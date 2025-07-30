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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Нардепы хотят гарантий, что НАБУ и САП не будут преследовать тех, кто голосовал за закон №12414, - СМИ

Нардепы боятся возвращения независимости НАБУ и САП

Накануне голосования по возвращению независимости НАБУ и САП некоторые депутаты хотят получить гарантии от власти, что после этого антикоррупционные органы не будут преследовать тех, кто поддержал закон №12414.

Об этом пишет УП со ссылкой на собеседников в правоохранительных кругах, информирует Цензор.НЕТ.

Они рассказывают о стремлении нардепов получить некие "призрачные гарантии", что НАБУ и САП после возвращения независимости не начнут с особым рвением работать именно по тем парламентариям, которые так "рьяно проголосовали за закон №12414 под собственные аплодисменты и не скрывая неуместного удовольствия".

Источники "Украинской правды", приближенные к ОП, рассказывают "о 6 возможных подозрениях нардепам президентской фракции в незаконном обогащении и недостоверном декларировании, которые якобы были готовы еще до голосования, а сейчас и подавно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранительный комитет Рады поддержал единогласно законопроект о возвращении полномочий НАБУ и САП

Зато влиятельные представители антикоррупционной вертикали в общении с УП отмечают: "Ну, мы же не СБУ или ГБР. Какое политическое преследование? Мы на этих принципах работали и работаем. Это наша гарантия безопасности. Но если политическая власть не хочет бороться с коррупцией - в разы сложнее сделать то, чего ожидает общество".

"И уже на этой неделе в четверг, в день голосования за возвращение независимости НАБУ и САП, украинское общество вряд ли сможет наблюдать за этим спокойно - даже если соответствующий законопроект примут", - добавили они.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пул анонимных телеграм-каналов слаженно поддержал инициативу президента относительно ликвидации независимости НАБУ и САП, - TEXTY.ORG

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

Также читайте: ЦПК призывает украинцев к мирному протесту: Только вместе можем остановить демонтаж антикоррупционной инфраструктуры

Автор: 

НАБУ (4470) ВР (29363) депутат (3332) САП (2254)


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Топ комментарии
+26
чого ви сцитесь

******** в ВР мають імунітет на прийняті в Раді закони - ЧИТАЙ ТЕ ЗАКОНИ ЗАКОНОТВОРЦІ !!!!!!!!!!!!!

щоб ви повиздихали нах
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30.07.2025 16:25 Ответить
+23
"шо, всрався, й#баний , сцикун???"

Лесь Подерв'янський
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30.07.2025 16:25 Ответить
+17
ДЕБІЛИ !!!!

Читайте Конституцію !!!

Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування у Верховній Раді, за винятком випадків образи чи наклепу. Це закріплено у статті 80 Конституції України. Їхня діяльність у парламенті захищена депутатською недоторканністю.

будьте прокляті ви і ваші нащадки по 7 коліно..разом з Оманської Гнидою
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30.07.2025 16:26 Ответить
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чого ви сцитесь

******** в ВР мають імунітет на прийняті в Раді закони - ЧИТАЙ ТЕ ЗАКОНИ ЗАКОНОТВОРЦІ !!!!!!!!!!!!!

щоб ви повиздихали нах
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30.07.2025 16:25 Ответить
Вони не за голосування іммунітету хочуть, а за корупцію. Там по кільком десяткам з цих нардепів вже давно ведуться провадження, у інших так само рильце в пушку.
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30.07.2025 16:34 Ответить
я нижче вже відписав. Оманьска Гнида забезпечить - або імунітет або безперешкодний виїзд за кордон
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30.07.2025 16:36 Ответить
За нами вже йдуть?
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30.07.2025 17:12 Ответить
"шо, всрався, й#баний , сцикун???"

