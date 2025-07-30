"ЕС" подала альтернативный законопроект о НАБУ и САП

"Европейская Солидарность" подала в Верховную Раду альтернативный президентскому законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"В турборежиме на самом деле произошло то, что можно назвать преступлением против страны, преступлением против европейской интеграции, против будущего. Это естественно возмутило украинское общество и вызвало недовольство наших партнеров. Кстати, мы единственные, кто об этом прямо предупреждал, обо всех угрозах, которые существуют и для евроинтеграции, и ключевое - для технической помощи Украине. Не секрет, что сегодня мы зарабатываем как государство на свою армию, но при этом все социальные выплаты обеспечиваются финансированием наших партнеров. Сегодня это финансирование поставлено на стоп, и это угроза для каждого украинца. Чтобы это разблокировать, уже не время играть в разные политические игры, хотя такой соблазн есть", - отметила нардеп Виктория Сюмар.

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По словам Геращенко, законопроект президента имеет несколько существенных замечаний. В частности, он не возвращает отмененный прозрачный конкурсный отбор в прокуратуре, что в украинских реалиях усилит зависимость прокуроров, будет провоцировать усиление репрессий и "закручивание гаек".

Парламентарий заявила, что также нерешенной остается проблема с внесудебными обысками, на чрезмерность которых уже обратила внимание в частности, и глава ВАКС. Неправомерность применения практики внесудебных обысков в Украине также имеет реакцию и ЕСПЧ.

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"Мы считаем, что внесудебные обыски возможны только по тяжким преступлениям - убийство, изнасилование, минирование, а также мы учли критику, которую услышали от САП, НАБУ, и здесь оставлена норма, что срочные обыски могут происходить в случае взятки или попытки взятки. Это важно в контексте борьбы с коррупцией", - пояснила она.

Также "ЕС" требует оставить прозрачные конкурсы в прокуратуре.

"Третья очень важная новелла нашего варианта законопроекта. До сих пор Офис президента, руководство Офиса президента, а также ГБР, руководство ГБР выведены из-под подследственности НАБУ. Мы считаем, что сегодня, когда страной фактически руководят 5-6 менеджеров из Офиса президента, важно, чтобы в случае совершения уголовного коррупционного преступления руководство Офиса президента или ГБР так же попадали под подследственность НАБУ", - добавила сопредседатель фракции.

Также в "ЕС" призвали транслировать вживую заседания Верховной Рады.

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"Именно поэтому заседания парламента должны транслироваться вживую - отмечают в "Евросолидарности". "Общество должно знать позицию депутатских фракций, кто как голосует, и политики должны нести за это ответственность. Если будет прямая трансляция, это дисциплинирует зал для того, чтобы оперативно и быстро исправить ошибки 22-го июля, чтобы законопроект был принят, сразу подписан спикерам, президентам и восстановил независимость работы антикоррупционных органов", - добавила Геращенко.

Также в политсиле напомнили, что 31 июля истекает срок для назначения руководителем БЭБ законно избранного на конкурсе кандидата, а среди маяков международных финансовых доноров Украины также реформа ГБР и другие неотложные законопроекты.

Напомним, Верховная Рада рассмотрит президентский законопроект №13533 о полномочиях НАБУ и САП 31 июля.

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