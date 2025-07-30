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Новини Новий закон щодо НАБУ і САП
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"ЄС" подала альтернативний законопроєкт про НАБУ та САП

Євросолідарність подала законопроєкт про НАБУ та САП Що відомо

"Європейська Солідарність" подала до Верховної Ради альтернативний до президентського законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

Євросолідарність подала законопроєкт про НАБУ та САП Що відомо

"В турборежимі насправді відбулося те, що можна назвати злочином проти країни, злочином проти європейської інтеграції, проти майбутнього. Це природньо збурило українське суспільство і викликало незадоволення наших партнерів. До речі, ми єдині, хто про це прямо попереджав, про всі загрози, які існують і для євроінтеграції, і ключове – для технічної допомоги Україні. Не секрет, що сьогодні ми заробляємо як держава на свою армію, але при цьому всі соціальні виплати забезпечуються фінансуванням наших партнерів. Сьогодні це фінансування поставлено на стоп, і це загроза для кожного українця. Щоб це розблокувати, вже не час гратися в різні політичні ігри, хоча така спокуса є", - зазначила нардепка Вікторія Сюмар.

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За словами Геращенко, законопроєкт президента має кілька суттєвих зауважень. Зокрема, він не повертає скасований прозорий конкурсний відбір у прокуратурі, що в українських реаліях посилить залежність прокурорів, провокуватиме посилення репресій і "закручування гайок".

Парламентарка заявила, що також невирішеною залишається проблема із позасудовими обшуками, на надмірність яких вже звернула увагу зокрема, й голова ВАКС. Неправомірність застосування практики позасудових обшуків в Україні також має реакцію і ЄСПЛ.

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"Ми вважаємо, що позасудові обшуки можливі тільки по тяжким злочинам – вбивство, зґвалтування, мінування, а також ми врахували критику, яку почули від САП, НАБУ, і тут залишена норма, що термінові обшуки можуть відбуватися у випадку хабаря або спроби хабаря. Це важливо в контексті боротьби з корупцією", - пояснила вона.

Також "ЄС" вимагає залишити прозорі конкурси в прокуратурі.

"Третя дуже важлива новела нашого варіанту законопроєкту. До сьогодні Офіс президента, керівництво Офісу президента, а також ДБР, керівництво ДБР виведені з-під підслідності НАБУ. Ми вважаємо, що сьогодні, коли країною фактично керують 5-6 менеджерів з Офісу президента, важливо, щоб у випадку скоєння кримінального корупційного злочину керівництво Офісу президента або ДБР так само потрапляли під підслідність НАБУ", - додала співголова фракції.

Також у "ЄС" закликали транслювати наживо засідання Верховної Ради.

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"Саме тому засідання парламенту мають транслюватися наживо – наголошують у "Євросолідарності. "Суспільство повинно знати позицію депутатських фракцій, хто як голосує, і політики мають нести за це відповідальність. Якщо буде пряма трансляція, це дисциплінує залу для того, аби оперативно і швидко виправити помилки 22-го липня, аби законопроєкт було прийнятий, відразу підписаний спікерам, президентам і відновив незалежність роботи антикорупційних органів", - додала Геращенко.

Також у політсилі нагадали, що 31 липня спливає термін для призначення керівником БЕБ законно обраного на конкурсі кандидата, а серед маяків міжнародних фінансових донорів України є також реформа ДБР та інші нагальні законопроєкти.

Нагадаємо, Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт №13533 щодо повноважень НАБУ та САП 31 липня.