Лесь Подерв'янський
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30.07.2025 16:25 Ответить
Скажіть, без матів аж ніяк? Цей шлак російський, це гімно російське вже засмерділо всю українську мову!!! Вже діти з садику матюкаються як скажені і навіть не підозрюють, як принижують цим українство як таке!!!
Навіть в рашці заборонили матюкатися, бо кожен матюк як какашка тільки з рота яким ним серуть. Натомість ми стали тонути в цьому лайні рашистському начі мухи.
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30.07.2025 16:30 Ответить
нагадаю чистоплюям в білих пальто, що матюки це не кацапське надбання!
і по друге, нецензурна лексика існує, абсолютно у всіх мовах світу!!!
і по третє, наші діти, яким ми дорослі переслали все життя і перспективи на майбутнє, картонками з матюками, зробили більше ніж всі ви, високоморальні ідеальномовні сноби, за шість років зеленого гімна!!!
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30.07.2025 16:41 Ответить
Ого. То це навіть надбання для українців? Що ви верзете? Отямтесь вже.
Кацапізмом брудним аж воняє!
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30.07.2025 16:43 Ответить
воняє?
йди!
і твоє смердіння піде за тобою!
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30.07.2025 16:45 Ответить
Наш народ ніколи раніше не матюкався. Ми запозичили ці кляті вирази у ворожої тепер нам країни. За свідченням письменника Антоненка-Давидовича в армії УНР він ніколи не чув матюків. "І це не тому, що вона складалася з самих святих, а тому що матюки були невластиві, ба навіть чужі українській народній вдачі". Письменник згадував, як його баба з жахом на обличчі розповідала про якогось волоцюгу Федька: "То такий розбишака, що навіть по-московськи вміє лаятись!". Антоненко-Давидович писав, що матюки ми запозичили після революції в свого "старшого брата Хто не вірить мені, хай прочитає нарис М. Горького "Ярмарка в Голтве", де автор, пробувши цілий день на ярмарку, на превеликий подив собі, не почув жодного матюка й мимоволі подумав: "Який би "мат" висів у повітрі на такому ж ярмарку в Росії!..".
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30.07.2025 16:54 Ответить
Матюки - це кацапське ! Кацапське матючиння з"явилось в Україні разом з кацапами та поширилось у 20-му столітті , особливо з масовим переселенням кацапів при комуністах. Українці до цього завжди користувались лайкою українською , а не кацапсячим матом ...
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30.07.2025 17:01 Ответить
оскільки це цитата, то ніяк.
це ви після переглядів відео ******** мосейчук всі такі "інтелегентні" стали?
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30.07.2025 16:44 Ответить
По-перше, я там спеціально зірочку поставив.
По-друге, якщо для вас Лесь Подерв'янський - російський шлак, прийміть таблетку
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30.07.2025 16:45 Ответить
Нардепи хочуть гарантій, що НАБУ і САП не переслідуватимуть тих, які голосували за закон №12414, - ЗМІ

Імунітет. Повний імунітет. Їм і їхнім родичам... НЕДОТОРКАНІСТЬ
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30.07.2025 16:26 Ответить
А де гарантії що нардепи не будуть красти?
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30.07.2025 17:00 Ответить
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30.07.2025 18:09 Ответить
ДЕБІЛИ !!!!

Читайте Конституцію !!!

Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування у Верховній Раді, за винятком випадків образи чи наклепу. Це закріплено у статті 80 Конституції України. Їхня діяльність у парламенті захищена депутатською недоторканністю.

