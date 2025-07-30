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Новости Новый закон о НАБУ и САП
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Комитет ВР проводит заседание по законопроектам о НАБУ и САП. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности проводит заседание по законопроектам о возвращении полномочий НАБУ и САП.

Трансляцию ведет нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Напоминаем, Верховная Рада рассмотрит президентский законопроект №13533 относительно полномочий НАБУ и САП 31 июля.

Также читайте: 71 нардепу сообщило НАБУ о подозрении с 2016 года. 31 - из действующего созыва ВР

Автор: 

НАБУ (4470) ВР (29363) САП (2246)


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Як же їм важко зараз, бджоли проти меду)
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30.07.2025 14:17 Ответить
Мухи проти лайна..
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30.07.2025 15:18 Ответить
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності

Бужанський, твій вихід!!!

Цуко комедіанти всраті...
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30.07.2025 14:25 Ответить
они все падлы корупционные в вышиванках
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30.07.2025 14:28 Ответить
иги. лучше в косоворотках. Воцерковленнее.
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30.07.2025 14:32 Ответить
Мабуть, приблуди95 та їх міндічі+шурми, теж беруть участь??
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30.07.2025 14:31 Ответить
Очень интересно послушать бабу Юлю. С новой зажигательной речью.
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30.07.2025 14:35 Ответить
бла бла бла
бла бла бла
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30.07.2025 14:37 Ответить
ДЛЯ кого ця мильна опера? Вже все вирішено, зроблять як ЗЕбіл сказав
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30.07.2025 14:41 Ответить
 
 