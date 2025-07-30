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Новости Новый закон о НАБУ и САП
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"ЕС" подала альтернативный законопроект о НАБУ и САП

Евросолидарность подала законопроект о НАБУ и САП Что известно

"Европейская Солидарность" подала в Верховную Раду альтернативный президентскому законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Евросолидарность подала законопроект о НАБУ и САП Что известно

"В турборежиме на самом деле произошло то, что можно назвать преступлением против страны, преступлением против европейской интеграции, против будущего. Это естественно возмутило украинское общество и вызвало недовольство наших партнеров. Кстати, мы единственные, кто об этом прямо предупреждал, обо всех угрозах, которые существуют и для евроинтеграции, и ключевое - для технической помощи Украине. Не секрет, что сегодня мы зарабатываем как государство на свою армию, но при этом все социальные выплаты обеспечиваются финансированием наших партнеров. Сегодня это финансирование поставлено на стоп, и это угроза для каждого украинца. Чтобы это разблокировать, уже не время играть в разные политические игры, хотя такой соблазн есть", - отметила нардеп Виктория Сюмар.

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По словам Геращенко, законопроект президента имеет несколько существенных замечаний. В частности, он не возвращает отмененный прозрачный конкурсный отбор в прокуратуре, что в украинских реалиях усилит зависимость прокуроров, будет провоцировать усиление репрессий и "закручивание гаек".

Парламентарий заявила, что также нерешенной остается проблема с внесудебными обысками, на чрезмерность которых уже обратила внимание в частности, и глава ВАКС. Неправомерность применения практики внесудебных обысков в Украине также имеет реакцию и ЕСПЧ.

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"Мы считаем, что внесудебные обыски возможны только по тяжким преступлениям - убийство, изнасилование, минирование, а также мы учли критику, которую услышали от САП, НАБУ, и здесь оставлена норма, что срочные обыски могут происходить в случае взятки или попытки взятки. Это важно в контексте борьбы с коррупцией", - пояснила она.

Также "ЕС" требует оставить прозрачные конкурсы в прокуратуре.

"Третья очень важная новелла нашего варианта законопроекта. До сих пор Офис президента, руководство Офиса президента, а также ГБР, руководство ГБР выведены из-под подследственности НАБУ. Мы считаем, что сегодня, когда страной фактически руководят 5-6 менеджеров из Офиса президента, важно, чтобы в случае совершения уголовного коррупционного преступления руководство Офиса президента или ГБР так же попадали под подследственность НАБУ", - добавила сопредседатель фракции.

Также в "ЕС" призвали транслировать вживую заседания Верховной Рады.

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"Именно поэтому заседания парламента должны транслироваться вживую - отмечают в "Евросолидарности". "Общество должно знать позицию депутатских фракций, кто как голосует, и политики должны нести за это ответственность. Если будет прямая трансляция, это дисциплинирует зал для того, чтобы оперативно и быстро исправить ошибки 22-го июля, чтобы законопроект был принят, сразу подписан спикерам, президентам и восстановил независимость работы антикоррупционных органов", - добавила Геращенко.

Также в политсиле напомнили, что 31 июля истекает срок для назначения руководителем БЭБ законно избранного на конкурсе кандидата, а среди маяков международных финансовых доноров Украины также реформа ГБР и другие неотложные законопроекты.

Напомним, Верховная Рада рассмотрит президентский законопроект №13533 о полномочиях НАБУ и САП 31 июля.

