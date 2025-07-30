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Новости Результаты деятельности НАБУ и САП
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71 нардепу сообщило НАБУ о подозрении с 2016 года. 31 - из действующего созыва ВР

НАБУ рассказало о подозрениях нардепам и озвучило цифры

В антикоррупционных органах рассказали о подозрениях нардепам, в частности действующего созыва.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"До создания НАБУ и САП в 2015 году привлечение народных депутатов к ответственности за коррупцию было скорее исключением, чем правилом. Ситуация изменилась", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что с 2016 по 2025 год в уголовных производствах, которые расследуются детективами Национального бюро о подозрении сообщено 71 действующему и бывшему народному депутату.

Читайте: Пул анонимных телеграмм-каналов слаженно поддержал инициативу президента по ликвидации независимости НАБУ и САП, - TEXTY.ORG

"Из них 42 - в течение 2022-2025 годов. 31 фигурант - депутаты текущего, девятого созыва Верховной Рады Украины", - добавили там.

К типичным коррупционным правонарушениям, в которых разоблачены нардепы, относятся:

  • присвоение или растрата имущества, ст. 191 УК Украины - 17;
  • получение неправомерной выгоды, ст. 368 УК Украины - 4;
  • злоупотребление властью или служебным положением, ст. 364 УК Украины - 14;
  • недостоверное декларирование, ст. 366-2 УК Украины - 15;
  • незаконное обогащение, ст. 368-5 УК Украины - 3.

"НАБУ и САП последовательно доказывают - закон одинаков для всех, а депутатский мандат не освобождает от ответственности", - подытожили там.

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Автор: 

НАБУ (4470) депутат (3332) коррупция (8603)


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Топ комментарии
+2
І що заважає ці справи передати до суду? Бажання заробити? Бажання зробити їх ручними? Бажання їх руками жар загрібати?
Вперед. Ви ж не з малозначними справами працюєте, то нехай вже отримає кожен свій термін у в'язниці, якщо всі докази є і зібрані якісно.без порушень законів.
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30.07.2025 12:11 Ответить
+2
В скількох заарештували, конфіскували майно, зняли всі блага і тд тп????
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30.07.2025 12:14 Ответить
+2
Це запитання до суддів, Зєлєнского, як гаранта дії Конституції, ОПи Єрмака, чи соратника і куратора судової системи Татарова? 🤔
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30.07.2025 12:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
І що заважає ці справи передати до суду? Бажання заробити? Бажання зробити їх ручними? Бажання їх руками жар загрібати?
Вперед. Ви ж не з малозначними справами працюєте, то нехай вже отримає кожен свій термін у в'язниці, якщо всі докази є і зібрані якісно.без порушень законів.
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30.07.2025 12:11 Ответить
Це питання дл суддів, Зеленсткого і ОП, покійного Потрнова. НАБУ і САП це сдідчі органи і не можуть виносити вироки. Судді виносять вироки у світі і в нас
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30.07.2025 12:48 Ответить
А скільки таких справ потрапило до суду? Повідомляти про підозру можна і всім депутатам.
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30.07.2025 13:52 Ответить
В скількох заарештували, конфіскували майно, зняли всі блага і тд тп????
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30.07.2025 12:14 Ответить
Це запитання до суддів, Зєлєнского, як гаранта дії Конституції, ОПи Єрмака, чи соратника і куратора судової системи Татарова? 🤔
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30.07.2025 12:24 Ответить
Зеленський не впливає на суддів ... До тогож , більшість з них , там по 10-20 років сидять ... ще з часів Яника !
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30.07.2025 12:26 Ответить
Так-так, то Єрмак... Цікаво, судді Червінського самі беззаконністю стосовно нього займалися? А хто дав суддям ЦУ стосовно Кузьменко, Дугар і Антоненка?
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30.07.2025 12:36 Ответить
В українську Верховну Раду ,як і належить ,попадають "кращі із кращих", "найчесніші із чесних" як і ті хто їх вибирав.
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30.07.2025 12:16 Ответить
Та йдіть ви у сраку зі своїми "підозрами"! Хто сидить?!
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30.07.2025 12:25 Ответить
А я думав, що садять суди, а виходить НАБУ? Не знають пані, чому всі "слуги" якимось чином при отримані підозри опинилися за кордоном? За кордон і безпеку держави здається відповідає Верховений Головнокомандувач?
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30.07.2025 12:40 Ответить
Депутати ж прийняли поправки про заставу, то ж їх не садять , а пізніше підкупні суди зменшують заставу до майже 0 , тому вкрав мільйон, а застави дав 100 тис, та й гайда далі красти.
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30.07.2025 12:25 Ответить
Ось вам і корінь зла. 😁 Ось вам і ідейні депутати.
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30.07.2025 12:25 Ответить
за саме ось таке НАБУ і акції було проведено. 😒
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30.07.2025 12:34 Ответить
Сидит сколько?Вот jeminai нащел мне только один случай,когда был посажен именно народный депутат, а именно Гунько,за смешные 85 штук зелени..И это,*****,с 16-го года.
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30.07.2025 12:38 Ответить
 
 