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Комитет ВР проводит заседание по законопроектам о НАБУ и САП. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности проводит заседание по законопроектам о возвращении полномочий НАБУ и САП.
Трансляцию ведет нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Напоминаем, Верховная Рада рассмотрит президентский законопроект №13533 относительно полномочий НАБУ и САП 31 июля.
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Бужанський, твій вихід!!!
Цуко комедіанти всраті...
бла бла бла