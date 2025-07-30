Правоохранительный комитет Рады единогласно поддержал законопроект о возвращении полномочий НАБУ и САП

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал за основу и в целом президентский законопроект №13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, законопроект поддержали единогласно без каких-либо изменений по тексту от того, что зарегистрировали.

"За" проголосовали 19 человек, а тех, кто был против или воздержались - не было.

"Завтра (31 июля - ред.) именно это решение будет ставиться на голосование в зале Рады. Сразу в двух чтениях. Все будет ок - голосов более чем достаточно", - добавил Железняк.

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Напоминаем, Верховная Рада рассмотрит президентский законопроект №13533 о полномочиях НАБУ и САП 31 июля.