Нардепы хотят гарантий, что НАБУ и САП не будут преследовать тех, кто голосовал за закон №12414, - СМИ
Накануне голосования по возвращению независимости НАБУ и САП некоторые депутаты хотят получить гарантии от власти, что после этого антикоррупционные органы не будут преследовать тех, кто поддержал закон №12414.
Об этом пишет УП со ссылкой на собеседников в правоохранительных кругах, информирует Цензор.НЕТ.
Они рассказывают о стремлении нардепов получить некие "призрачные гарантии", что НАБУ и САП после возвращения независимости не начнут с особым рвением работать именно по тем парламентариям, которые так "рьяно проголосовали за закон №12414 под собственные аплодисменты и не скрывая неуместного удовольствия".
Источники "Украинской правды", приближенные к ОП, рассказывают "о 6 возможных подозрениях нардепам президентской фракции в незаконном обогащении и недостоверном декларировании, которые якобы были готовы еще до голосования, а сейчас и подавно".
Зато влиятельные представители антикоррупционной вертикали в общении с УП отмечают: "Ну, мы же не СБУ или ГБР. Какое политическое преследование? Мы на этих принципах работали и работаем. Это наша гарантия безопасности. Но если политическая власть не хочет бороться с коррупцией - в разы сложнее сделать то, чего ожидает общество".
"И уже на этой неделе в четверг, в день голосования за возвращение независимости НАБУ и САП, украинское общество вряд ли сможет наблюдать за этим спокойно - даже если соответствующий законопроект примут", - добавили они.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.
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******** в ВР мають імунітет на прийняті в Раді закони - ЧИТАЙ ТЕ ЗАКОНИ ЗАКОНОТВОРЦІ !!!!!!!!!!!!!
щоб ви повиздихали нах
Лесь Подерв'янський
Навіть в рашці заборонили матюкатися, бо кожен матюк як какашка тільки з рота яким ним серуть. Натомість ми стали тонути в цьому лайні рашистському начі мухи.
і по друге, нецензурна лексика існує, абсолютно у всіх мовах світу!!!
і по третє, наші діти, яким ми дорослі переслали все життя і перспективи на майбутнє, картонками з матюками, зробили більше ніж всі ви, високоморальні ідеальномовні сноби, за шість років зеленого гімна!!!
Кацапізмом брудним аж воняє!
йди!
і твоє смердіння піде за тобою!
це ви після переглядів відео ******** мосейчук всі такі "інтелегентні" стали?
По-друге, якщо для вас Лесь Подерв'янський - російський шлак, прийміть таблетку
Імунітет. Повний імунітет. Їм і їхнім родичам... НЕДОТОРКАНІСТЬ
Читайте Конституцію !!!
Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування у Верховній Раді, за винятком випадків образи чи наклепу. Це закріплено у статті 80 Конституції України. Їхня діяльність у парламенті захищена депутатською недоторканністю.
будьте прокляті ви і ваші нащадки по 7 коліно..разом з Оманської Гнидою
підпорядковуємо прокуратурі?
хоча стоп, розділ VII "Прокуратура" був виключений з Конституції.
щож тепер буде з вашим світоглядом?
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.»
а ст. 19 в розрізі нашої дискусії до чого?
якщо до того, що СБУ діє на підставі та в межах понвоажень вичзначених ЗУ "Про Службу безпеки України", то й НАБУ діє на підставі https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text свого Закону
Сирійці, таке лайно дезактивують, у дієвий спосіб!!! Або до мордовії, або на вірьовку!
Армія! Мова! Віра!
усе просто
"І вже цього тижня в четвер, в день голосування за повернення незалежності НАБУ і САП, українське суспільство навряд чи зможе спостерігати за цим спокійно - навіть якщо відповідний законопроєкт ухвалять", - додали вони.
Ну це ж треба таке, за суспільство вони згадали! Та мусорну люстрацію на вас усіх треба провести!
Треба гарантії, а без них - хоч потоп.
У зелених колективна, алярмова проблема.
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дайте їм гарантію.На 3 місяці.
Бажаю нашому терплячому і толерантному народу, спливаючому вчергове кривавою юшкою, який втрачає своїх найкращих дітей, свій цвіт, свій генофонд, найлютішої ненавісті і, головне, нещадних дій до своїх ворогів, найперше до вас, т.зв."слуг", щоб від вас і вашого насіння не залишилося і сліду на українській землі!