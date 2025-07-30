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Новини Результати діяльності НАБУ і САП
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71 нардепу повідомило НАБУ про підозру із 2016 року. 31 - з чинного скликання ВР

НАБУ розповіло про підозри нардепам та озвучило цифри

В антикорупційних органах розповіли про підозри нардепам, зокрема чинного скликання.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"До створення НАБУ і САП у 2015 році притягнення народних депутатів до відповідальності за корупцію було радше винятком, ніж правилом. Ситуація змінилася", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що із 2016 по 2025 рік у кримінальних провадженнях, які розслідуються детективами Національного бюро про підозру повідомлено 71 чинному та колишньому народному депутату.

Читайте: Пул анонімних телеграм-каналів злагоджено підтримав ініціативу президента щодо ліквідації незалежності НАБУ та САП, - TEXTY.ORG

"Із них 42 — упродовж 2022–2025 років. 31 фігурант — депутати поточного, дев’ятого скликання Верховної Ради України", - додали там.

До типових корупційних правопорушень, у яких викрито нардепів, належать:

  • привласнення або розтрата майна, ст. 191 КК України – 17;
  • одержання неправомірної вигоди, ст. 368 КК України – 4;
  • зловживання владою чи службовим становищем, ст. 364 КК України – 14;
  • недостовірне декларування, ст. 366-2 КК України – 15;
  • незаконне збагачення, ст. 368-5 КК України – 3.

"НАБУ і САП послідовно доводять — закон однаковий для всіх, а депутатський мандат не звільняє від відповідальності", - підсумували там.

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Автор: 

НАБУ (5356) депутат (1793) корупція (4749)


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Топ коментарі
+1
І що заважає ці справи передати до суду? Бажання заробити? Бажання зробити їх ручними? Бажання їх руками жар загрібати?
Вперед. Ви ж не з малозначними справами працюєте, то нехай вже отримає кожен свій термін у в'язниці, якщо всі докази є і зібрані якісно.без порушень законів.
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30.07.2025 12:11 Відповісти
+1
В скількох заарештували, конфіскували майно, зняли всі блага і тд тп????
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30.07.2025 12:14 Відповісти
+1
Це запитання до суддів, Зєлєнского, як гаранта дії Конституції, ОПи Єрмака, чи соратника і куратора судової системи Татарова? 🤔
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30.07.2025 12:24 Відповісти
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І що заважає ці справи передати до суду? Бажання заробити? Бажання зробити їх ручними? Бажання їх руками жар загрібати?
Вперед. Ви ж не з малозначними справами працюєте, то нехай вже отримає кожен свій термін у в'язниці, якщо всі докази є і зібрані якісно.без порушень законів.
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30.07.2025 12:11 Відповісти
Це питання дл суддів, Зеленсткого і ОП, покійного Потрнова. НАБУ і САП це сдідчі органи і не можуть виносити вироки. Судді виносять вироки у світі і в нас
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30.07.2025 12:48 Відповісти
В скількох заарештували, конфіскували майно, зняли всі блага і тд тп????
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30.07.2025 12:14 Відповісти
Це запитання до суддів, Зєлєнского, як гаранта дії Конституції, ОПи Єрмака, чи соратника і куратора судової системи Татарова? 🤔
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30.07.2025 12:24 Відповісти
Зеленський не впливає на суддів ... До тогож , більшість з них , там по 10-20 років сидять ... ще з часів Яника !
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30.07.2025 12:26 Відповісти
Так-так, то Єрмак... Цікаво, судді Червінського самі беззаконністю стосовно нього займалися? А хто дав суддям ЦУ стосовно Кузьменко, Дугар і Антоненка?
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30.07.2025 12:36 Відповісти
В українську Верховну Раду ,як і належить ,попадають "кращі із кращих", "найчесніші із чесних" як і ті хто їх вибирав.
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30.07.2025 12:16 Відповісти
Та йдіть ви у сраку зі своїми "підозрами"! Хто сидить?!
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30.07.2025 12:25 Відповісти
А я думав, що садять суди, а виходить НАБУ? Не знають пані, чому всі "слуги" якимось чином при отримані підозри опинилися за кордоном? За кордон і безпеку держави здається відповідає Верховений Головнокомандувач?
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30.07.2025 12:40 Відповісти
Депутати ж прийняли поправки про заставу, то ж їх не садять , а пізніше підкупні суди зменшують заставу до майже 0 , тому вкрав мільйон, а застави дав 100 тис, та й гайда далі красти.
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30.07.2025 12:25 Відповісти
Ось вам і корінь зла. 😁 Ось вам і ідейні депутати.
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30.07.2025 12:25 Відповісти
за саме ось таке НАБУ і акції було проведено. 😒
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30.07.2025 12:34 Відповісти
Сидит сколько?Вот jeminai нащел мне только один случай,когда был посажен именно народный депутат, а именно Гунько,за смешные 85 штук зелени..И это,*****,с 16-го года.
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30.07.2025 12:38 Відповісти
 
 