будьте прокляті ви і ваші нащадки по 7 коліно..разом з Оманської Гнидою
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30.07.2025 16:26 Ответить
А в якій ст.Конституції є про набу сап і їх абсолютну незалежність від законів України? Які це ст.ст.?
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30.07.2025 16:32 Ответить
немає сенсу відповідати зельоним гнидам з ботоферми як Ви
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30.07.2025 16:33 Ответить
але ж в Конституції й про СБУ або БЕБ або поліцію нічого немає.
підпорядковуємо прокуратурі?
хоча стоп, розділ VII "Прокуратура" був виключений з Конституції.
щож тепер буде з вашим світоглядом?
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30.07.2025 16:50 Ответить
Як раз СБУ в Конституції є ст.106 п.14, ст 107, ну і оця ст. Конституції також є «Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.»
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30.07.2025 17:07 Ответить
те, що ви знайшли в Конституції словосполучення "Служба безпеки" у різних відмінках є для вас аргументом чого?
а ст. 19 в розрізі нашої дискусії до чого?
якщо до того, що СБУ діє на підставі та в межах понвоажень вичзначених ЗУ "Про Службу безпеки України", то й НАБУ діє на підставі https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text свого Закону
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30.07.2025 17:15 Ответить
Так, є аргументом.
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30.07.2025 17:18 Ответить
Так а до чого тут юридична відповідальність за резудьтати голосування. Схоже, що ці гніди хочуть недоторканості за свою корупцію.
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30.07.2025 16:33 Ответить
нехай не сцуться - в законопроекті Оманської Гниди закладені важелі впливу на НАБУ та САП
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30.07.2025 16:35 Ответить
А шкода, що не несуть!!! Вони ж повносправні, не дебіли, довідок про неповноціннісь не мають...
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30.07.2025 16:34 Ответить
На усе, свій час!! Портнов з ківою, можуть це підтвердити! Гарантовано!!
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30.07.2025 16:35 Ответить
Котячі морди в сметані. З якої причини справи проти них мають знищити?
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30.07.2025 16:26 Ответить
Які, нах…й, гаранті?! Головою треба було думати перед тим як голосувати, довбо@би, блд! Це те саме що злочинець, який вчинив замах на вбивство, хоче гарантій що його не посадять.
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30.07.2025 16:28 Ответить
не переживайте так....посадят не за голосование, а за воровство
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30.07.2025 16:29 Ответить
...та за хабари!
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30.07.2025 17:08 Ответить
Яких гарантій? - ну не дурачки - пресинг всіх і вся
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30.07.2025 16:30 Ответить
Спочатку, заробітчани-служки, нанесли шкоду Національній безпеці України, а тепер, вони спохватились, що гроші, треба повертати, які вони отримали, за продаж Національних інтересів України, під час московської війни?!?!? Аброхамія, отримав діарею, у ТУРБОРЕЖИМІ??
Сирійці, таке лайно дезактивують, у дієвий спосіб!!! Або до мордовії, або на вірьовку!
Армія! Мова! Віра!
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30.07.2025 16:30 Ответить
Кончєні мразі
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30.07.2025 16:31 Ответить
Що за гон - проголосував за цей закон і ти недоторканий для антикорупційних органів - це покидьки хочуть? З якого дива?
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30.07.2025 16:32 Ответить
І хто ці утаємничені «співрозмовники»? Може час вже не боятись себе висвітлити і видати всю базупрізвищ тих хто вимагає начебто, цю дурість про гарантії?
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30.07.2025 16:34 Ответить
не треба брати хабарі та красти - от і всі гарантії
усе просто
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30.07.2025 16:35 Ответить
Як це не красти , якщо зелений вождь сказав , що можна ?
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30.07.2025 16:46 Ответить
Які нахер гарантії, за все потрібно відповідати!
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30.07.2025 16:39 Ответить
Проголусували за цей гімно-закон (звістно за отриману зарплату в конверті від зелі). Потім швиденько розбіглись типо у відпустки. А тут такий нежданчік!

"І вже цього тижня в четвер, в день голосування за повернення незалежності НАБУ і САП, українське суспільство навряд чи зможе спостерігати за цим спокійно - навіть якщо відповідний законопроєкт ухвалять", - додали вони.
Ну це ж треба таке, за суспільство вони згадали! Та мусорну люстрацію на вас усіх треба провести!
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30.07.2025 16:39 Ответить
вкрай охерели..когда недоторканность с вас уже снимут? и сократят на ВОТ....
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30.07.2025 16:40 Ответить
А я б цей закон не підтримувала. Там прокурорів збираються набирати без конкурсів, мало того навіть без стажу.
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30.07.2025 16:40 Ответить
Риго-зелені створили проблему разом із величнішим, а зараз торуються, хлопці, вас уродів потрібнона передову із лопатами!
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30.07.2025 16:40 Ответить
Корупционеры принимают анти-коррупционные законы с гарантиями, что их за коррупцию не будут карать. Шапито должно нахер идти из власти, потому что из за них страна кровью захлёбывается, а они не имеют эмпатии никакой, как у психически здоровых людей. И грабят страну и наносят ущерб во всех отделах государственного организма. Они занимаются самоубийством всего государства. Нигде в конституции не прописано что они могут не проводить выборы бесконечно. Этих паразитов из власти не оторвать по законам, потому что они их под себя крутят, а страдает весь народ. Нахер их всех с власти. Ссаными тряпками гнать.
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30.07.2025 16:42 Ответить
а якщо їх є за що переслідувати?!
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30.07.2025 16:43 Ответить
Які ще можуть бути гарантії для тих, хто голосує за корубцію та безправ'я в Україні, хто сидячи в головному органі керівництва Україною, думає лише про власні статки, перспективи подальшого незаконного збагаченная, приховування награбованого та вчасної втечі! Повна та безумовна люстрація!
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30.07.2025 16:44 Ответить
Они продолжают дурить. Нахер нам такая власть. Они не представляют интересы народа, это уроды.
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30.07.2025 16:46 Ответить
спочатку крали . відкатували . схематозили брали хабарі а коли попали на гачок набу дружньо голосували за ***** з опи яку видав зелєдєрьмак а тепер ці істоти двуногі прямоходячі виторговують собі захист від слідства --- цей ******* криворагульний квартал коли небудь закінчиться чи ні ???????
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30.07.2025 16:47 Ответить
Закінчиться,коли люди візьмуть до рук вила та почнуть цю мразоту на них саджати,без цього ригозелена паскуда владу не віддасть.
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30.07.2025 16:50 Ответить
потужно. Пофіг що ЄС готовий прикрити фінансування (відключення України від крапельниці та систем життєзабезпечення), якщо Закону завтра не буде.

