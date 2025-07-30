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Новости Новый закон о НАБУ и САП
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Правоохранительный комитет Рады единогласно поддержал законопроект о возвращении полномочий НАБУ и САП

Независимость НАБУ и САП: Комитет ВР поддержал единогласно

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал за основу и в целом президентский законопроект №13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, законопроект поддержали единогласно без каких-либо изменений по тексту от того, что зарегистрировали.

"За" проголосовали 19 человек, а тех, кто был против или воздержались - не было.

"Завтра (31 июля - ред.) именно это решение будет ставиться на голосование в зале Рады. Сразу в двух чтениях. Все будет ок - голосов более чем достаточно", - добавил Железняк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР проводит заседание по законопроектам о НАБУ и САП. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напоминаем, Верховная Рада рассмотрит президентский законопроект №13533 о полномочиях НАБУ и САП 31 июля.

Автор: 

НАБУ (4470) ВР (29363) САП (2246) Железняк Ярослав (452)


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Топ комментарии
+5
Правоохоронний комітет Ради підтримав одноголосно Джерело: https://censor.net/ua/n3566090
та і той підтримали теж одноголосно....питання : нах вони там потрібні ?
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30.07.2025 15:55 Ответить
+5
гроші й так тю-тю - директора беб не призначили, децентралізацію не провели, конкурсну комісію по ваксу не зробили
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30.07.2025 16:02 Ответить
+3
Да уже говорили, нафига такие завороты. Достаточно бубику было отозвать свою подпись, з недоумкуватого зедокументу.
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30.07.2025 15:53 Ответить
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цікаво: в один день проголосують, підпишуть та опублікують?
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30.07.2025 15:53 Ответить
але, буржуйські грошики тютю.
а, попереду прокурор і суд.
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30.07.2025 15:55 Ответить
гроші й так тю-тю - директора беб не призначили, децентралізацію не провели, конкурсну комісію по ваксу не зробили
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30.07.2025 16:02 Ответить
Зроблять, просто ще не знають як решти з цінами за крісло
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30.07.2025 16:30 Ответить
Свинокабан зі свиноматками зовсім не давно раділи , що музиканту підмахнули закон ,який зелене лайно поставило вище за всі допомоги,закони і Конституції , міндіча бач писали з гопкомпанією ,( ще й вилізе чого понаписали) чернишова за хаболку тягали.... При нагоді прийдеться відповісти ,то хто марадьор , той що обіцяв рубати руки чи той хто молотив про шашлики https://lb.ua/news/2025/07/30/688977_konstitutsiya_pauzi_hto_i_yak_spriyav.html
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30.07.2025 16:34 Ответить
проголосують і картонна революція завершиться перемогою...
однією революцією в історії стане більше
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30.07.2025 15:57 Ответить
Мабуть вже підписали, опублікували, зараз чекають коли стало проголосує
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30.07.2025 16:28 Ответить
Да уже говорили, нафига такие завороты. Достаточно бубику было отозвать свою подпись, з недоумкуватого зедокументу.
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30.07.2025 15:53 Ответить
Якщо відкликати свою підпис, то це означає, що він здав назад, визнати свою провину, що був не правий. І як після цього в очі зебілам сати.
А наша булочка не можу бути не правий, він ж не лох якийсь.
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30.07.2025 16:11 Ответить
ви здивуєтесь, але Конституція не містить такої опції як відкликання президентського підпису з підписаного Закону.
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30.07.2025 16:29 Ответить
і бужанський?
що це за буфонада?
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30.07.2025 15:54 Ответить
Правоохоронний комітет Ради підтримав одноголосно Джерело: https://censor.net/ua/n3566090
та і той підтримали теж одноголосно....питання : нах вони там потрібні ?
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30.07.2025 15:55 Ответить
Як для чого, таке бабло, а ти нах.... А ще не треба ховатися від призиву, броня, мабуть і після буде діяти. Та ще куча різних привілеї. Може для населення вони і дерьмо, а для себе дуже поважні люди
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30.07.2025 16:25 Ответить
Повернуть і до ворожки не ходи
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30.07.2025 15:57 Ответить
Попкі...
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30.07.2025 16:00 Ответить
За те що в нардепів дублі(спочатку відбирають незалежність у НАБУ та САП потім повертають) 50% зарплати позбавити.При кожному такому"висері" зарплата"-" і це буде справедливо.Половину грошей на утримання ідіотів можна зекономити
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30.07.2025 16:01 Ответить
Найвеличніший, щоб виручити своїх пархотих друзів поставив на розтяжку всю Україну. І йому геть до лампочки було все, головне, своїх виручать. Правда, цьому блазню хватило ума, а може хтось з ЗЕбанутої шобли йому сказав, що що ЕС заради бубиних пейсатих корешей повністю зупинить фіінансування України, а це як сказала премьерша, 75% держбюджету, і йому не буде з чого красти, швиденько відіграв назад.
Блазень, ума як на камені, що з нього взяти.
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30.07.2025 16:02 Ответить
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності "перекінщики" .котрі спочатку голосують проти незалежності НАБУ І САП.а через пару тижнів за незалежність цих органів....
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30.07.2025 16:09 Ответить
Можна не сумніватись-"розведуть як кошенят"! Лазівки для брудних рук Генпрокуратури,"на 100%своєї",вони не дадуть закрити і цього достатньо аби вся антикорупційна інфраструктура перетворилась на фікцію!
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30.07.2025 16:10 Ответить
зельоні гнилі макаки

в законопроекті Оманської Гниди закладені міни контролю НАБУ та САП
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30.07.2025 16:16 Ответить
Колебалися вместе з лінією єрмака
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30.07.2025 16:19 Ответить
Стефанчуками вірити, себе не поважати!!!
Разумков з гончаруком, можуть підтвердити!!
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30.07.2025 16:24 Ответить
Нардепи хочуть гарантій, що НАБУ і САП не переслідуватимуть тих, які голосували за закон №12414, - ЗМІ

Імунітет. Повний імунітет. Їм і їхнім родичам... НЕДОТОРКАНІСТЬ
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30.07.2025 16:27 Ответить
Не бажають бути доторканими нехай самі вішаються
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30.07.2025 16:33 Ответить
якийсь розумний дядька розказав одну детальку.
в україні прослуховувати високопосадовців мають право, виключно сбу.
тобто, для набу, міндіча слухало сбу.
мабуть, в якийсь момент з'явилося гундосе зе!чувирло, загасилося по повній і почало ляпати своїм гімняним ротом.
а, коли, у єрмачини зрозуміли, що трапилося, то і сталася отака кривосрака історія.

нагадаю, що у всіх цивілізованих странах, державним службам безпеки заборонено працювати на території своїх країн.
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30.07.2025 16:33 Ответить
Що засцяли .
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30.07.2025 16:46 Ответить
 
 