили, децентралізацію не провели, конкурсну комісію по ваксу не зробили
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30.07.2025 16:02 Відповісти
Зроблять, просто ще не знають як решти з цінами за крісло
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30.07.2025 16:30 Відповісти
Свинокабан зі свиноматками зовсім не давно раділи , що музиканту підмахнули закон ,який зелене лайно поставило вище за всі допомоги,закони і Конституції , міндіча бач писали з гопкомпанією ,( ще й вилізе чого понаписали) чернишова за хаболку тягали.... При нагоді прийдеться відповісти ,то хто марадьор , той що обіцяв рубати руки чи той хто молотив про шашлики https://lb.ua/news/2025/07/30/688977_konstitutsiya_pauzi_hto_i_yak_spriyav.html
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30.07.2025 16:34 Відповісти
проголосують і картонна революція завершиться перемогою...
однією революцією в історії стане більше
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30.07.2025 15:57 Відповісти
Мабуть вже підписали, опублікували, зараз чекають коли стало проголосує
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30.07.2025 16:28 Відповісти
Да уже говорили, нафига такие завороты. Достаточно бубику было отозвать свою подпись, з недоумкуватого зедокументу.
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30.07.2025 15:53 Відповісти
Якщо відкликати свою підпис, то це означає, що він здав назад, визнати свою провину, що був не правий. І як після цього в очі зебілам сати.
А наша булочка не можу бути не правий, він ж не лох якийсь.
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30.07.2025 16:11 Відповісти
ви здивуєтесь, але Конституція не містить такої опції як відкликання президентського підпису з підписаного Закону.
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30.07.2025 16:29 Відповісти
і бужанський?
що це за буфонада?
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30.07.2025 15:54 Відповісти
Правоохоронний комітет Ради підтримав одноголосно Джерело: https://censor.net/ua/n3566090
та і той підтримали теж одноголосно....питання : нах вони там потрібні ?
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30.07.2025 15:55 Відповісти
Як для чого, таке бабло, а ти нах.... А ще не треба ховатися від призиву, броня, мабуть і після буде діяти. Та ще куча різних привілеї. Може для населення вони і дерьмо, а для себе дуже поважні люди
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30.07.2025 16:25 Відповісти
Повернуть і до ворожки не ходи
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30.07.2025 15:57 Відповісти
Попкі...
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30.07.2025 16:00 Відповісти
За те що в нардепів дублі(спочатку відбирають незалежність у НАБУ та САП потім повертають) 50% зарплати позбавити.При кожному такому"висері" зарплата"-" і це буде справедливо.Половину грошей на утримання ідіотів можна зекономити
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30.07.2025 16:01 Відповісти
Найвеличніший, щоб виручити своїх пархотих друзів поставив на розтяжку всю Україну. І йому геть до лампочки було все, головне, своїх виручать. Правда, цьому блазню хватило ума, а може хтось з ЗЕбанутої шобли йому сказав, що що ЕС заради бубиних пейсатих корешей повністю зупинить фіінансування України, а це як сказала премьерша, 75% держбюджету, і йому не буде з чого красти, швиденько відіграв назад.
Блазень, ума як на камені, що з нього взяти.
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30.07.2025 16:02 Відповісти
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності "перекінщики" .котрі спочатку голосують проти незалежності НАБУ І САП.а через пару тижнів за незалежність цих органів....
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30.07.2025 16:09 Відповісти
Можна не сумніватись-"розведуть як кошенят"! Лазівки для брудних рук Генпрокуратури,"на 100%своєї",вони не дадуть закрити і цього достатньо аби вся антикорупційна інфраструктура перетворилась на фікцію!
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30.07.2025 16:10 Відповісти
зельоні гнилі макаки

в законопроекті Оманської Гниди закладені міни контролю НАБУ та САП
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30.07.2025 16:16 Відповісти
Колебалися вместе з лінією єрмака
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30.07.2025 16:19 Відповісти
Стефанчуками вірити, себе не поважати!!!
Разумков з гончаруком, можуть підтвердити!!
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30.07.2025 16:24 Відповісти
Нардепи хочуть гарантій, що НАБУ і САП не переслідуватимуть тих, які голосували за закон №12414, - ЗМІ

Імунітет. Повний імунітет. Їм і їхнім родичам... НЕДОТОРКАНІСТЬ
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30.07.2025 16:27 Відповісти
Не бажають бути доторканими нехай самі вішаються
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30.07.2025 16:33 Відповісти
якийсь розумний дядька розказав одну детальку.
в україні прослуховувати високопосадовців мають право, виключно сбу.
тобто, для набу, міндіча слухало сбу.
мабуть, в якийсь момент з'явилося гундосе зе!чувирло, загасилося по повній і почало ляпати своїм гімняним ротом.
а, коли, у єрмачини зрозуміли, що трапилося, то і сталася отака кривосрака історія.

нагадаю, що у всіх цивілізованих странах, державним службам безпеки заборонено працювати на території своїх країн.
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30.07.2025 16:33 Відповісти
Що засцяли .
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30.07.2025 16:46 Відповісти
 
 