Читайте: Розраховуємо на ухвалення президентського законопроєкту щодо НАБУ/САП у цілому, - Стефанчук

Автор: 

НАБУ (5356) ВР (15147) Геращенко Ірина (1152) законопроєкт (3673) САП (2413) Європейська Солідарність (1103)


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Топ коментарі
+11
Навіть не читаючи цей закопроект можу запевнити, що там є все необхідне для відновлення самостійності антикорупційних органів на користь України, а закопроекти від Боневтіка Потужно-Брехливого, як показала практика, приймалися виключно для захисту його дупи і дуп міндічів, чернишових, татарових, Бень, боголюбових, шурмів і іншої сволоти і немає нічого спільного з захистом України.
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30.07.2025 10:54 Відповісти
+8
"Саме тому засідання парламенту мають транслюватися наживо" - саме тому ЗЕбуїни в Раді під проводом Хряка кістьми ляжуть, щоб такого не допустити! Вони ж не можуть допустити, щоб їхню ницість та нікчемність побачили всі і, навіть, їхні лохи-симпатики.
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30.07.2025 10:54 Відповісти
+5
Законопроект від президента і Тимошенко ми бачили 22.07.2025 року - там виключно підкорення НАБУ і САП прокурору на 100000% вірному Зебобіку, щоб не чіпали хіцпу Зе.
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30.07.2025 11:02 Відповісти
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мабуть, знову бан.
але питання:
нафіга? що б що?
чергова імітація бурхливої діяльності?
а, ті троє? вже виключили з "єс"?
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30.07.2025 10:53 Відповісти
У Вас є питання до "ЄС" за три голоси, а немає питань до Зеленського, до Стефанчука, до монобільшості Ради, до забороненої партії ОПЗЖ і до московської зозулі бабусі Юлі і її партії "Родіна"??? За ініціативою "ЄС" були створені ці органи і отримано асоціацію, безвіз, купу грошей на підтримку України, а за голосування тієї шушери 22.07.2025 ми вже втратили 1,5 мільярда евро під час війни і під питанням ще 50 мільярдів.
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30.07.2025 10:58 Відповісти
я чогось думав, що підписники на цензор вміють читати.
так!
у мене нема питань, до зе!поца, коливана, опзж, юлькі.
у мене є питання до "єс". і я їх написав.
для чого навалювати датами та сумами? що б що?
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30.07.2025 11:10 Відповісти
Може поки є можливість через увагу суспільства, партнерів... спробувати протягнути корисні для країни питання?!?
Які саме, читай в статті
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30.07.2025 11:25 Відповісти
тобто, усім лютим прихильникам вождя п, залишилось тільки марити?
і побільше полум'яних промов і букав в тексті.
зрозуміло.
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30.07.2025 11:32 Відповісти
Покажуть свою "незалежність" перед голосуваннням.
За варіант Зеленського голосувати не будуть бо в них є "власне бачення", щоб потім їх ніхто не міг звинуватити, що вони проти "незалежності" антикорупційних органів.
А саме голосуванння бажано провалити заради політичної доцільності.
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30.07.2025 11:31 Відповісти
то, я ж і запитав про отих трьох, незалежних.
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30.07.2025 11:33 Відповісти
Навіть не читаючи цей закопроект можу запевнити, що там є все необхідне для відновлення самостійності антикорупційних органів на користь України, а закопроекти від Боневтіка Потужно-Брехливого, як показала практика, приймалися виключно для захисту його дупи і дуп міндічів, чернишових, татарових, Бень, боголюбових, шурмів і іншої сволоти і немає нічого спільного з захистом України.
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30.07.2025 10:54 Відповісти
👍 100%
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30.07.2025 10:55 Відповісти
Кто текст писал,выпускник академии андропова из питера партагеноссе рева?
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30.07.2025 10:54 Відповісти
"Саме тому засідання парламенту мають транслюватися наживо" - саме тому ЗЕбуїни в Раді під проводом Хряка кістьми ляжуть, щоб такого не допустити! Вони ж не можуть допустити, щоб їхню ницість та нікчемність побачили всі і, навіть, їхні лохи-симпатики.
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30.07.2025 10:54 Відповісти
Законопроєкт від президента, від "Голоса", від "ЄС", від Тимошенко...Парад законопроєктів?
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30.07.2025 10:57 Відповісти
Законопроект від президента і Тимошенко ми бачили 22.07.2025 року - там виключно підкорення НАБУ і САП прокурору на 100000% вірному Зебобіку, щоб не чіпали хіцпу Зе.
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30.07.2025 11:02 Відповісти
 
 