Читайте: Рассчитываем на принятие президентского законопроекта по НАБУ/САП в целом, - Стефанчук

Автор: 

НАБУ (4470) ВР (29363) Геращенко Ирина (1632) законопроект (3266) САП (2246) Европейская Солидарность (1072)


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Топ комментарии
+11
Навіть не читаючи цей закопроект можу запевнити, що там є все необхідне для відновлення самостійності антикорупційних органів на користь України, а закопроекти від Боневтіка Потужно-Брехливого, як показала практика, приймалися виключно для захисту його дупи і дуп міндічів, чернишових, татарових, Бень, боголюбових, шурмів і іншої сволоти і немає нічого спільного з захистом України.
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30.07.2025 10:54 Ответить
+8
"Саме тому засідання парламенту мають транслюватися наживо" - саме тому ЗЕбуїни в Раді під проводом Хряка кістьми ляжуть, щоб такого не допустити! Вони ж не можуть допустити, щоб їхню ницість та нікчемність побачили всі і, навіть, їхні лохи-симпатики.
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30.07.2025 10:54 Ответить
+5
Законопроект від президента і Тимошенко ми бачили 22.07.2025 року - там виключно підкорення НАБУ і САП прокурору на 100000% вірному Зебобіку, щоб не чіпали хіцпу Зе.
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30.07.2025 11:02 Ответить
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мабуть, знову бан.
але питання:
нафіга? що б що?
чергова імітація бурхливої діяльності?
а, ті троє? вже виключили з "єс"?
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30.07.2025 10:53 Ответить
У Вас є питання до "ЄС" за три голоси, а немає питань до Зеленського, до Стефанчука, до монобільшості Ради, до забороненої партії ОПЗЖ і до московської зозулі бабусі Юлі і її партії "Родіна"??? За ініціативою "ЄС" були створені ці органи і отримано асоціацію, безвіз, купу грошей на підтримку України, а за голосування тієї шушери 22.07.2025 ми вже втратили 1,5 мільярда евро під час війни і під питанням ще 50 мільярдів.
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30.07.2025 10:58 Ответить
я чогось думав, що підписники на цензор вміють читати.
так!
у мене нема питань, до зе!поца, коливана, опзж, юлькі.
у мене є питання до "єс". і я їх написав.
для чого навалювати датами та сумами? що б що?
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30.07.2025 11:10 Ответить
Може поки є можливість через увагу суспільства, партнерів... спробувати протягнути корисні для країни питання?!?
Які саме, читай в статті
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30.07.2025 11:25 Ответить
Що марити?
Ти задав усім питання, я тобі відповів, який можливий варіант на мою думку.
Де ти побачив марення?
Чи твоє питання було риторичне?
І відповіді тебе не цікавлять і текст ти не читав.... просто хотів пороха обісрати..
А марити можуть тільки зебобіки, які у 19 намарили на свою та інші голови...
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30.07.2025 11:39 Ответить
Покажуть свою "незалежність" перед голосуваннням.
За варіант Зеленського голосувати не будуть бо в них є "власне бачення", щоб потім їх ніхто не міг звинуватити, що вони проти "незалежності" антикорупційних органів.
А саме голосуванння бажано провалити заради політичної доцільності.
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30.07.2025 11:31 Ответить
то, я ж і запитав про отих трьох, незалежних.
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30.07.2025 11:33 Ответить
Навіть не читаючи цей закопроект можу запевнити, що там є все необхідне для відновлення самостійності антикорупційних органів на користь України, а закопроекти від Боневтіка Потужно-Брехливого, як показала практика, приймалися виключно для захисту його дупи і дуп міндічів, чернишових, татарових, Бень, боголюбових, шурмів і іншої сволоти і немає нічого спільного з захистом України.
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30.07.2025 10:54 Ответить
👍 100%
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30.07.2025 10:55 Ответить
"Саме тому засідання парламенту мають транслюватися наживо" - саме тому ЗЕбуїни в Раді під проводом Хряка кістьми ляжуть, щоб такого не допустити! Вони ж не можуть допустити, щоб їхню ницість та нікчемність побачили всі і, навіть, їхні лохи-симпатики.
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30.07.2025 10:54 Ответить
Законопроєкт від президента, від "Голоса", від "ЄС", від Тимошенко...Парад законопроєктів?
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30.07.2025 10:57 Ответить
Законопроект від президента і Тимошенко ми бачили 22.07.2025 року - там виключно підкорення НАБУ і САП прокурору на 100000% вірному Зебобіку, щоб не чіпали хіцпу Зе.
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30.07.2025 11:02 Ответить
 
 