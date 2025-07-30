Правоохранительный комитет Рады единогласно поддержал законопроект о возвращении полномочий НАБУ и САП
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал за основу и в целом президентский законопроект №13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, законопроект поддержали единогласно без каких-либо изменений по тексту от того, что зарегистрировали.
"За" проголосовали 19 человек, а тех, кто был против или воздержались - не было.
"Завтра (31 июля - ред.) именно это решение будет ставиться на голосование в зале Рады. Сразу в двух чтениях. Все будет ок - голосов более чем достаточно", - добавил Железняк.
Напоминаем, Верховная Рада рассмотрит президентский законопроект №13533 о полномочиях НАБУ и САП 31 июля.
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а, попереду прокурор і суд.
однією революцією в історії стане більше
А наша булочка не можу бути не правий, він ж не лох якийсь.
що це за буфонада?
та і той підтримали теж одноголосно....питання : нах вони там потрібні ?
Блазень, ума як на камені, що з нього взяти.
в законопроекті Оманської Гниди закладені міни контролю НАБУ та САП
Разумков з гончаруком, можуть підтвердити!!
Імунітет. Повний імунітет. Їм і їхнім родичам... НЕДОТОРКАНІСТЬ
в україні прослуховувати високопосадовців мають право, виключно сбу.
тобто, для набу, міндіча слухало сбу.
мабуть, в якийсь момент з'явилося гундосе зе!чувирло, загасилося по повній і почало ляпати своїм гімняним ротом.
а, коли, у єрмачини зрозуміли, що трапилося, то і сталася отака кривосрака історія.
нагадаю, що у всіх цивілізованих странах, державним службам безпеки заборонено працювати на території своїх країн.