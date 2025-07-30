Комітет ВР проводить засідання щодо законопроєктів про НАБУ та САП. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності проводить засідання щодо законопроєктів про повернення повноважень НАБУ та САП.
Трансляцію веде нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадуємо, Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт №13533 щодо повноважень НАБУ та САП 31 липня.
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Бужанський, твій вихід!!!
Цуко комедіанти всраті...
бла бла бла