Нардепы хотят гарантий, что НАБУ и САП не будут преследовать тех, кто голосовал за закон №12414, - СМИ

Накануне голосования по возвращению независимости НАБУ и САП некоторые депутаты хотят получить гарантии от власти, что после этого антикоррупционные органы не будут преследовать тех, кто поддержал закон №12414.

Об этом пишет УП со ссылкой на собеседников в правоохранительных кругах, информирует Цензор.НЕТ.

Они рассказывают о стремлении нардепов получить некие "призрачные гарантии", что НАБУ и САП после возвращения независимости не начнут с особым рвением работать именно по тем парламентариям, которые так "рьяно проголосовали за закон №12414 под собственные аплодисменты и не скрывая неуместного удовольствия".

Источники "Украинской правды", приближенные к ОП, рассказывают "о 6 возможных подозрениях нардепам президентской фракции в незаконном обогащении и недостоверном декларировании, которые якобы были готовы еще до голосования, а сейчас и подавно".

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Зато влиятельные представители антикоррупционной вертикали в общении с УП отмечают: "Ну, мы же не СБУ или ГБР. Какое политическое преследование? Мы на этих принципах работали и работаем. Это наша гарантия безопасности. Но если политическая власть не хочет бороться с коррупцией - в разы сложнее сделать то, чего ожидает общество".

"И уже на этой неделе в четверг, в день голосования за возвращение независимости НАБУ и САП, украинское общество вряд ли сможет наблюдать за этим спокойно - даже если соответствующий законопроект примут", - добавили они.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

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