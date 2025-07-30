71 нардепу сообщило НАБУ о подозрении с 2016 года. 31 - из действующего созыва ВР
В антикоррупционных органах рассказали о подозрениях нардепам, в частности действующего созыва.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"До создания НАБУ и САП в 2015 году привлечение народных депутатов к ответственности за коррупцию было скорее исключением, чем правилом. Ситуация изменилась", - говорится в сообщении.
В НАБУ отметили, что с 2016 по 2025 год в уголовных производствах, которые расследуются детективами Национального бюро о подозрении сообщено 71 действующему и бывшему народному депутату.
"Из них 42 - в течение 2022-2025 годов. 31 фигурант - депутаты текущего, девятого созыва Верховной Рады Украины", - добавили там.
К типичным коррупционным правонарушениям, в которых разоблачены нардепы, относятся:
- присвоение или растрата имущества, ст. 191 УК Украины - 17;
- получение неправомерной выгоды, ст. 368 УК Украины - 4;
- злоупотребление властью или служебным положением, ст. 364 УК Украины - 14;
- недостоверное декларирование, ст. 366-2 УК Украины - 15;
- незаконное обогащение, ст. 368-5 УК Украины - 3.
"НАБУ и САП последовательно доказывают - закон одинаков для всех, а депутатский мандат не освобождает от ответственности", - подытожили там.
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