Треба гарантії, а без них - хоч потоп.
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30.07.2025 16:48 Ответить
Вони стільки накрали ( прибарахлились по їхньому) що зупинка фінансування ЄС йм похер,з тим що вони намородерили вистаче їм,їх дітям та внукам.
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30.07.2025 16:52 Ответить
я тоже хочу недотарканість преставляєте гандони, як тяжко бути не депутатом.... кожен вонючий мусор сбу і прокурор думає що я щось йому винен....
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30.07.2025 16:51 Ответить
Оце "небезпечна" робота в наших дупутатів. Не проголосуєш, не пустять за кордон та будуть погрожувати розбірками за корупцію. Проголосуєш неправильно, те саме, тільки в зворотньому порядку)
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30.07.2025 16:55 Ответить
Не їла душа часнику, то й не вонятиме. Як нема приводу для переслідування, то ніхто їх і не чіпатиме. Але якщо є такий привід, то вибачайте.
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30.07.2025 16:55 Ответить
Порада депутатам які бояться переслідувань- ідіть здавайтеся!
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30.07.2025 16:57 Ответить
Терміново викликайте асенізаторів і багато спец-бочок.
У зелених колективна, алярмова проблема.
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30.07.2025 16:58 Ответить
Никаких гарантий,каждое преступление должно быть раскрыто,а фигуранты наказаны.
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30.07.2025 17:03 Ответить
Ні обіцянок, ні пробачень.
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30.07.2025 17:05 Ответить
Та тих хто голосува за цей завідомо шахрайський закон повине переслідувати навіть Інтерпол.
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30.07.2025 17:14 Ответить
Не бздіть! Ящо не крав та не працюєш на кацапів то немає чого боятись.
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30.07.2025 17:18 Ответить
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30.07.2025 17:18 Ответить
Вас курв треба покарати. зрадників
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30.07.2025 17:19 Ответить
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30.07.2025 17:25 Ответить
Вот уроды.
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30.07.2025 17:29 Ответить
Закон . А уроди вже і шампанське в'їб@ли
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30.07.2025 18:02 Ответить
Нардепи хочуть гарантій, що НАБУ і САП не переслідуватимуть тих, хто голосував за закон №12414, - ЗМІ
=============
дайте їм гарантію.На 3 місяці.
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30.07.2025 18:13 Ответить
Na front , na front ...
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30.07.2025 18:13 Ответить
Ааа, ******!.. Вважаєте, що маєте "права на ашипку'?!!
Бажаю нашому терплячому і толерантному народу, спливаючому вчергове кривавою юшкою, який втрачає своїх найкращих дітей, свій цвіт, свій генофонд, найлютішої ненавісті і, головне, нещадних дій до своїх ворогів, найперше до вас, т.зв."слуг", щоб від вас і вашого насіння не залишилося і сліду на українській землі!
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30.07.2025 18:28 Ответить
Тебя депутатишка посОдют, а ты не воруй.
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30.07.2025 18:47 Ответить
ХА ХА ХА ОБКАКАЛИСЯ СЫРУНЬКЫ!
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30.07.2025 19:00 Ответить
 
 