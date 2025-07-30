"ЄС" подала альтернативний законопроєкт про НАБУ та САП

"Європейська Солідарність" подала до Верховної Ради альтернативний до президентського законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

"В турборежимі насправді відбулося те, що можна назвати злочином проти країни, злочином проти європейської інтеграції, проти майбутнього. Це природньо збурило українське суспільство і викликало незадоволення наших партнерів. До речі, ми єдині, хто про це прямо попереджав, про всі загрози, які існують і для євроінтеграції, і ключове – для технічної допомоги Україні. Не секрет, що сьогодні ми заробляємо як держава на свою армію, але при цьому всі соціальні виплати забезпечуються фінансуванням наших партнерів. Сьогодні це фінансування поставлено на стоп, і це загроза для кожного українця. Щоб це розблокувати, вже не час гратися в різні політичні ігри, хоча така спокуса є", - зазначила нардепка Вікторія Сюмар.

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За словами Геращенко, законопроєкт президента має кілька суттєвих зауважень. Зокрема, він не повертає скасований прозорий конкурсний відбір у прокуратурі, що в українських реаліях посилить залежність прокурорів, провокуватиме посилення репресій і "закручування гайок".

Парламентарка заявила, що також невирішеною залишається проблема із позасудовими обшуками, на надмірність яких вже звернула увагу зокрема, й голова ВАКС. Неправомірність застосування практики позасудових обшуків в Україні також має реакцію і ЄСПЛ.

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"Ми вважаємо, що позасудові обшуки можливі тільки по тяжким злочинам – вбивство, зґвалтування, мінування, а також ми врахували критику, яку почули від САП, НАБУ, і тут залишена норма, що термінові обшуки можуть відбуватися у випадку хабаря або спроби хабаря. Це важливо в контексті боротьби з корупцією", - пояснила вона.

Також "ЄС" вимагає залишити прозорі конкурси в прокуратурі.

"Третя дуже важлива новела нашого варіанту законопроєкту. До сьогодні Офіс президента, керівництво Офісу президента, а також ДБР, керівництво ДБР виведені з-під підслідності НАБУ. Ми вважаємо, що сьогодні, коли країною фактично керують 5-6 менеджерів з Офісу президента, важливо, щоб у випадку скоєння кримінального корупційного злочину керівництво Офісу президента або ДБР так само потрапляли під підслідність НАБУ", - додала співголова фракції.

Також у "ЄС" закликали транслювати наживо засідання Верховної Ради.

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"Саме тому засідання парламенту мають транслюватися наживо – наголошують у "Євросолідарності. "Суспільство повинно знати позицію депутатських фракцій, хто як голосує, і політики мають нести за це відповідальність. Якщо буде пряма трансляція, це дисциплінує залу для того, аби оперативно і швидко виправити помилки 22-го липня, аби законопроєкт було прийнятий, відразу підписаний спікерам, президентам і відновив незалежність роботи антикорупційних органів", - додала Геращенко.

Також у політсилі нагадали, що 31 липня спливає термін для призначення керівником БЕБ законно обраного на конкурсі кандидата, а серед маяків міжнародних фінансових донорів України є також реформа ДБР та інші нагальні законопроєкти.

Нагадаємо, Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт №13533 щодо повноважень НАБУ та САП 31 липня.

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