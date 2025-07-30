71 нардепу повідомило НАБУ про підозру із 2016 року. 31 - з чинного скликання ВР

В антикорупційних органах розповіли про підозри нардепам, зокрема чинного скликання.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"До створення НАБУ і САП у 2015 році притягнення народних депутатів до відповідальності за корупцію було радше винятком, ніж правилом. Ситуація змінилася", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що із 2016 по 2025 рік у кримінальних провадженнях, які розслідуються детективами Національного бюро про підозру повідомлено 71 чинному та колишньому народному депутату.

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"Із них 42 — упродовж 2022–2025 років. 31 фігурант — депутати поточного, дев’ятого скликання Верховної Ради України", - додали там.

До типових корупційних правопорушень, у яких викрито нардепів, належать:

привласнення або розтрата майна, ст. 191 КК України – 17;

одержання неправомірної вигоди, ст. 368 КК України – 4;

зловживання владою чи службовим становищем, ст. 364 КК України – 14;

недостовірне декларування, ст. 366-2 КК України – 15;

незаконне збагачення, ст. 368-5 КК України – 3.

"НАБУ і САП послідовно доводять — закон однаковий для всіх, а депутатський мандат не звільняє від відповідальності", - підсумували там.

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