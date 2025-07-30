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Новини Новий закон щодо НАБУ і САП
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Комітет ВР проводить засідання щодо законопроєктів про НАБУ та САП. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності проводить засідання щодо законопроєктів про повернення повноважень НАБУ та САП.

Трансляцію веде нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадуємо, Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт №13533 щодо повноважень НАБУ та САП 31 липня.

Також читайте: 71 нардепу повідомило НАБУ про підозру із 2016 року. 31 - з чинного скликання ВР

Автор: 

НАБУ (5356) ВР (15147) САП (2420)


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Як же їм важко зараз, бджоли проти меду)
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30.07.2025 14:17 Відповісти
Мухи проти лайна..
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30.07.2025 15:18 Відповісти
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності

Бужанський, твій вихід!!!

Цуко комедіанти всраті...
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30.07.2025 14:25 Відповісти
они все падлы корупционные в вышиванках
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30.07.2025 14:28 Відповісти
иги. лучше в косоворотках. Воцерковленнее.
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30.07.2025 14:32 Відповісти
Мабуть, приблуди95 та їх міндічі+шурми, теж беруть участь??
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30.07.2025 14:31 Відповісти
Очень интересно послушать бабу Юлю. С новой зажигательной речью.
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30.07.2025 14:35 Відповісти
бла бла бла
бла бла бла
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30.07.2025 14:37 Відповісти
ДЛЯ кого ця мильна опера? Вже все вирішено, зроблять як ЗЕбіл сказав
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30.07.2025 14:41 Відповісти
 
 